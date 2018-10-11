 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Таджикистане уверяют что нашли на своей территории еще один "центр мировой цивилизации" - Саразм
00:00 13.10.2018

Сегодня в мире насчитываются десятки городов, которые, исходя из научного, исторического и мирового значения, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Одним из таких древних центров мировой цивилизации, расположенных в Центральной Азии, является Саразм.

Это древнее городище (IV-II тысячелетие до н. э.), расположенное на левом берегу реки Зеравшан в 15 км к западу от Пенджикента Согдийской области Республики Таджикистан.

В 2020 году ему исполнится 5500 лет.

В настоящее время в Таджикистане имеется более 2900 памятников истории и культуры. Часть экспонатов древних ремесел хранится в музеях мира.

В этом направлении большое научно-историческое и международное значение имеет Саразм как один из центров эпохи зарождения древнейших городов на территории Средней Азии.

Среди наиболее интересных туристических мест Таджикистана - древние города Пенджикент, Худжанд, Истаравшан на севере страны, а также крепость Хулбук, храм Аджинатеппа, горы Ховалинга, Сарихосора, Муминабада на юге, куда ежегодно приезжают сотни любителей древней истории и культуры. Саразм пользуется особым интересом. Об этом сообщили в отделе по туризму города Пенджикент Согдийской области.

Согласно заключениям специалистов, большую историческую и культурную ценность Саразма представляют хорошо сохранившиеся дворцовые и культовые сооружения, общественные и жилые строения. На месте раскопок в начале 70-х годов прошлого века таджикскими и французскими учеными были найдены металлические и каменные изделия, а также многочисленные украшения, изготовленные из драгоценных камней, - это бронзовый топорик, фрагменты гончарной керамики с росписью, зернотерки и другие предметы, относящиеся к эпохе неолита и бронзы.

Название "Саразм" происходит от древнего таджикского словосочетания "сари замин" ("начало земли").

Первоначальная площадь Саразма составляла около 130 га. Городище интенсивно обживалось в течение более тысячи лет. Наибольшего расцвета оно достигло в период позднего энеолита и ранней бронзы. Здесь также развивались: ремесленное производство гончарных изделий, добыча и обработка металлургических руд, изготовление украшений из драгоценных и полудрагоценных самоцветов. Стоит отметить, что саразмийцы имели торговые отношения с древними поселениями Южного Туркменистана, Ирана, Белуджистана, а также Ближнего Востока и Египта.

По словам историков и археологов, Саразм оказал влияние на развитие земледельческой и ремесленной культуры Большого Хорасана (Иран и Южный Пакистан) в IV и III тыс. до н. э., города Пенджикент и Худжанд.

Влияние было настолько велико, что нашло отражение в памятниках Южного Таджикистана, Южного Туркменистана, Узбекистана, Афганистана, Ирана и северных провинций Пакистана. А разрушение поселения по времени совпадает с вторжением на эту территорию кочевых индоиранских племен.

Сегодня, по прошествии многих лет, интерес историков и любителей древней истории к этому объекту возрастает.

Примером тому служит ежегодное увеличение числа туристов из стран дальнего и ближнего зарубежья, а также археологов и историков из стран СНГ.

Абдуахад ДАДАБАЕВ

Источник - НИАТ "Ховар"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539378000
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