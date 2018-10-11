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Биржи по всему миру обвалились после доклада МВФ. Готовимся к кризису?
09:32 13.10.2018

Биржи в США и Азии закрылись сильнейшим за последние месяцы снижением после публикации доклада МВФ о рисках замедления глобального экономического роста. На обвал котировок отреагировал президент США Дональд Трамп - он заявил, что местный банковский регулятор "сошел с ума". Падают котировки и на бирже в Москве.

На мировых биржах идут распродажи акций. Крупнейший японский индекс Nikkei 11 октября упал почти на 4%, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 3,5%. Это сильнейший спад в Азии за полтора года, отмечает агентство "Рейтер".

МВФ предупреждает о новых рисках для мировой экономики
Азиатские биржи обвалились вслед за спадом на рынках в США. Индекс S&P 500 10 октября снизился на 3,3%, индекс Dow упал более чем на 3%. Индекс Nasdaq, объединяющий акции технологических компаний, снизился на 4%.

Сильным спадом котировок открылась также Московская биржа. По состоянию на 14:00 индексы российский площадки снизились на 2,4%. Курс доллара снизился на 35 копеек до 66,5 рубля. Курс евро почти не изменился и составляет 77 рублей.

Что случилось?

Скорее всего, акции дешевеют из-за опасений инвесторов относительно того, что рост мировой экономики замедляется и котировки уже не будут расти так сильно, как в предыдущие месяцы, считают многие аналитики.

О рисках замедления экономики в своем очередном докладе сообщил Международный валютный фонд. МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2018 году на 0,2 процентного пункта - до 3,7%.

По мнению аналитиков фонда, основной причиной замедления станет торговая война между Америкой и Китаем, иницированная администрацией президента США Дональда Трампа.

Кроме того, на ситуацию могли повлиять действия Федеральной резервной системы США, которая в конце сентября повысила ключевую процентную ставку до диапазона 2-2,25%. Это третье повышение в 2018 году.

"Для акций это наиболее опасная ситуация - рост ставок в условиях замедления роста", - пишет в своем Телеграм-канале экономист "Локо-инвест" Кирилл Тремасов.

Когда регулятор повышает ставки, он как будто набрасывает "холодное полотенце на перегретую экономику", отмечает управляющий американской инвесткомпании Villere & Co Сэнди Виллер.

Повышение ставок раскритиковал Дональд Трамп. Он заявил 10 октября, что ФРС "сошла с ума". "На самом деле я думаю, что это всего лишь коррекция, но я действительно очень не согласен с тем, что делает ФРС", - сказал Трамп.

При этом политику федрезерва поддерживает директор МВФ Кристин Лагард. Она заявила, что не стала бы употреблять по отношению к главе ФРС Джерому Пауэллу слово "сумасшествие". Лагард отметила, что центральные банки должны быть независимыми от властей.

Обвал котировок влияет на доходность многих инструментов, в том числе на пенсионные накопления, и ухудшение показателей может негативно сказаться на результатах промежуточных выборов в ноябре, отмечает "Рейтер".

Американский фондовый рынок растет уже почти 10 лет. Сильного спада - коррекции - не было с марта 2009 года. За это время индекс S&P500 вырос в четыре раза.

За коррекцией американского рынка последует и российский, отмечает Тремасов. При этом он считает, что "катастрофы не будет".

Что будет в России?

МВФ в своем очередном докладе понизил прогноз роста мировой экономики, но повысил ожидания относительно роста российского ВВП в 2019 году на 0,3 процентного пункта до 1,8%. На 2018 год прогноз оставлен на том же уровне - 1,7%.

По мнению аналитиков фонда, экономическому росту в России в 2018 году помогут высокие цены на нефть и рост внутреннего спроса.

При этом президент России Владимир Путин ставит задачу ускорить экономический рост до среднемирового уровня (как уопминалось выше, в 2018 году мировая экономика, по прогнозу МВФ, вырастет на 3,7%).

К 2024 году экономика России должна войти в топ-5 экономик мира, поручил Путин. Но в Центробанке России считают, что экономический рост не выйдет за рамки 1,5-2%, если не проводить структурные реформы. В докладе МВФ также говорится о том, что России нужно улучшать институты.

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МВФ отмечает и положительные изменения в российской экономике. "В России достигнут значительный прогресс в укреплении финансовой стабильности, в том числе путем закрытия плохих банков", - говорится в докладе.

Фонд добавляет, что положительное влияние на экономику оказывают меры по дедолларизации.

Снижение зависимости от доллара активно обсуждается в России с лета 2018 года, когда стало известно, что ВТБ разработал соответствующий план. Слухи о запрете доллара и боязнь санкций США привели к оттоку средств вкладчиков из банков - преимущественно с валютных депозитов - в августе и сентябре.

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539412320
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