Как советские ЗРК С-75 "Двина" приземлили американскую авиацию в Вьетнаме (история), - В.Тучков

13:17 14.10.2018 Русская "Двина", сбив сотни "Фантомов", довела американцев до психоза

Пилоты ВВС США бросали свои истребители, только увидев пуск ракет советских ЗРК



Владимир Тучков



В последнее время в СМИ и на различных форумах стали популярны разговоры о том, что российские зенитно-ракетные комплексы вряд ли способны причинить какой бы то ни было вред американским истребителям-невидимкам. В первую очередь в качестве идеального самолета называется F-35. Поэтому, несмотря на поставку сирийской армии российских систем С-300, израильские "невидимки" будут продолжать безнаказанно наносить удары по любым объектам на территории Сирии. Более того, все пусковые установки С-300 будут уничтожены с воздуха в самое ближайшее время.



Дело дошло до того, что и ЗРС С-400 уже не ставится ни во что. И приводятся "железные" доказательства: коль "Триумф", находясь в Сирии, до сих пор не сбил ни одного самолета и не перехватил ни одной ракеты, то это фикция, симулякр, пустотелый шар, надутый кремлевской пропагандой.



А все это потому, что русские не способны создать ничего стоящего. Они могут только воровать в США технологии, но при этом копируют их из рук вон плохо.



На это можно ответить, совершив экскурс в не столь и отдаленную историю. Когда во Вьетнаме "допотопные" русские зенитно-ракетные комплексы вселяли ужас в пилотов американских "идеальных" истребителей до такой степени, что они катапультировались из работоспособных самолетов, лишь увидев пуск зенитной ракеты.



Налеты американской авиации на Северный Вьетнам начались в феврале 1965 года. Соотношение сил противоборствующих авиаций было таковым, что от мизерного парка северовьетнамских самолетов уже через неделю должны были бы остаться лишь одни воспоминания.



ВВС ДРВ располагали лишь 60-ю самолетами. В основном это были китайские копии советского околозвукового истребителя МиГ-17, а также несколько фронтовых бомбардировщиков Ил-28.



Американцы, готовясь к воздушной интервенции, больше года восстанавливали в регионе старые авиационные базы и строили новые. К тому же в Тонкинский залив подогнали два авианосца. В результате США создали мощный авиационный кулак, в который входило около тысячи самолетов различных типов - истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, разведчиков, самолетов радиолокационного дозора, транспортников, заправщиков… Позже появились даже стратегические бомбардировщики В-52. Всего же во вьетнамскую мясорубку с 1965 по 1973 год Штаты бросили почти 5 тыс. самолетов.



Наиболее массово были представлены истребители-бомбардировщики F-100 и F-105. Самым современным на момент начала воздушной интервенции был F-4 Phantom II, который в равной степени был способен и завоевывать господство в воздухе, и наносить удары по земле, и совершать разведывательные полеты. У него была рекордная сверхзвуковая скорость - 2400 км/ч, и рекордный для ударных самолетов потолок - 19000 м, и значительная дальность - 2400 км.



Вполне понятно, что на первых порах американские пилоты совершали легкие прогулки в тылы противника, поскольку ничто им в воздухе не угрожало. Происходило это на высоте 4?5 тыс. метров, на эшелоне, до которого была не способна достать вьетнамская зенитная артиллерия. Бомбы сбрасывались на сверхзвуковых скоростях, после чего бомбардировщики спокойно возвращались на свои базы.



Ситуация резко изменилась 24 июля 1965 года, когда во Вьетнаме впервые были использованы советские ЗРК С-75 "Дина". В этот день, выпустив четыре ракеты, зенитчики сбили три "Фантома". Причем одна из ракет не прошла мимо, а попала в уже пораженный предыдущим выстрелом самолет.



Американцы были вынуждены сменить свою нагловатую тактику на более осмотрительную, исходя из возможностей комплекса, который "не промахивается". Скорость самолета для "Двины" не имела значения, она была способна поражать цели, летящие на скорости 2300 км/ч. Конечно, у "Фантома" скорость была на 100 км/ч выше. Но это если он летел на большой высоте и налегке, без бомбовой нагрузки. Радиус поражения комплекса составлял 34 км, а диапазон высот поражения целей - от 3 км до 22 км.



