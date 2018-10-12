 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия давит на Европу, добиваясь, чтобы та порвала с Трампом и помогла в восстановлении Сирии, - Bloomberg
12:12 14.10.2018

12 октября 2018 г.
Генри Мейер и Арне Делфс | Bloomberg

"Россия призывает Германию и Францию порвать с их американским союзником и помочь в восстановлении Сирии, чтобы беженцы могли вернуться домой", - пересказывает Bloomberg интервью научного руководителя Института востоковедения РАН Виталия Наумкина. Это высокопоставленный советник российского правительства, аттестуют его журналисты Генри Мейер и Арне Делфс.

"Перспектив на соглашение с США немного - эта страна теперь клянется держать свои войска в Сирии, пока Иран не выведет оттуда свои силы, сказал Наумкин. Вместо этого Россия сосредотачивается на работе по организации саммита по Сирии в Турции, с участием канцлера Меркель и президента Макрона. Помеха для плана - требования Европы наладить процесс передачи власти от режима Башара Асада какому-то новому режиму", - говорится в статье.

"Не вижу, почему Европа всегда должна склоняться перед Вашингтоном, - сказал Наумкин. - Если Европа полагает, что мы можем прогнать Асада и к власти придут какие-то умеренные оппозиционные силы, то она лишь тешится фантазиями. Власть захватят радикалы, которые будут резать людям глотки".

"В сентябре министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что его страна поможет с финансированием восстановления, если будет политическое решение, которое приведет к свободным выборам. Но, пока Асад у власти, Германия не будет вносить свой вклад, сказали два немецких официальных лица, осведомленных о курсе в отношении Сирии, так как в Берлине считают, что Асад - главная помеха для такого процесса. Франция не поедет на саммит в Турцию без гарантий, что будет продвижение к политическому переходному процессу, утверждает один высокопоставленный французский дипломат", - говорится в статье.

"Согласно российской позиции, отстранение Асада может повлечь за собой развал страны, а мирные переговоры в Женеве под эгидой ООН способны, в лучшем случае, привести к постепенному процессу введения коллегиальной власти, сказал Наумкин. "Фигур, альтернативных (Асаду. - Прим. авт.) нет", он легко победил бы, если бы завтра состоялись свободные выборы, добавил он", - пишет издание.

Возможно, часть денег на реконструкцию поступит от Китая и/или арабских стран Персидского залива.

Но Наумкин назвал ключевыми энергоресурсы северо-востока Сирии, который занят войсками США, отмечает издание.

Источник: Bloomberg

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539508320
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