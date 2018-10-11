Ответные меры. Казахстан ввел запрет на ввоз мяса из Кыргызстана

00:03 13.10.2018

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Казахстан ввел временный запрет на ввоз мяса из Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.



Отмечается, что мера принята в связи с неблагополучной обстановкой по особо опасным болезням животных на территории Кыргызстана. Ограничительные меры коснутся пяти кыргызских предприятий, имеющих право экспорта подконтрольной ветеринарному контролю и надзору продукции в Казахстан.



Речь идет о запрете поставок продукции ОсОО "Риха", ЗАО "Кантский хлебзавод", ОсОО "Баркад", ОсОО "Салих ЛТД", ОсОО "Адал-Азык".



"По результатам выездной инспекции с 2012 года действуют временные ограничения еще по четырем кыргызским предприятиям".



Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей Казахстана из-за птичьего гриппа. Минсельхоз Казахстана считает такие меры незаконными.