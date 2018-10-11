"Объясняйте человеческим языком" - Дарига Назарбаева министрам

22:42 12.10.2018

Сенатор Дарига Назарбаева призналась, что не стесняется учиться чему-то новому. Об этом парламентарий рассказала на форуме для молодых журналистов Jas Qalam, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Мне уже 55 лет, очень горжусь своим возрастом, но я учусь каждый день. Я не стесняюсь сказать, что чего-то не знаю. Приходят министры, умные речи говорят. Я говорю: "Извините меня, может быть, я не совсем понимаю, вы объясните на нашем, человеческом языке, что вы хотите сказать". И там уже на самом деле начинается диалог. Поэтому не довольствуйтесь только пресс-релизами, которые вам раздают министерства или акиматы. Старайтесь вникнуть в суть", - высказалась Дарига Назарбаева.



В своей речи сенатор раскритиковала работу пресс-служб государственных органов. Она считает, что некоторым из них не хватает профессионализма, например, чтобы доступно разъяснять государственные программы. "При каждом министерстве, акимате есть пресс-служба, которая должна работать, но, к сожалению, пока не хватает профессиональных навыков или времени. На сегодня эта работа поставлена на "троечку". Что может понять простой слушатель, сидя у телевизора, когда министр говорит о девальвации, инфляции, таргетировании? Это все иностранные, модные, красивые слова. Для профессионала этот язык необходим, но с широкой аудиторией, где есть и врач, и учитель, и пенсионер, и школьник, и студент, должен быть другой язык", - считает Дарига Назарбаева. По мнению сенатора, журналистика должна быть модератором между государством и обществом, а представители СМИ должны учиться разъяснять "птичий" язык чиновников. "Быть журналистом - значит быть совестью своего времени, многое видеть, слышать, понимать, уметь объяснять и доносить до своей аудитории очень доступным и простым языком сложные явления современности. Это сверхзадача, не всем она бывает по плечу", - отметила Назарбаева. Региональные форумы Jas Qalam прошли Алматы, Таразе и Семее.