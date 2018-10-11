 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 13.10.2018
00:57  В таджикском Мургабе открыли "Музей горного барана Марко Поло"
00:46  В Казахстане есть камни-трованты, способные расти, размножаться и передвигаться
00:18  Лавров: США создают в Сирии квазигосударство
00:05  Миграция рабочей силы в Казахстане: кого вводит в заблуждение минтруда? - М.Шибутов
00:04  Государство в государстве: власть имущие сожрут народ, а после - самих себя
00:03  Ответные меры. Казахстан ввел запрет на ввоз мяса из Кыргызстана
00:00  В Таджикистане уверяют что нашли на своей территории еще один "центр мировой цивилизации" - Саразм
Пятница, 12.10.2018
22:42  "Объясняйте человеческим языком" - Дарига Назарбаева министрам
22:12  Турецкий суд постановил освободить американского пастора Брансона, осудив его за терроризм
20:39  Ушел в отставку глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев
20:31  Подземный буддистский храм обнаружен в таджикском Фахрободе
20:30  "Акватория озера Иссык-Куль находится на грани экологической катастрофы", - депутат Байпакбаев
20:28  В Кыргызстане издан учебник с сотнями ошибок; минобразования подает в суд на издателя
20:26  Либеральное пожарище. Угроза фашистской диктатуры в Бразилии, - С.Кожемякин
20:25  Толерантный Кыргызстан: хотели как лучше, а получилось как всегда, - М.Алымкулов
18:20  Казахстан анонсировал очередную реформу МВД - модернизацию оптимизации
18:18  Разоблачителя Кылыча Султанова уволили из послов Киргизии в Корее. Он в ответ попросил полит-убежища
18:17  В Алматы КНБ нейтрализовал особо опасную банду бывших ментов
16:56  Несчастная любовь привела к межнациональной кыргызо-таджикской бойне в Петербурге
12:47  Индия встала на путь возможного конфликта с Пакистаном? - Шаши Тарур
12:45  Альянсу между США и Саудовской Аравией грозит раскол, - Мохаммад Баззи
12:43  В Евразии может появиться свой парламент. Кому он нужен?
12:42  Как живет единственный узбекский театр Таджикистана?
12:40  Главный козырь Кремля: ржавые бомбы и тупые кадры. Дядя Сэм глубоко задумался о будущем…, - К.Душенов
08:59  Посидим.., по-охаем. Саммит глав правительств ШОС открывается в Душанбе
08:56  "В кадровой кыр-политике дефицита нет. Просто отбор кадров проводится неправильно", - Жениш Молдокматов
08:52  Появятся ли в Ливии росийские "ихтамнеты"? - А.Запольскис
08:46  Варфоломеевский день. Турецкий удар по православию, - А.Калашников
08:44  Кто и зачем "убил" в Турции журналиста Хашогги, - Ш.Султанов
08:16  Беглый банкир Ертаев как пешка в шахматной партии Казахстана и России, - Д.Ашимбаев
08:09  Раскулачивание по-пекински. В Китае рекордно сократилось число богачей
08:05  Саудовской Аравии угрожает "акт Магнитского". Американские сенаторы обязали Трампа провести расследование
07:51  США ловят "шпионов Китая" в третьих странах, - В.Скосырев
07:49  Следы пропавшего саудовского журналиста Хашогги ведут к правящей династии, - "НГ"
07:46  РосЧиновники обещают "русскому миру" новые преференции, - Е.Трифонова
00:45  Олигархи, бойтесь: Британия начинает трясти мутных "инвесторов" из пост-СССР, - Wall Street Journal
00:37  Большинство военных союзов ни к чему не обязывает, - А.Храмчихин
00:27  Каждый пятый кыргызстанец живет в бедности, - 24.kg
00:17  Блеск и нищета дипломатии США. "Большой конфликт" на Дальнем Востоке вступает в блоковую фазу, - В.Павленко
00:02  Рог с обострениями. Джихадисты осваивают новую африканскую базу, - Е.Сатановский
Четверг, 11.10.2018
19:06  Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил о своей отставке
18:12  Бандитский Сарыагаш - самый криминальный район Казахстана, - Я.Чулаков
17:00  Лидеры российского крыла "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Татарстане
16:41  Алина Кабаева защитила кандидатскую диссертацию по педагогике детишек дошкольного возраста
16:36  Турецкий патриарх не дал Украине автокефалии, но заявил о "незаконной аннексии" Киевской Митрополии Россией в 1686 году
15:52  ЧП в аэропорту Душанбе: пьяный подполковник Саадиев подстрелил майора Алиева
15:48  Мэрилин Йосефсон - новый посол ЕвроСоюза в Таджикистане
14:46  Елбасы поменял начальника своей Службы госохраны
14:19  Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров - мировое господство
14:15  Пересвет победит, - Александр Проханов
14:14  США погрязли в долгах по самым разным кредитам. Не экономика, а жульнический механизм, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В таджикском Мургабе открыли "Музей горного барана Марко Поло"
00:57 13.10.2018

