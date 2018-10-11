Сапоги Шералы, или предательство в кыргызской политике, - Б.Кольбаева

00:25 14.10.2018

Произошло то, что рано или поздно должно было случиться. Установлен памятник Нузуп бию в Аксы. Открытие памятника великой личности прошло в парке отдыха районного центра города Кербена, в нем участвовали представители местной власти, руководители районных учреждений-организаций.



Как известно, строительство памятника началось в 2015 году. Перед этим проводился марафон, было собрано 1 млн 200 тысяч сомов денежных средств. Но из-за нехватки собранных денег строительство временно приостановилось. Памятник достроен в этом году с помощью спонсоров.



Теперь уважаемый читатель коротко остановимся на биографии прославленного Нузуп бия. Эта личность родилась в Аксы, в 19 веке он был государственным известным деятелем, предводителем. Первым из кыргызов получившим воинский чин "минбашы" (тысячник) был именно этот Нузуп бий Эсенбай уулу. Его отец Эсенбай тоже был уважаемой почитаемой личностью своего времени, одним из влиятельных людей в политической жизни Кокандского ханства.



Нузуп бий Эсенбай уулу – взошедшая в 19 веке звезда кыргызской истории, прославленная личность. Он играл самую видную роль не только среди кыргызов, но и в политической жизни всего Кокандского ханства.



Скажем о невиданно благоприятной бурной политической деятельности этой личности. Он в свое время участвовал во множестве военно-политических событий Кокандского ханства, начиная со времени Мадали хана до Кудаяр хана. Особенно ярко сияла его звезда во время Омар хана, Мадали хана и Шералы хана.



В 1844 году совершенно без задних мыслей Нузуп бий по приглашению Шералы хана направлялся в ставку Кокандского ханства, но впереди ему заранее устроили засаду ждавшие враги, напали на него, и славного бия убили с его 12 воинами.



Меня вынудило писать статью именно это. Ведь известный Нузуп бий погиб не от рук врага, а от рук Шералы хана, которого он сам привел за руку и усадил на ханский трон.



Коварство, предательство это циничное явление, идущее у людей с появления человечества. Наверное, в истории и других народов было много таких случаев, об этой стороне я не знаю. Но больше всего меня огорчает перехлестывающее больше, чем у других народов, предательство кыргызом кыргыза, коварство… Оказывается, кыргызская история еще со времен Манаса доказывает, что можно ждать больше ненависти, коварства, зависти от кыргыза, чем встретить щедрого батыра кыргыза, не жалеющего последнего куска хлеба от другого, предпочитающего погибнуть от пули, чем подчиниться несправедливости. Но нам это не послужило уроком. Или наша национальная природа такова, ума не хватает понять.



Перечитываю прозу нашего выдающегося писателя Ашыма Жакыпбекова "Тенири Манасын". Говоря по правде, перечитывая, то печалюсь, то пугаюсь. Предательство, клятвопреступление, чванство и множество еще других бессовестных качеств причинили нашему Манасу Великодушному баба мучения, невосполнимые утраты. Или есть такое в крови кыргызов, которых он объединял?..



Внутри горит то от предательства верных 40 витязей-чоро, не отказывавшихся отдать жизнь за Манаса, то горит внутри, глядя на разграбление построенного им государства родными младшими братьями Абыке и Кобошем.



Более всего донимает, что в свое время на голову ничтожного обвислого типа Шералы село счастье, Нузуп бий его своими руками возвеличил, поднял ханом в массах народа, потом не находишь себе места, глядя на дела этого клятвопреступника. Несмотря на то, что он (Нузуп бий) повесил старые сапоги перед злополучным Шералы с напутствием: "Не забывай, не важничай, будь мудрым главой народу", - но несчастный "взбеленился", не прошло двух лет после получения власти, как все забыл, постепенно истреблял людей, приведших его самого во власть! Более того, не пожалел даже своего дядю минбашы, приведшего его к призу, который даже во сне не снился, сделал главой народа. Какой великий урок – сапоги Шералы и для желающих прийти во власть, и для сидящих во власти!



И в последующей истории продолжается предательство кыргызом кыргыза. О каком же рассказать…. До последнего вдоха праведно служившего кыргызам великую личность Исхака Раззакова на глазах предали ради личного интереса те, которых этот человек сам воспитал, взрастил, прижимая к груди.



У кыргызов есть древнее великое выражение с глубоким смыслом "хвались, что был врагом, а стал другом, берегись того, кто был другом, стал врагом". Мы видим нашего сегодняшнего главу народа, который много лет дружил с нашим экс-президентом, был и сопартийцем, и при поддержке именно того друга был избран отцом народа, и как он превратился "из друга во врага". Под лозунгом "буду бороться с коррупционерами" избирательно постепенно раскидал вчерашнюю бесстрашную команду, сажает, порочит перед народом. Велят ковырять деньги больших-больших проектов, вешают тем на шеи правоохранители, ставшие руководителями Совета безопасности. А ведь и сегодняшний президент сам подключался к поставке, реализации тех проектов, ко всем принятым по ним решениям, в общем, с головы до ног там. Следовательно, и сам он должен чувствовать ответственность, но почему-то никто не говорит, все делают вид невидящих.



Выходит за грани кампания сплошной лжи, однобокого очернения экс-президента. Перестали считаться с совестью открыто ждущие каких-то благ от власти. Не слезающие с газетных страниц, социальных сетей люди постоянно делают новости, окончательно одурачили народ. В общем, мы стали жить во времена, когда белое называют черным, а черное белым. Если продолжим так идти, то каким же будет наше завтрашнее будущее…



Источник: газета "Ачык саясат плюс" №37 от 12.10.2018/стр.2

Автор: Баян КОЛЬБАЕВА