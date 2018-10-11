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Миграция рабочей силы в Казахстане: кого вводит в заблуждение минтруда? - М.Шибутов
00:05 13.10.2018

Миграция рабочей силы в Казахстане: кого вводит в заблуждение минтруда?

Казахстанская статистика занятости устарела и не отражает реальности

В Казахстане продолжаются дебаты по поводу самозанятых. Предлагают их формализовать через выплату единого социального платежа: кто заплатит, тот заодно и на учет встанет, и внесет за себя пенсионные и медицинские взносы.

Но проблему учета нельзя решать через налогообложение. Это неверно, с точки зрения методики, и, как показывает российский и белорусский опыт, нужного результата не приносит.

Почему же, если возникла проблема с учетом, в министерстве не хотят изменить саму систему учета?

На сегодняшний момент в Казахстане совершеннолетние граждане делятся на следующие категории:

- наемные работники, где выделяют наемных работников крупных и средних предприятий, как самую платежеспособную группу;
- самозанятые. Они подразделяются на работодателей, самостоятельных работников, членов кооперативов, помогающих (неоплачиваемых) работников семейных предприятий;
- безработные;
- люди, не входящие в состав рабочей силы. Это учащиеся, пенсионеры, инвалиды.

Классификация очень неконкретная и неточная. К примеру, и миллиардер, если он не числится руководителем какой-то компании, по этой системе может быть отнесен к категории самозанятых. Непонятно также, как учитываются работающие пенсионеры или работающие студенты, и так далее.

Однако в этой системе учета есть и другой, не менее значительный пробел.

С 2012 года Казахстан находится в едином рынке труда ЕЭП, с 2015 года - ЕАЭС. Происходит обмен: и из Казахстана едут на работу в другие страны союза, и в Казахстан приезжают граждане этих стран.

Из стран ЕАЭС в Казахстан на работу приезжало до 25 тысяч человек в год. При этом есть еще и иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане, которых в это число не включают (тех же граждан России в Казахстане живет около 85 тысяч человек). На первом месте среди приезжающих граждане России, на втором - Армении, на третьем - Киргизии.

При этом казахстанцев, которые отправляются в другие страны ЕАЭС на работу, гораздо больше. И едут они в 90% случаев в Россию. Как видно, по данным статистики, их количество с 2012 года по 2017 выросло в 2,5 раза. И, по всей видимости, в 2018 году их число достигнет 100?000 человек. Это уже в три раза больше, чем в 2012 году.

Увеличение количества работающих в России казахстанцев подтверждается объемом переводов из России: они выросли с 443 миллионов долларов в 2011 года до 709 миллионов долларов в 2017 году, и это несмотря на девальвацию российского рубля. Рост в два с лишним раза виден как по количеству работающих, так и по объему переводов.

Кроме того, помимо выезжающих на работу, есть еще казахстанцы, которые остаются в России, чтобы получить разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ). Помимо примерно 100 тысяч граждан Казахстана, которые выезжают на работу, есть около 60 тысяч граждан с российским РВП и 33 тысячи имеющих вид на жительство. В сумме это дает около 190?200 тысяч казахстанцев, которые длительное время находятся на трудовом рынке России.

Что значат для Казахстана эти 200 тысяч выехавших и работающих в России граждан? Во всей горнодобывающей промышленности страны сейчас работает 247 тысяч человек. В финансовой и страховой деятельности в Казахстане задействованы всего 182 тысячи человек. Общее количество наемных работников во всей Западно-Казахстанской области - 201 тысяча человек, в Кзыл-Ординской области - 219 тысяч человек.

Игнорировать эти данные нельзя.

Тем более что есть и другие страны, в которых находится немало казахстанцев. К примеру, Южная Корея, где были выявлены 6000 казахстанских нелегалов и из которой также идет большой приток денежных переводов от физических лиц.

Необходимо учитывать на казахстанском рынке труда и иностранную рабочую силу, которая прибывает как в рамках квоты, так и вне ее рамок на новые проекты (несколько лет назад появилась льгота для инвесторов).

И нужно знать точное число граждан Казахстана, работающих за границей. В США это один из главнейших показателей.