В высокогорном Мургабском районе ГБАО в честь 27-летия Государственной независимости Таджикистана открыли Музей горного барана Марко Поло. Об этом во Всемирный день защиты животных сообщил Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.

Сегодня Всемирный день защиты животных. Этот день начали отмечать еще в 1931 году в Италии с целью привлечения внимания людей к ужасному положению вымирающих видов животных. В то время во Флоренции проходил конгресс сторонников движения сохранения природы.

Сегодня во всем мире прилагают усилия для сохранения редких видов животных. Республика Таджикистан также усиленно заботится о фаунистическом комплексе страны и создает всевозможные условия для благоприятной среды обитания животных.

По всей стране функционируют 5 заповедников, созданных с целью сохранения животных, занесенных в Красную книгу Таджикистана, а также уникальных природных ресурсов, исчезающих видов флоры и фауны, экологических зон, природных памятников культуры и истории, организации и развития туризма. Это Таджикский национальный парк, охватывающий часть ГБАО, Джиргатальского и Тавильдаринского районов страны, заповедник "Тигровая балка", расположенный на слиянии рек Вахша и Пянджа, государственный природный заповедник "Даштиджум" на территории Дарвазского хребта, историко-природный парк "Ширкент" в городе Турсунзаде, а также долина Чилдухтарон в Муминабадском районе Хатлонской области. Высочайшие хребты, глубокие ущелья и низменные равнины также служат ареной интенсивного формообразования и убежищем для сохранения реликтовых видов и фаунистических комплексов.

Согласно социологическим данным, в Таджикистане обитают 81 вид млекопитающих, птицы - 365, пресмыкающиеся - 49 и беспозвоночные - свыше 10 тысяч видов. Богато представлены простейшие (около 200 видов), черви (около 1000 видов), моллюски (почти 300 видов), ракообразные (не менее 150 видов), паукообразные (не менее 800 видов), многоножки и насекомые (более 8000 видов).

Характерными представителями фауны Таджикистана являются серый варан, кобра, песчаная эфа, удавчик степной, ушастая круглоголовка, сцинковый геккон, стрела-змея, пустынный и хохлатый жаворонки, саксаульный воробей, канюк, ворона черная, дрозд черный, стервятник, чернобрюхий рябок, дрофа-красотка, степная пустельга, пустынная куропатка, кошка пятнистая, песчанки, тушканчики, заяц-толай, лисица и джейран. Разнообразен и мир беспозвоночных животных, прежде всего насекомых пустынь.

