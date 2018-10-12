В Туркмении создана Финансовая разведка

06:53 14.10.2018

Бердымухаммедов вторично создал национальное подразделение финансовой разведки

5 октября 2018 года президент Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедов подписал Постановление, предписав создать Службу финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана - национальное подразделение финансовой разведки.



Решение принято в целях "успешного претворения в жизнь задач, вытекающих из Закона Туркменистана ""О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""".



Однажды, в январе 2010 года, Бердымухаммедов уже создавал подобное подразделение и также при Министерстве финансов и экономики Туркменистана. Тогда оно получило название Управление финансового мониторинга и, судя по официальным отчетам, действовало успешно, эффективно борясь с отмыванием денег, финансированием терроризма и активно налаживая связи с соответствующими структурами иностранных государств.



О судьбе созданного более 8 лет назад органа в нынешнем постановлении президента Бердымухаммедова ничего не говорится.