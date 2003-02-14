"Гарантии безопасности": как развивается военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана

03:56 13.10.2018 В Ташкенте прошли переговоры министров обороны России и Узбекистана. По итогам встречи Сергей Шойгу и Абдусалом Азизов подписали соглашение о взаимном использовании воздушного пространства и договорились развивать военно-технические связи. В последние два года Узбекистан активизировал свою внешнюю политику, наращивая сотрудничество не только с РФ, но и с Соединенными Штатами. Однако дать гарантии безопасности, столь необходимые Ташкенту, может только Москва, считают политологи.



Власти Узбекистана нацелены на развитие военно-технического сотрудничества с Москвой. Об этом сообщил в пятницу глава оборонного ведомства среднеазиатского государства Абдусалом Азизов во время переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу. Встреча прошла в рамках заседания Совета министров обороны СНГ, в котором также приняли участие главы министерств обороны Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.



Узбекистанский министр подчеркнул, что за минувший год стороны предприняли значительные усилия по развитию двусторонних связей в этой сфере. Азизов отметил, что встречи президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиеева послужили "импульсом в оборонном сотрудничестве".



Со своей стороны Сергей Шойгу напомнил, что Россия считает Узбекистан стратегическим партнером в регионе, в том числе и по линии безопасности. В частности, речь идет о координации усилий в сфере борьбы с террористической угрозой.



"В современных условиях необходимо совместно противостоять вызовам и угрозам, особенно распространению международного терроризма в регионе", - пояснил Шойгу.



Во время двусторонних переговоров главы министерств обороны России и Узбекистана подписали соглашение о взаимном использовании воздушного пространства военными самолетами.



Теперь военно-транспортная авиация России и Узбекистана сможет совершать беспосадочные полеты над территорией обоих государств. Также был подписан план сотрудничества оборонных ведомств на следующий год, хотя уже в 2018-м более 300 узбекистанских военнослужащих начали учиться в вузах Минобороны РФ.



Российский министр пригласил узбекистанских военных снова принять участие в Международных армейских играх, Московской конференции по международной безопасности и других мероприятиях Минобороны РФ.



Также делегацию из России принял президент республики Шавкат Мирзиеев.



На следующей неделе Узбекистан с официальным визитом посетит президент России Владимир Путин. По итогам поездки сторонами запланировано подписание целого ряда совместных документов. Как отметил накануне российский лидер, сотрудничество России и Узбекистана укрепляется по всем направлениям, включая торговлю и сферу ВТС.



Многовекторный курс



Позитивный импульс российско-узбекистанское сотрудничество получило не в последнюю очередь благодаря нынешнему президенту среднеазиатского государства, взявшему курс на укрепление связей со всеми соседями по региону и крупными державами.



Предшественник Мирзиеева Ислам Каримов в свое время провозгласил внеблоковый статус Узбекистана, на протяжении всего постсоветского периода Ташкент тяготел к многовекторной политике. Два раза Узбекистан вступал в Организацию Договора о коллективной безопасности, но каждый раз покидал блок - сначала в 1999-м, а затем в 2012 году, притом что инициатива создания блока принадлежала именно Каримову.



Одной из причин приостановки членства страны в ОДКБ было недовольство Узбекистана тем, что альянс использовал свои силы для разрешения внутриполитических конфликтов стран-участниц. Кроме того, узбекистанская сторона также выступала против "афганской" тактики ОДКБ.



Параллельно Ташкент сокращал военное сотрудничество с Вашингтоном: после того как США потребовали от властей Узбекистана расследовать беспорядки в Андижане, узбекистанский парламент принял закон, в соответствии с которым база ВВС США в Ханабаде была закрыта.



Новый лидер Узбекистана с самого начала подчеркивал, что не намерен менять внеблоковый статус страны. Однако, сохраняя верность многовекторному курсу, сегодня Ташкент использует его для активизации своей внешней политики. В частности, власти вплотную занялись реставрацией оборонного сотрудничества со старыми партнерами - Россией и США. Эти планы были сформулированы в специальном указе президента Узбекистана, подписанном в апреле этого года.



В мае Шавкат Мирзиеев совершил свой первый визит в качестве главы государства в США. По итогам переговоров президенты обеих стран сделали совместное заявление, в котором объявили о начале "новой эры стратегического партнерства". Также Трамп и Мирзиеев договорились реализовать двусторонний план военного сотрудничества, рассчитанный на пять лет. В Белом доме отметили, что это первое в истории соглашение такого рода, заключенное с Ташкентом.



Как объяснил в интервью RT заместитель заведующего кафедрой государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Вилисов, в Ташкенте не видят никаких противоречий в договорах о стратегическом сотрудничестве с двумя конкурирующими державами одновременно.



