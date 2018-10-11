Лавров: США создают в Сирии квазигосударство

00:18 13.10.2018

Территория Сирии к востоку от Евфрата контролируется США и их сателлитами



Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что США и их сателлиты пытаются создать в Сирии квазигосударство. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match, опубликованном сегодня.



Лавров констатировал, что на территории Сирии есть огромный кусок земли к востоку от Евфрата, где происходят "абсолютно неприемлемые вещи".



"Эти земли Соединенные Штаты стараются использовать через своих сирийских союзников - прежде всего, через курдов - для того, чтобы создать там квазигосударство", - сказал глава министерства иностранных дел России.



Он пояснил, что США и их сателлиты пытаются создать на этой территории наиболее благоприятные условия для своих подопечных. Они создают там органы власти, альтернативные легитимным органам власти Сирийской Арабской Республики. Также активно содействуют возвращению туда беженцев и их расселению там.



При этом Запад совершенно не хочет создавать условия для того, чтобы беженцы возвращались на территорию, подконтрольную официальному Дамаску.



"Ответ может быть только один: потому что там хотят создать территорию, которая будет прообразом некоего нового государства - может, это будет опять опаснейшая игра с Курдистаном, с идеей большого Курдистана", - пояснил министр иностранных дел России.