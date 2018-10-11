 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Швейцарские журналисты обнаружили прямую связь компании Zeromax с Гульнарой Каримовой
11:25 13.10.2018

С 2006 по 2009 годы некоторые счета старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары оплачивала компания Zeromax. Данные о платежах, общая сумма которых составляет 127 млн франков ($128,1 млн), были зафиксированы в датированном 2016 годом полицейском отчете, оказавшемся в распоряжении швейцарских журналистов. Об этом сообщает Nashagazeta.ch со ссылкой на издания Tages-Anzeiger и Tribune de Genève.
Полиция в результате обысков в доме Каримовой и в ее сейфах в женевском банке Lombard Odier обнаружила счета за ремонт виллы президентской дочери в Колоньи (пригород Женевы), документы о приобретении недвижимости в Гонконге и Франции, платежи за трансферы европейских футболистов в Узбекистан. За все это платила компания Zeromax, как считают швейцарские журналисты, по указанию Гульнары Каримовой. Кроме того, в отчете сыщиков фигурируют часы и драгоценности, - в том числе колье с рубинами и кольцо с гигантским красным бриллиантом, - на общую сумму 38 млн франков ($38,3 млн).

Более того, по версии Tribune de Genève, у следователей есть доказательства того, что Zeromax через цюрихский филиал "Газпромабнка" переводил деньги в оффшорные компании, которые могут быть связаны с Гульнарой Каримовой. Такие транзакции продолжались на протяжении нескольких лет вплоть до банкротства Zeromax. В общей сложности из Узбекистана "утекли" 370 млн франков ($3,73 млн).

Швейцарско-узбекское предприятие обанкротилось в 2010 году. Суммарный долг перед 191 кредитором составляет 5,6 млрд франков ($5,65 млрд). После того как швейцарская прокуратура возбудила дело против Гульнары Каримовой и заморозила ее активы в размере 800 млн франков, кредиторы Zeromax стали претендовать на часть этих денег. Впрочем, в 2017 году федеральный уголовный суд решил, что многочисленные платежи, проведенные Zeromax в интересах Каримовой, не свидетельствуют о ее связи с компанией. Суд принял во внимание мнения бывших менеджеров предприятия, хотя адвокаты кредиторов Zeromax считали, что показания были даны под давлением.

Zeromax была зарегистрирована в Швейцарии в 2005 году. Изначально компания занималась сделками по продаже узбекского газа и нефти. Западные СМИ неоднократно утверждали, что неофициальным владельцем структуры является Гульнара Каримова. Среди кредиторов Zeromax значатся дочернее предприятие российского концерна "Газпром" Gazprom Germania, структуры украинского олигарха Рината Ахметова, а также целый ряд немецких строительных фирм. Например, Ganter Interior, которая по заказу швейцарско-узбекской компании занималась отделкой интерьеров дворца форумов в Ташкенте, но так и не получила десятки миллионов евро, прописанных в контракте. Многие кредиторы обращались к властям Узбекистана с просьбой помочь вернуть свои средства, но правительство республики отказалось закрывать долги Zeromax.

В разные годы компания фигурировала в громких судебных тяжбах. В 2006 году бывший муж Гульнары Каримовой Мансур Максуди подал иски на сумму $200 млн против компании Coca-Cola и контролирующей деятельность ее узбекской "дочки" Zeromax. Максуди утверждал, что власти Узбекистана незаконно лишили его доли в ташкентском заводе Coca-Cola. В 2011 году на Zeromax подал в суд известный бразильский футболист Ривалдо, которому, по его подсчетам, компания задолжала 16 млн евро.

В 2012 году прокуратура Швейцарии начала расследование происхождения активов на счетах офшорных компаний Takilant и Swisdorn, подконтрольных Гульнаре Каримовой. Власти европейской страны заморозили 800 млн швейцарских франков, возбудив уголовное дело об отмывании денег против нескольких лиц, приближенных к дочери первого президента Узбекистана. Позже к процессу подключились правоохранительные органы Швеции, Франции. Нидерландов и США. В Узбекистане против бизнес-леди также возбудили уголовное дело. Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Гульнара Каримова признана виновной в совершении ряда преступлений и ей назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы.

Власти Узбекистана пытаются вернуть активы Каримовой. Однако в мае текущего года группа активистов попросила правительство Швейцарии не делать этого, так как, по их мнению, деньги могут попасть в руки нечистоплотных чиновников, которые участвовали в выводе средств через офшорные компании Гульнары Каримовой и до сих пор занимают высокие должности. Таким образом, прогнозируют активисты, средства могут быть похищены повторно.

В начале октября появилась информация, что старшая дочь бывшего президента Узбекистана находится дома, ходили слухи о ее поездке в Дубай. Но Генпрокуратура страны их опровергла. Подробнее об этом - в материале "Иман, где Mom? Почему Гульнара Каримова снова разгуливает по соцсетям". О финансовых преступлениях Гульнары Каримовой и ее окружения можно прочитать в специальной рубрике "Ферганы".

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539419100
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