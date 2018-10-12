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|В женевском доме Гульнары Каримовой полиция насобирала драгоценностей на 38 млн франков
09:42 14.10.2018
В здании в Женеве правоохранители при обыске нашли часы и ювелирные украшения, в том числе колье с рубинами и кольцо с большим красным бриллиантом.
В доме дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой в Женеве швейцарские правоохранительные органы обнаружили драгоценности на 38 миллионов франков (14 196 073 488 тенге), сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на швейцарскую газету Tages-Anzeiger.
Речь идет о часах и ювелирных украшениях. Журналисты и полицейские подозревают незаконное происхождение этих вещей, среди которых во время обыска также нашли колье с рубинами и кольцо с большим красным бриллиантом.
В 2008 году Гульнара Каримова получила пост постоянного представителя Узбекистана при ООН и других международных организациях в столице Швейцарии Женеве, однако в 2013 году ее лишили дипломатического иммунитета, прокуратура страны открыла уголовное дело по подозрению в отмывании денег и заморозила 800 миллионов франков на ее счетах.
В августе 2015-го Каримову приговорили в Узбекистане к пяти годам ограничения свободы за коррупцию.
В начале октября о намерениях конфисковать незаконные активы Гульнары Каримовой сообщило правительство Великобритании.