Многообразен мир животных в тугаях, который образует вместе с растительностью речных пойм характерный биоценоз. Наиболее типичные тугайные сообщества сохранились в нижних течениях Пянджа и Вахша, а фрагменты их - в поймах Зеравшана выше Пенджикента. На юге республики млекопитающие представлены тугайным оленем, камышовым котом, шакалом, крошечными землеройками; из пресмыкающихся в тугаях обычна гюрза, заползает сюда и кобра, заходят лисица и др. Типичным обитателем тугаев является черно-золотистый фазан; в прибрежных зарослях зимуют лебеди, в большом количестве - бакланы, кулики, цапли, разнообразные утки, перепела и др. Много здесь ночных животных: гиена полосатая, филин, сова, домовый сыч, еж, дикобраз, встречаются хорек-перевязка, барсук, кабан, индийская землеройка и туркестанская крыса.

В реках равнинной части республики встречаются уж обыкновенный, амударьинский лопатонос, быстрянка, красноперка, карп, храмуля, усач, сом, жерех, из хищных млекопитающих - выдра.

Пояс предгорных равнин, степей на высотах 500-1000 метров содержит не богатую, но вполне специфичную фауну. Из пресмыкающихся распространены степная черепаха и степная агама, желтопузик; из млекопитающих - дикобраз, эаяц-толай, суслик, краснохвостая и большая песчанки и др. Характерными видами птиц следует считать чиля, галку.

Из млекопитающих здесь обитают лесная мышь, лесная соня, туркестанская крыса, каменная куница, медведь, барсук, ласка, горностай, сюда заходят дикобраз, лисица, волк; из птиц - куропатка, вяхирь, большая горлица, сорока, иволга обыкновенная, филин, неясыть, орел-карлик и другие дневные хищники. Из воробьиных следует отметить тимелию, белогорлого соловья и др.

Выше границ лесного пояса встречаются снежный барс, сибирский козерог, на пологих склонах южных гор - муфлон и винторогий козел, а самое главное, Памир, в частности Мургабский район, вообще известен во всем мире не только высочайшими горами, но и наличием редкого горного барана Марко Поло. В этом году в честь 27-летия Государственной независимости был открыт музей горного барана Марко Поло при Комитете охраны окружающей среды. В музее можно узнать об истории появления горных баранов, среде обитания, их родстве с другими парнокопытными и различии между ними, о правилах охоты на них и много другой полезной информации.

Горный баран Марко Поло – редкое животное, которое вызывает большой интерес не только у местных жителей, но и у иностранных туристов, приезжающих в Таджикистан с целью осуществлениях охотничьего туризма.

По данным экологов, на этом фоне по сравнению с предыдущими годами растет количество горных баранов Марко Поло. На сегодняшний день их более 24-х тысяч особей.

Согласно официальным данным, в конце 90-х годов прошлого века численность этого дикого животного, занесенного в Красную книгу Таджикистана, составляла порядка 10-11 тысяч особей.

Напомним, что 1 января 2009 года по инициативе Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Правительство РТ ввело мораторий на охоту на горных баранов Марко Поло в ГБАО.

Охота была возобновлена в сентябре 2010 года по рекомендации Академии наук РТ. Согласно порядку, установленному Правительством РТ, охота на горного барана Марко Поло осуществляется на платной основе. Стоимость разрешения на охоту на одного горного барана Марко Поло составляет 45 тысяч сомони. Лицензия выдается Комитетом по охране окружающей среды при Правительстве РТ.

В лицензии содержится информация о правилах охоты, этот документ обязательно должен быть в наличии у охотника во время охоты, в случае его отсутствия человек будет считаться браконьером.

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539381420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 октября 2018 года №768
- VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий
- Бакытжан Сагинтаев провел заседание Экспертного совета по экономике
- В Мажилисе презентованы поправки в бюджет 2018-2020
- Банки надо поддержать – в том числе пенсионными деньгами
- Послание Президента показало анахронизм налоговой политики и изворотливость госорганов в вопросах штрафов и пеня на предпринимателей
- Индекс промышленного производства составил 104,8%
- Экспертное мнение: Ертаев как пешка в шахматной партии Казахстана и России
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  