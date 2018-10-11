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В Киргизии истребляют последних ослов. Виноват китайский "эликсир молодости", - Н.Рыскулова
11:27 13.10.2018

В Кыргызстане все меньше ослов. Виноват китайский "эликсир молодости"

За пять лет поголовье ослов в Кыргызстане сократилось вдвое, и через несколько лет, как предупреждают зарубежные экологи, эти животные там могут вовсе исчезнуть. Ослы - главное средство транспорта и перевозки для фермеров с низким доходом в стране, где около 70% населения живет в сельской местности. Однако в Кыргызстане эту проблему пока не принимают всерьез.

"Раньше почти в каждом хозяйстве были ослы, почти 60-70, а сейчас на все село всего пять-шесть осталось. Хозяева их привязывают в глубине сараев, чтобы не украли", - говорит Анарбай Кадыров из села Ак-Терек на северо-востоке Кыргызстана.

В 2012 году, по данным правительства, в стране насчитывалось 77 тысяч ослов, а по итогам 2017 года - уже 33 тысячи. За семь месяцев этого года из Кыргызстана вывезли уже более 17 тысяч ослов.

Основной импортер животных - Китай, где ослиные шкуры используются для изготовления желатина эцзяо. В традиционной китайской медицине им лечили анемию и раковые заболевания, сейчас же он используется в косметике, пищевых добавках и кондитерских изделиях. В Китае его рекламируют как "эликсир молодости" - для улучшения кровообращения, предотвращения выкидышей и замедления старения кожи.

В китайском интернет-магазине Alibaba цена за продукт на основе эцзяо достигает почти 2000 долларов.

Несмотря на заявление Госкомитета по здравоохранению КНР о том, что полезные свойства эцзяо сильно преувеличены, растущая индустрия перерабатывает около 4 миллионов ослиных шкур в год, и поголовье ослов в самом Китае, по официальным данным, сократилось с 11 млн в 1990 году до 3 млн в 2017-м.

Традиционно Китай полагался на импорт ослиных шкур из Африки, однако после того, как по меньшей мере семь стран ввели запрет на продажу животных за рубеж, производители эцзяо все больше обращаются к Средней Азии.

В поисках ослов
Соглашение об экспорте ослов в Китай действует в Кыргызстане с 2008 года, но, помимо официальной торговли, до недавнего времени в стране процветала и нелегальная.

"Когда осел пропал, мы сначала решили, что он отвязался и убежал, поэтому начали искать у соседей. Один из них своего осла тоже не нашел. То же случилось с третьим и четвертым. Как оказалось, четыре осла пропали - некоторых украли прямо из сараев", - рассказывает Адильбек Кудайбердиев из поселка Отуз-Адыр Ошской области о событиях прошлой весны.

На осле Кудайбердиевы перевозили к труднодоступным участкам культиватор - и в начале посевного сезона остаться без животного семье было тяжело.

Абдыбек заявил о пропаже в милицию, но там ему со смехом сказали, что заявлений на кражу ослов и собак не принимают.

В сравнении с лошадьми, стоимость которых может начинается от 60 тыс. сомов (865 долларов), ослы стоят от 3 тыс. до 10 тыс. сомов (43 - 144 доллара), и ущерб зачастую не признается существенным.

"Я пытался объяснить, что это наше основное транспортное средство, и это важно для нашего домохозяйства, но потом от безысходности плюнул на все и уехал в командировку", - вздыхает Адильбек.

В селе Ак-Терек ослов почти не осталось
У Анарбая Кадырова из села Ак-Терек осла тоже украли - он нашел его неподалеку от сарая мертвым, шкура с животного была снята. В тот месяц в селе были зарезаны около десяти ослов.

Хотя в правоохранительные органы обращаются не все, милиция все же занимается кражами: в управлении внутренних дел Ошской области заявляют, что за прошлый год расследовали около ста случаев пропажи животных. Преступники, по словам представителя УВД, продавали ослов китайским фирмам, выдавая за своих.

В этом году, по данным милиции, заявлений о пропаже поступило только три - это может быть связано как с тем, что фермеры перестали рассчитывать на компенсации, так и с новыми правилами продажи ослов. Китайские компании теперь могут принимать их только живыми и должны фотографировать животных вместе с хозяевами перед покупкой.