Для более качественного учета нужно менять классификацию занятых. Например, ранжировать людей следующим образом:

А - наемные работники
А1 - наемные работники малых предприятий
А2 - наемные работники средних предприятий
А3 - наемные работники крупных предприятий
А4 - наемные работники из стран ЕАЭС
А5 - иностранные наемные работники в рамках новых проектов
А6 - иностранные наемные работники в рамках квот
А7 - наемные работники физических лиц
А8 - иностранные наемные работники физических лиц
Б - предприниматели
Б1 - индивидуальные предприниматели, не нанимающие рабочую силу
Б2 - фермеры, не нанимающие рабочую силу
Б3 - индивидуальные предприниматели, нанимающие рабочую силу
Б4 - фермеры, нанимающие рабочую силу
Б5 - предприниматели, владеющие долями в ТОО и АО
Б6 - индивидуальные предприниматели и предприниматели из стран ЕАЭС
Б7 - индивидуальные предприниматели и предприниматели из других стран
Б8 - индивидуальные предприниматели, работающие по агентским договорам
В - учащиеся
В1 - учащиеся колледжей
В2 - учащиеся колледжей, также работающие
В3 - студенты и магистранты высших учебных заведений
В4 - студенты и магистранты высших учебных заведений, также работающие
С - самозанятые/неформально занятые
С1 - домохозяйки
С2 - крестьяне и члены их семей, работающие на личном подсобном хозяйстве
С3 - люди, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью (репетиторы, няни, массажисты, сантехники, таксисты и т. д.)
С4 - люди, занимающиеся удаленной индивидуальной трудовой деятельностью по договорам ГПХ
С5 - люди, занимающиеся удаленной индивидуальной трудовой деятельностью без оформления трудовых отношений
Д - безработные
Д1 - безработные, получающие пособие по безработице
Д2 - безработные, не получающие пособие по безработице
Е - пенсионеры
Е1 - неработающие пенсионеры по возрасту
Е2 - работающие пенсионеры по возрасту
Е3 - неработающие пенсионеры по выслуге лет
Е4 - работающие пенсионеры по выслуге лет
Ж - люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия
Ж1 - работающие люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия
Ж2 - неработающие люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия
З - люди, работающие за рубежом
З1 - люди, работающие в странах ЕАЭС
З2 - люди работающих в дальнем зарубежье

Министерству труда и социальной защиты нужно проработать новый вариант классификации граждан на рынке труда с учетом иностранной рабочей силы и более дробной классификации занятых (см. выше). Для начала, откорректировать учет возможно путем сравнения разных государственных баз, проведения опросов и т. д., не заставляя людей платить деньги. Есть и проблема баз Комитета государственных доходов: выдержат ли они администрирование отчетности от физических лиц, если в конце каждого квартала юридические лица не могут сдать отчетность из-за зависания систем?

Министерству национальной экономики совместно с министерством иностранных дел нужно обеспечить сбор данных о казахстанцах, работающих за рубежом. При этом ориентироваться на страны с наибольшими объемами переводов денежных средств в Казахстан.

Министерству национальной экономики, министерству труда и социальной защиты необходимо изучить вопрос функционирования и влияния на экономику Казахстана единого рынка труда ЕАЭС, в особенности квалификацию и мотивацию казахстанцев, выезжающих на работу в Российскую Федерацию. Кто выезжает из страны на заработки: малоквалифицированные работники, работники всех видов квалификации или в основном высококвалифицированные работники? В первых двух случаях это положительное явление, а вот в третьем случае - явление крайне отрицательное.

Министерству труда и социальной защиты нужно провести социологическое и экономическое изучение основных мест работы самозанятых: рынков (в том числе продуктовых, вещевых, по продаже строительных материалов, автозапчастей), крестьянских хозяйств, нелегальных транспортных перевозок, нелегальных рабочих рынков и т. д.

Правительству пора осознать необходимость борьбы за человеческий капитал в рамках ЕАЭС? При свободе передвижения рабочей силы выигрывает тот, кто создает лучшие условия.

В 2013 году было принято постановление правительства №1593 "Комплексный план по решению проблем миграции, усилению контроля за миграционными потоками из сопредельных государств, созданию благоприятных условий для отечественных квалифицированных кадров с тем, чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные рынки труда на 2014?2016 годы". В нем была указана эта проблема, но ни одного документа по реализации плана потом принято не было. Также этой проблемы нет в "Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2017?2021 годы", принятой постановлением правительства №602 в 2017 году.

С одной стороны, в Казахстане отменяют инвесторам квоты на привлечение иностранной рабочей силы, с другой стороны - из страны уезжают кадры на работу в другие страны. И где-то здесь ощущается противоречие.

Марат Шибутов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539378300
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