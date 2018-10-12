Варфоломей переходит черту. Русскому миру брошена в лицо еще одна перчатка, - Олег Мономах

21:08 13.10.2018

В Стамбуле 11 октября Синод Константинопольского патриархата снял анафему с раскольника Михаила Денисенко (Филарета), наложенную на него Русской Православной Церковью в 1997 году. Таким образом, самозваный "патриарх киевский Филарет" в глазах части мирового православия становится легитимной фигурой. Правильнее сказать "как бы легитимной". Из этого следует, что и все совершенные им хиротонии (рукоположения "епископов УПЦ КП) и "таинства" становятся "как бы законными".



Факт снятия анафемы с Денисенко в канонических церковных кругах оценивают как "правовой церковный беспредел", как "беспрецедентное антиканоническое действие". Действительно, в соответствии с канонами филаретовский раскол, равно как и любой другой, мог быть преодолен путем покаяния со стороны раскольника.



Произошедшее же сейчас можно сравнить с такой ситуацией, когда, скажем, осужденный у нас разбойник был бы признан неким заморским судом честным человеком, а все награбленное им – честным заработком.



Заметим, подобное на Западе в тренде: если грех преступления нельзя запретить, его перестают считать грехом. Так в ряде "передовых" стран перестали считать грехом содомию, вопреки мировым религиозным учениям.



Константинопольский патриархат заявил также о легализации Макария Малетича, а значит и его самопровозглашенной (самосвятской) религиозной структуры "Украинская автокефальная православная церковь". Константинопольский патриархат совершил вещь небывалую – узаконил самосвятов, наследников украинских активистов 1920-х годов, которые сами себе назначили когда-то "епископа".



В документе, принятом в Стамбуле, говорится, что Филарет и Макарий "канонически восстановлены до их иерархического или священнического звания, и их последователи восстановлены в общении с Церковью". Таким образом, Филарет у них теперь будет именоваться не "патриархом", а "митрополитом". Еще круче понижено духовное звание Макария, он из "архиепископов" возвращается в "священники" (до ухода в раскол он был священником РПЦ на Украине).



Важным по последствиям пунктом Стамбульского документа является установка: "Отменить юридическое обязательство Синодального письма 1686 года, выданное по обстоятельствам того времени, которое предоставило право через икономию (снисхождение) Московскому Патриарху назначить митрополита Киевского…" То есть объявляется, что Украину Константинопольский патриархат более не считает канонической территорией РПЦ.



Некоторые наблюдатели уже отметили, что в 1686 году в состав Киевской митрополии входили менее половины территорий нынешней Украины, преимущественно на северо-западе страны.



Примечательно, что инициатор получения Томоса Петр Порошенко, узнав о решении Фанара, был явно не вполне в себе, потому что тут же всех поздравил с тем, что Украина получила Томос. Вскоре этот твит был отредактирован, Томос заменили на Автокефалию.



Но Филарет уже более 20 лет считает свою структуру автокефальной, а в названии структуры Макария почти уже сто лет "красуется" слово "Автокефальная".



Филарет воодушевлен "снятием анафемы". Себя и Макария он уже считает равными митрополиту Онуфрию, Предстоятелю УПЦ... Надо припомнить, что патриарх Варфоломей до недавнего времени признавал законность анафемы, наложенной на Филарета, а УПЦ, возглавляемую митрополитом Онуфрием, считал единственной законной церковью на Украине.



Об этом делались официальные заявления. Но вот подули некие ветры, как многие думают, из Вашингтонского обкома, и Филарет получил основание заявлять: "Теперь мы, архиереи всех трех церквей (УПЦ, УПЦ КП, УАПЦ), являемся законными, каноническими, благодатными и теперь можем при нашей доброй воле объединиться в одну украинскую православную церковь, которая потом будет признана Вселенским патриархом и не только им". Будущим патриархом Филарет видит себя.



Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков заявил: Константинопольский патриархат, в четверг решивший признать недействительной анафему, наложенную Московским патриархатом на неканонические церковные структуры на Украине, легализует раскол, что приведет к непоправимым последствиям для мирового православия. "Это легализация раскола. Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия", - сказал он.



Общий настрой, судя по реакции православных в соцсетях таков: "Не признавать решений Варфоломея, который удумал узурпировать церковную власть, подражая папе Римскому!"



Архимандрит Алипий Светличный: "…Константинополь при объявлении о снятии анафемы с Филарета, возглашенного Архиерейским собором РПЦ, входит, нарушением Церковных же канонов, в область анафемы. Поскольку Филарет отлучен был не от Константинопольской Церкви, а от Русской Православной Церкви, а через отлучение от Русской Церкви отлучен от всей полноты Православной Церкви. После признания раскола, учиненного Филаретом, за благое дело, Константинополь, больше не может быть Православной Церковью, выйдя из нее добровольно своими деяниями.



И это так же верно, как и Римская Церковь больше не православная Церковь, совершив в свое время злодеяние раскола и ереси".



Священник Игорь Шумак напоминает: "Правило святых апостол 12: Если кто из клира, или мирянин отлученный от общения церковного, или недостойный принятия в клир, отошед, в ином городе принят будет без представительной грамоты: да будет отлучен и принявший, и принятый". Это о Варфоломее. "Если чистый обнимется с грязным, завершает свою мысль о. Игорь, – он грязного не очистит. Сам вымажется. Так же и с анафемой".



Общее место суждений православных экспертов таково: Варфоломей нарушил каноны Церкви, усугубляет раскол, принимает рейдерским нахрапом к себе под крыло раскольнические структуры со всего мира, достоин отлучения, того, что именуется анафемой.



Вселенское Православие, вероятно, скажет свое слово.



Стоит заметить, что если Варфоломей за раскол будет-таки отлучен Всеправославным собором от Церкви, то титулование Патриарха Кирилла должно непременно измениться… Звучать титул может примерно так: Патриарх Московский – Третьего, Новаго и Ветхаго Рима – и всея Руси. Свершится пророчество провидца, Москва действительно станет Третий Рим. Должно измениться и место Русской Православной Церкви в диптихе церквей. Действительно, еще в XV в. все восточные церкви оказались под иноверческим влиянием и оккупацией, кроме Русской и Грузинской Православных Церквей. Вот первые места в новом диптихе.



Vladimir Bukarski озвучивает замечательную мысль: "Думаю, что сейчас начнется настоящее очищение Церкви Христовой от всего прилипшего к ней – грязного, подлого и приспособленческого. И за это надо благодарить Варфоломея, Порошенко, Денисенко и конгрессменов США. Искренне надеюсь, что Церковь покинут все случайные, нестойкие люди, равно как и все ее внутренние черви-разрушители… А в Церкви, по меньшей мере на Украине-Малороссии, останутся те, кто готов нести свой крест. В прямом и переносном смыслах".



Насчет креста… Варфоломей со своим патриархатом знают, что последует за снятием анафемы с Филарета и выдачей ему Томоса. Поэтому в своем документе и пишет, торопясь снять с себя ответственность, призывая "избегать захвата церквей, монастырей и других объектов, а также любого другого акта насилия и возмездия, с тем, чтобы мир и любовь Христа могли преобладать".



Звучит по-фарисейски. Алипий Светличный замечает: "Фэнэр прекрасно понимает, что объявил войну Русской Православной Церкви и что обрекает Украинскую Православную Церковь на разгром. Это их выбор. Но это злодеяние останется в истории и памяти Божьей".

12.10.2018