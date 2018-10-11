Миграция рабочей силы в Казахстане: кого вводит в заблуждение минтруда? - М.Шибутов

00:05 13.10.2018 Миграция рабочей силы в Казахстане: кого вводит в заблуждение минтруда?



Казахстанская статистика занятости устарела и не отражает реальности



В Казахстане продолжаются дебаты по поводу самозанятых. Предлагают их формализовать через выплату единого социального платежа: кто заплатит, тот заодно и на учет встанет, и внесет за себя пенсионные и медицинские взносы.



Но проблему учета нельзя решать через налогообложение. Это неверно, с точки зрения методики, и, как показывает российский и белорусский опыт, нужного результата не приносит.



Почему же, если возникла проблема с учетом, в министерстве не хотят изменить саму систему учета?



На сегодняшний момент в Казахстане совершеннолетние граждане делятся на следующие категории:



- наемные работники, где выделяют наемных работников крупных и средних предприятий, как самую платежеспособную группу;

- самозанятые. Они подразделяются на работодателей, самостоятельных работников, членов кооперативов, помогающих (неоплачиваемых) работников семейных предприятий;

- безработные;

- люди, не входящие в состав рабочей силы. Это учащиеся, пенсионеры, инвалиды.



Классификация очень неконкретная и неточная. К примеру, и миллиардер, если он не числится руководителем какой-то компании, по этой системе может быть отнесен к категории самозанятых. Непонятно также, как учитываются работающие пенсионеры или работающие студенты, и так далее.



Однако в этой системе учета есть и другой, не менее значительный пробел.



С 2012 года Казахстан находится в едином рынке труда ЕЭП, с 2015 года - ЕАЭС. Происходит обмен: и из Казахстана едут на работу в другие страны союза, и в Казахстан приезжают граждане этих стран.



Из стран ЕАЭС в Казахстан на работу приезжало до 25 тысяч человек в год. При этом есть еще и иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане, которых в это число не включают (тех же граждан России в Казахстане живет около 85 тысяч человек). На первом месте среди приезжающих граждане России, на втором - Армении, на третьем - Киргизии.



При этом казахстанцев, которые отправляются в другие страны ЕАЭС на работу, гораздо больше. И едут они в 90% случаев в Россию. Как видно, по данным статистики, их количество с 2012 года по 2017 выросло в 2,5 раза. И, по всей видимости, в 2018 году их число достигнет 100?000 человек. Это уже в три раза больше, чем в 2012 году.



Увеличение количества работающих в России казахстанцев подтверждается объемом переводов из России: они выросли с 443 миллионов долларов в 2011 года до 709 миллионов долларов в 2017 году, и это несмотря на девальвацию российского рубля. Рост в два с лишним раза виден как по количеству работающих, так и по объему переводов.



Кроме того, помимо выезжающих на работу, есть еще казахстанцы, которые остаются в России, чтобы получить разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ). Помимо примерно 100 тысяч граждан Казахстана, которые выезжают на работу, есть около 60 тысяч граждан с российским РВП и 33 тысячи имеющих вид на жительство. В сумме это дает около 190?200 тысяч казахстанцев, которые длительное время находятся на трудовом рынке России.



Что значат для Казахстана эти 200 тысяч выехавших и работающих в России граждан? Во всей горнодобывающей промышленности страны сейчас работает 247 тысяч человек. В финансовой и страховой деятельности в Казахстане задействованы всего 182 тысячи человек. Общее количество наемных работников во всей Западно-Казахстанской области - 201 тысяча человек, в Кзыл-Ординской области - 219 тысяч человек.



Игнорировать эти данные нельзя.



Тем более что есть и другие страны, в которых находится немало казахстанцев. К примеру, Южная Корея, где были выявлены 6000 казахстанских нелегалов и из которой также идет большой приток денежных переводов от физических лиц.



Необходимо учитывать на казахстанском рынке труда и иностранную рабочую силу, которая прибывает как в рамках квоты, так и вне ее рамок на новые проекты (несколько лет назад появилась льгота для инвесторов).



И нужно знать точное число граждан Казахстана, работающих за границей. В США это один из главнейших показателей.



