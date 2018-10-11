В таджикском Мургабе открыли "Музей горного барана Марко Поло"

00:57 13.10.2018

В высокогорном Мургабском районе ГБАО в честь 27-летия Государственной независимости Таджикистана открыли Музей горного барана Марко Поло. Об этом во Всемирный день защиты животных сообщил Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.



Сегодня Всемирный день защиты животных. Этот день начали отмечать еще в 1931 году в Италии с целью привлечения внимания людей к ужасному положению вымирающих видов животных. В то время во Флоренции проходил конгресс сторонников движения сохранения природы.



Сегодня во всем мире прилагают усилия для сохранения редких видов животных. Республика Таджикистан также усиленно заботится о фаунистическом комплексе страны и создает всевозможные условия для благоприятной среды обитания животных.



По всей стране функционируют 5 заповедников, созданных с целью сохранения животных, занесенных в Красную книгу Таджикистана, а также уникальных природных ресурсов, исчезающих видов флоры и фауны, экологических зон, природных памятников культуры и истории, организации и развития туризма. Это Таджикский национальный парк, охватывающий часть ГБАО, Джиргатальского и Тавильдаринского районов страны, заповедник "Тигровая балка", расположенный на слиянии рек Вахша и Пянджа, государственный природный заповедник "Даштиджум" на территории Дарвазского хребта, историко-природный парк "Ширкент" в городе Турсунзаде, а также долина Чилдухтарон в Муминабадском районе Хатлонской области. Высочайшие хребты, глубокие ущелья и низменные равнины также служат ареной интенсивного формообразования и убежищем для сохранения реликтовых видов и фаунистических комплексов.



Согласно социологическим данным, в Таджикистане обитают 81 вид млекопитающих, птицы - 365, пресмыкающиеся - 49 и беспозвоночные - свыше 10 тысяч видов. Богато представлены простейшие (около 200 видов), черви (около 1000 видов), моллюски (почти 300 видов), ракообразные (не менее 150 видов), паукообразные (не менее 800 видов), многоножки и насекомые (более 8000 видов).



Характерными представителями фауны Таджикистана являются серый варан, кобра, песчаная эфа, удавчик степной, ушастая круглоголовка, сцинковый геккон, стрела-змея, пустынный и хохлатый жаворонки, саксаульный воробей, канюк, ворона черная, дрозд черный, стервятник, чернобрюхий рябок, дрофа-красотка, степная пустельга, пустынная куропатка, кошка пятнистая, песчанки, тушканчики, заяц-толай, лисица и джейран. Разнообразен и мир беспозвоночных животных, прежде всего насекомых пустынь.



Многообразен мир животных в тугаях, который образует вместе с растительностью речных пойм характерный биоценоз. Наиболее типичные тугайные сообщества сохранились в нижних течениях Пянджа и Вахша, а фрагменты их - в поймах Зеравшана выше Пенджикента. На юге республики млекопитающие представлены тугайным оленем, камышовым котом, шакалом, крошечными землеройками; из пресмыкающихся в тугаях обычна гюрза, заползает сюда и кобра, заходят лисица и др. Типичным обитателем тугаев является черно-золотистый фазан; в прибрежных зарослях зимуют лебеди, в большом количестве - бакланы, кулики, цапли, разнообразные утки, перепела и др. Много здесь ночных животных: гиена полосатая, филин, сова, домовый сыч, еж, дикобраз, встречаются хорек-перевязка, барсук, кабан, индийская землеройка и туркестанская крыса.



В реках равнинной части республики встречаются уж обыкновенный, амударьинский лопатонос, быстрянка, красноперка, карп, храмуля, усач, сом, жерех, из хищных млекопитающих - выдра.



Пояс предгорных равнин, степей на высотах 500-1000 метров содержит не богатую, но вполне специфичную фауну. Из пресмыкающихся распространены степная черепаха и степная агама, желтопузик; из млекопитающих - дикобраз, эаяц-толай, суслик, краснохвостая и большая песчанки и др. Характерными видами птиц следует считать чиля, галку.



Из млекопитающих здесь обитают лесная мышь, лесная соня, туркестанская крыса, каменная куница, медведь, барсук, ласка, горностай, сюда заходят дикобраз, лисица, волк; из птиц - куропатка, вяхирь, большая горлица, сорока, иволга обыкновенная, филин, неясыть, орел-карлик и другие дневные хищники. Из воробьиных следует отметить тимелию, белогорлого соловья и др.



Выше границ лесного пояса встречаются снежный барс, сибирский козерог, на пологих склонах южных гор - муфлон и винторогий козел, а самое главное, Памир, в частности Мургабский район, вообще известен во всем мире не только высочайшими горами, но и наличием редкого горного барана Марко Поло. В этом году в честь 27-летия Государственной независимости был открыт музей горного барана Марко Поло при Комитете охраны окружающей среды. В музее можно узнать об истории появления горных баранов, среде обитания, их родстве с другими парнокопытными и различии между ними, о правилах охоты на них и много другой полезной информации.



Горный баран Марко Поло – редкое животное, которое вызывает большой интерес не только у местных жителей, но и у иностранных туристов, приезжающих в Таджикистан с целью осуществлениях охотничьего туризма.



По данным экологов, на этом фоне по сравнению с предыдущими годами растет количество горных баранов Марко Поло. На сегодняшний день их более 24-х тысяч особей.



Согласно официальным данным, в конце 90-х годов прошлого века численность этого дикого животного, занесенного в Красную книгу Таджикистана, составляла порядка 10-11 тысяч особей.



Напомним, что 1 января 2009 года по инициативе Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Правительство РТ ввело мораторий на охоту на горных баранов Марко Поло в ГБАО.



Охота была возобновлена в сентябре 2010 года по рекомендации Академии наук РТ. Согласно порядку, установленному Правительством РТ, охота на горного барана Марко Поло осуществляется на платной основе. Стоимость разрешения на охоту на одного горного барана Марко Поло составляет 45 тысяч сомони. Лицензия выдается Комитетом по охране окружающей среды при Правительстве РТ.



В лицензии содержится информация о правилах охоты, этот документ обязательно должен быть в наличии у охотника во время охоты, в случае его отсутствия человек будет считаться браконьером.