"Поэтому нельзя исключать, что вслед за переговорами с Россией по оборонной тематике Ташкент проведет аналогичные переговоры с другими странами", - считает эксперт.



Афганская проблема



В первую очередь Ташкент рассчитывает на сотрудничество с российскими и американскими партнерами по афганской проблематике - на территории граничащей с Узбекистаном страны формируется новый опорный центр "Исламского государства"*, которое стремится также создать в регионе целую сеть спящих ячеек. Об этом ранее рассказал глава Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.



По словам Максима Вилисова, основная угроза в регионе в настоящий момент исходит от сетевых террористических структур, которые способны очень быстро брать под свой контроль те зоны, в которых государственная власть дает слабину.



Чаще всего к афганскому ИГ примыкают бывшие боевики радикальной организации "Исламское движение Узбекистана"** - в прошлом одной из наиболее агрессивных группировок в регионе. Ее лидеры присягнули ИГ еще в 2014 году. Теперь же ее сторонники перебираются в соседний Афганистан, спасаясь от преследования со стороны узбекистанских властей. Комментируя информацию о закреплении ИГ в Афганистане, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии усилены новейшим вооружением.



Что же касается Узбекистана, то он также наращивает закупку российского оружия для защиты от возможной атаки с афганского направления. С тех пор как в 2016 году стороны подписали Договор о военно-техническом сотрудничестве (ВТС), Ташкент получил возможность приобретать у Москвы вооружение по себестоимости наравне с государствами - участниками ОДКБ. Например, в марте 2018 года Россия и Узбекистан договорились о поставке в республику партии вертолетов Ми-35.



Кроме того, в прошлом году стороны после 12-летнего перерыва возобновили совместные военные учения - таким образом Ташкент сделал шаг к налаживанию военного сотрудничества с РФ. Первые маневры в рамках новых договоренностей состоялись в октябре прошлого года на полигоне Фориш.



"На беспрецедентно высоком уровне"



Однако о возвращении республики в ОДКБ речи пока не идет. Об этом, в частности, заявили ранее в МИД Узбекистана. Впрочем, эксперты не исключают, что вопрос возвращения в ОДКБ обсуждается в Ташкенте.



"Сначала узбекская сторона на экспертном уровне должна решить, насколько такое решение целесообразно для нее. Действительно Узбекистан нуждается в гарантиях безопасности, но нахождение в ОДКБ предполагает также ряд политических обязательств, что явно не по душе Узбекистану", - пояснил Максим Вилисов.



Похожей точки зрения придерживается заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, определенные предпосылки для возвращения Узбекистана в ОДКБ существуют. Отношения России и Узбекистана находятся сейчас на беспрецедентно высоком уровне, включая тесное взаимодействие в военной сфере. Руководство Узбекистана очень обеспокоено возникшими в регионе угрозами - в первую очередь речь идет об Афганистане. Поэтому Ташкент видит своей опорой именно Россию.



"Если даже Узбекистан не станет возвращаться в ОДКБ, на практике это мало что изменит. Современные реалии таковы, что фактический уровень взаимодействия стран значит намного больше, чем абстрактные рамочные договоры, скрепленные печатью", - подчеркнул в интервью RT Кошкин.



Все дело в том, что партнеров, которые могли бы стать альтернативой Москве, у Ташкента сейчас просто нет, полагают эксперты.



"Объективно гарантии безопасности в регионе может дать только Россия. Только она сейчас способна обеспечить здесь свое наземное присутствие, располагает базами и инфраструктурой. У США на сегодняшний день таких возможностей в Средней Азии нет. В теории альтернативой мог бы стать Китай, но он не позиционирует себя в роли гаранта безопасности для других стран", - пояснил Вилисов.



Конечно, в рамках диверсификации связей Ташкент может развивать отношения и с такими региональными игроками, как Турция и Иран, однако вряд ли узбекская сторона захочет связывать с ними свою дальнейшую судьбу, полагает эксперт.



Это мнение разделяет и Андрей Кошкин. Он напомнил, что от России Узбекистан получал современную новую технику, в то время как от американцев в республику поступали подержанные стрелковое оружие и амуниция.



"Идея Ташкента развивать равные связи с Россией и США вряд ли осуществима. Да, сейчас многие страны пытаются дружить с Москвой и Вашингтоном одновременно, но не у всех это получается. Если дело дойдет до реальной угрозы, то вряд ли США станут тратить ресурсы на защиту Узбекистана. Тем более что создание хаоса и трансформация границ в Средней Азии были бы только на руку нашим заокеанским оппонентам", - подытожил Андрей Кошкин.



*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



**"Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана") - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



Надежда Алексеева Источник - RT

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