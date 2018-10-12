Кыргызстан снял запрет на ввоз птицы из Казахстана

09:41 14.10.2018

Запрет был введен 8 октября, а через несколько дней Казахстан ввел эмбарго на ввоз мяса и мясной продукции из КР.



Кыргызстан снял запрет на импорт птицы и птицеводческой продукции из Казахстана, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.



8 октября было ведено временное ограничение на ввоз данной продукции из Алматинской и Северо-Казахстанской областей. Причина - подозрение на птичий грипп и болезнь Ньюкасла.



В ведомстве отметили, что получено подтверждение стабилизации эпизоотической ситуации по высокопатогенному птичьему гриппу на птицефабриках в Алматинской области, а также по болезни Ньюкасла в Северо-Казахстанской области.



12 октября Казахстан объявил о введении временного запрета на импорт мяса и мясной продукции пяти предприятий КР. Причиной была названа неблагополучная ситуация с опасными болезнями животных в Кыргызстане.