Для более качественного учета нужно менять классификацию занятых. Например, ранжировать людей следующим образом:



А - наемные работники

А1 - наемные работники малых предприятий

А2 - наемные работники средних предприятий

А3 - наемные работники крупных предприятий

А4 - наемные работники из стран ЕАЭС

А5 - иностранные наемные работники в рамках новых проектов

А6 - иностранные наемные работники в рамках квот

А7 - наемные работники физических лиц

А8 - иностранные наемные работники физических лиц

Б - предприниматели

Б1 - индивидуальные предприниматели, не нанимающие рабочую силу

Б2 - фермеры, не нанимающие рабочую силу

Б3 - индивидуальные предприниматели, нанимающие рабочую силу

Б4 - фермеры, нанимающие рабочую силу

Б5 - предприниматели, владеющие долями в ТОО и АО

Б6 - индивидуальные предприниматели и предприниматели из стран ЕАЭС

Б7 - индивидуальные предприниматели и предприниматели из других стран

Б8 - индивидуальные предприниматели, работающие по агентским договорам

В - учащиеся

В1 - учащиеся колледжей

В2 - учащиеся колледжей, также работающие

В3 - студенты и магистранты высших учебных заведений

В4 - студенты и магистранты высших учебных заведений, также работающие

С - самозанятые/неформально занятые

С1 - домохозяйки

С2 - крестьяне и члены их семей, работающие на личном подсобном хозяйстве

С3 - люди, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью (репетиторы, няни, массажисты, сантехники, таксисты и т. д.)

С4 - люди, занимающиеся удаленной индивидуальной трудовой деятельностью по договорам ГПХ

С5 - люди, занимающиеся удаленной индивидуальной трудовой деятельностью без оформления трудовых отношений

Д - безработные

Д1 - безработные, получающие пособие по безработице

Д2 - безработные, не получающие пособие по безработице

Е - пенсионеры

Е1 - неработающие пенсионеры по возрасту

Е2 - работающие пенсионеры по возрасту

Е3 - неработающие пенсионеры по выслуге лет

Е4 - работающие пенсионеры по выслуге лет

Ж - люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия

Ж1 - работающие люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия

Ж2 - неработающие люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия

З - люди, работающие за рубежом

З1 - люди, работающие в странах ЕАЭС

З2 - люди работающих в дальнем зарубежье



Министерству труда и социальной защиты нужно проработать новый вариант классификации граждан на рынке труда с учетом иностранной рабочей силы и более дробной классификации занятых (см. выше). Для начала, откорректировать учет возможно путем сравнения разных государственных баз, проведения опросов и т. д., не заставляя людей платить деньги. Есть и проблема баз Комитета государственных доходов: выдержат ли они администрирование отчетности от физических лиц, если в конце каждого квартала юридические лица не могут сдать отчетность из-за зависания систем?



Министерству национальной экономики совместно с министерством иностранных дел нужно обеспечить сбор данных о казахстанцах, работающих за рубежом. При этом ориентироваться на страны с наибольшими объемами переводов денежных средств в Казахстан.



Министерству национальной экономики, министерству труда и социальной защиты необходимо изучить вопрос функционирования и влияния на экономику Казахстана единого рынка труда ЕАЭС, в особенности квалификацию и мотивацию казахстанцев, выезжающих на работу в Российскую Федерацию. Кто выезжает из страны на заработки: малоквалифицированные работники, работники всех видов квалификации или в основном высококвалифицированные работники? В первых двух случаях это положительное явление, а вот в третьем случае - явление крайне отрицательное.



Министерству труда и социальной защиты нужно провести социологическое и экономическое изучение основных мест работы самозанятых: рынков (в том числе продуктовых, вещевых, по продаже строительных материалов, автозапчастей), крестьянских хозяйств, нелегальных транспортных перевозок, нелегальных рабочих рынков и т. д.



Правительству пора осознать необходимость борьбы за человеческий капитал в рамках ЕАЭС? При свободе передвижения рабочей силы выигрывает тот, кто создает лучшие условия.



В 2013 году было принято постановление правительства №1593 "Комплексный план по решению проблем миграции, усилению контроля за миграционными потоками из сопредельных государств, созданию благоприятных условий для отечественных квалифицированных кадров с тем, чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные рынки труда на 2014?2016 годы". В нем была указана эта проблема, но ни одного документа по реализации плана потом принято не было. Также этой проблемы нет в "Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2017?2021 годы", принятой постановлением правительства №602 в 2017 году.



С одной стороны, в Казахстане отменяют инвесторам квоты на привлечение иностранной рабочей силы, с другой стороны - из страны уезжают кадры на работу в другие страны. И где-то здесь ощущается противоречие.



Марат Шибутов Источник - REGNUM

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