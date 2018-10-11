 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турецкий суд постановил освободить американского пастора Брансона, осудив его за терроризм
22:12 12.10.2018

Суд города Измир в пятницу приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и 1,5 месяца тюрьмы, сообщает агентство "Анадолу". Однако принимая во внимание срок, проведенный пастором под следствием, суд постановил освободить его, сообщают турецкие СМИ.

Пастора уже освободили из-под домашнего ареста и отменили для него запрет на выезд за границу, передает "Интерфакс". Ожидается, что в ближайшее время он сможет улететь в США.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Брансон вскоре возвратится домой. "Мои мысли и молитвы вместе с пастором Брансоном, и мы надеемся, что вскоре примем его благополучно дома", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент добавил, что американская администрация "ведет напряженную работу по вопросу пастора Брансона".

В четверг американская пресса со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила о заключении тайного соглашения между Вашингтоном и Анкарой, которое предусматривает освобождение пастора из американского штата Северная Каролина Эндрю Брансона. Соглашение также предполагает, что США ослабят экономическое давление на Турцию, считают анонимные источники.

Брансон прожил в Турции более 20 лет и был схвачен сотрудниками правоохранительных органов 9 декабря 2016 года во время волны арестов, проведенных после неудачной попытки военного переворота. Брансона обвинили в шпионаже и связях с проповедником Фетуллахом Гюлленом, считающимся террористом в Турции и организатором переворота.

Из обвинительного акта следовало что Брансон "под маской религиозного деятеля совершал противоправные действия в поддержку течения Гюлена и террористов Pабочей партии Курдистана, сотрудничал с указанными террористическими организациями, зная об их целях".

В документе говорилось, что американский пастор "проводил встречи с главарями FETО (движение Гюлена) и знал их позывные". Поэтому прокуратура в лице генпрокурора Измира Берканта Каракая просила приговорить Брансона к 35 годам тюремного заключения.

В администрации президента США полагают, что обвинения в адрес Брансона сфабрикованы.

7 мая Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже. А 25 июля он был помещен под домашний арест по медицинским соображениям.

Уголовное дело, возбужденное в отношении пастора, стало одной из главных причин обострения турецко-американских отношений в последнее время. Сначала США ввели повышенные пошлины на турецкие товары. А 1 августа были введены американские санкции против турецких министров внутренних дел и юстиции Сулеймана Сойлу и Абдулхамита Гюля. Ограничения наложены из-за отказа Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона.

Источник - newsru.com
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