На заборах ослиных ферм теперь висят объявления, что ворованные ослы не принимаются. На одну из таких ферм в селе Мады, принадлежащих компании "Moнблан Трейд" - основного китайского экспортера ослов в Кыргызстане, корреспондента Би-би-си не пустили: сотрудники сослались на то, что начальство не хочет иметь дела с журналистами.

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Из-за нелегальной торговли были введены новые правила скупки ослов
Ранее в интервью СМИ в руководстве компании подчеркивали, что бизнес ведется законно, и ослы вывозятся из страны живыми. Однако само существование ослиных ферм вызывало в Кыргызстане возмущение - в феврале 2015 года неподалеку от Бишкека журналисты обнаружили ослиную скотобойню. Жители забили тревогу, заподозрив, что ослиное мясо может продаваться в местных кафе под видом говядины, в то время как ислам (религия более 80% кыргызстанцев) запрещает употреблять его в пищу. По итогам проверок, однако, государственные инспекторы тогда не нашли в местных ресторанах запрещенной ослятины.

А в прошлом году компания "Ийгилик", работающая в Ошской области, из-за проблем с документами не смогла перевезти 300 ослов через таможню, и в результате животные погибли при перевозке обратно. Туши были выброшены около одного из близлежащих к Ошу сел.

В британской некоммерческой организации Donkey Charity отмечают, что в африканских странах подобные инциденты породили риск санитарной эпидемии.

"Чаще всего доход от ослиных ферм не приносит прибыли самим фермерам, а лишь лишает их кормильцев и подвергает риску здоровье, поэтому многие страны прекратили экспорт ослов и вовсе", - разъясняет Алекс Мэйерс, старший специалист и исследователь Donkey Charity.

Несуществующая проблема
Киргизские власти говорят о пользе торговли ослами для развивающейся экономики страны. По данным комитета по статистике, объем экспорта ослов и лошадей за семь месяцев 2018 года составил почти два млн долларов.

"17 тысяч ослов продали. Вот где рост объема экспорта. А вы о какой-то руде", - похвастался на заседании парламентской фракции крупнейшей партии СДПГ в сентябре депутат Раскелди Момбеков, обращаясь к вице-премьеру, который перечислял основные статьи экспорта в Китай. Утверждение было встречено смехом.

У Анарбая Кадырова украли осла из запертого сарая
О риске исчезновения ослов в Кыргызстане чиновники говорят неохотно: в госагентстве охраны окружающей среды говорят, что ослами не занимаются, в аппарате правительства корреспондента Би-би-си направили в государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

В инспекции сказали, что защита животных в их компетенцию не входит, и посоветовали обратиться в министерство сельского хозяйства. Там попросили снова обратиться в инспекцию.

"Главная проблема - в антисанитарии, однако если животных вывозить живьем со всеми документами, этот вопрос снимается с повестки", - сказал Би-би-си главный инспектор государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Жаныбек Мукамбетов.

Для киргизских экологов, занятых другими проблемами - от тающих ледников до исчезновения снежных барсов, сокращение популяции ослов не является приоритетом.

Известные в стране экологи Эмиль Шукуров и Марс Аманалиев заявили, что даже не слышали об этой проблеме.

"У нас исчезают ослы? Я никогда ничего об этом не слышал, наверное, это прерогатива сельскохозяйственников", - сказал Би-би-си Шукуров.

Риск для региона
В Китае надеются ослабить зависимость индустрии эцзяо от импорта за счет воспроизводства популяции ослов внутри страны. Однако экологи предупреждают, что с учетом длительного срока вынашивания у этих животных на это уйдут годы.

"При таком резком снижении популяции ослы в Кыргызстане могут исчезнуть совсем за два или три года", - предупреждает представитель Donkey Charity Алекс Мэйерс.

Ослы Центральной Азии под угрозой, говорят британские экологи
Из-за резкого снижения численности животных в Кыргызстане уже были зафиксированы случаи перевоза ослов из соседнего Таджикистана, говорят в организации.

"Это вызывает серьезные опасения в плане биологической безопасности, так как ослов легко перемещать через границы без надлежащих ветеринарных проверок. Это значит, что болезни легко могут переноситься в Кыргызстан", - говорит он.

Из-за сокращения популяции ослов больше всего страдают семьи с низким доходом, занятые в сельском хозяйстве. Дли них живой осел, способный работать 20-30 лет, намного ценнее его шкуры, отмечает Мэйерс.

Наргиза Рыскулова
Би-би-си, Бишкек
11 октября 2018

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539419220
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