Поэтому в зоне ПВО бомбардировщики начали опускаться ниже трех километров. Но тут их поджидал огонь зенитной артиллерии.



Но все же на первых порах смена тактики снизила потери американских самолетов, которые до того достигали двухсот сбитых машин в месяц. Результативность вначале была феноменальной - на один сбитый самолет в среднем расходовалось 1,5 ракеты. Затем она начала снижаться.



Помимо полетов на недоступных для С-75 высотах американцы начали использовать радиопомехи, которые выставлялись самолетами сопровождения. Это был эффективный метод борьбы с зенитными ракетами, поскольку они имели радиокомандный способ наведения на цель. В результате этих мероприятий результативность ЗРК упала до 9?10 ракет, потраченных на один самолет.



Но снизилась и результативность американской авиации, поскольку до 30?40% полетного времени самолеты начали тратить на охоту на пусковые установки "Двины".



Инженеры МКБ "Стрела" энергично искали и находили способы нейтрализации противоракетных ухищрений американцев. Нижняя граница поражения была снижена с 3 км до 500 м. В эту "щель" от поверхности земли могли проскользнуть лишь появившиеся в 1967 году новейшие американские бомбардировщики с изменяемой геометрией крыла F-111, которые за счет использования эффективной РЛС и прекрасной автоматики могли совершать полет с огибанием рельефа местности на сверхзвуковых скоростях. Именно поэтому за все время Вьетнамской войны были потеряны лишь два этих самолета.



Также была существенно повышена помехозащищенность канала управления ракетой, в связи с чем установка американцами помех перестала играть существенную роль в противоракетной защите. Была усовершенствована и тактика применения ЗРК. На КП начали пользоваться ложными "пусками ракет", когда самолет противника подсвечивается радиолучом, а ракета не сходит с пусковой установки. Пилот, обнаружив "атаку", которой в действительности не было, был вынужден совершать маневр по уходу от "ракеты", что ухудшало его позицию в бою. Все эти мероприятия способствовали тому, что на каждый сбитый самолет стали расходовать 4?5 ракет.



Кстати, использование ЗРК С-75 существенно повысила эффективность вьетнамской зенитной артиллерии, которая пользовалась данными радиолокационных станций комплексов. ЗРК и артиллерия совместно перекрывали весь диапазон по высотам и дальности. При этом вьетнамцам поставлялись из Советского Союза вполне современные скорострельные зенитные автоматы в широком диапазоне калибров от 30 мм до 100 мм.



Зенитная артиллерия за счет массовости оказалась более результативной, чем комплексы "Двина". На ее долю пришлось почти 60% уничтоженных самолетов. Однако не со всеми типами самолетов могли справляться зенитные пушки. Неуязвимыми для них были стратегические бомбардировщики В-52. Но поистине огромное количество "стратегов" сбила "Двина" - по различным оценкам, от 32 до 54 самолетов. Это громадные потери.



Несмотря на катастрофические потери и существенное снижение результативности, авиация ВВС, ВМС и КМП США продолжала совершать налеты на северовьетнамские объекты, среди которых зачастую были и гражданские, а также на базы южновьетнамских партизан. Однако это продолжалось не столь уж и долго. Уже к концу 1967-го года воздушные операции были практически свернуты. Этому способствовало появление во Вьетнаме советского истребителя МиГ-21, который установил безусловное господство в небе. "Фантом" не мог с ним сравниться по маневренности, скороподъемности, эксплуатационной перегрузке, ракетному вооружению.



Об уникальности советского самолета на той войне свидетельствуют его потери и потери его основного конкурента. Всего было потеряно 65 МиГ-21. И это при том, что их пилотировали вьетнамские, а не советские летчики. "Фантомов" было потеряно 895.



Общие же потери авиационной техники для США были абсолютно катастрофичны. ВВС, ВМС и КМП лишились 3374 самолетов. Северовьетнамская авиация, потерявшая 150 самолетов МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21, уничтожила 9% американских самолетов. На долю ЗРК С-75 приходится 31%, на долю зенитной артиллерии - 60%. Однако изрядный вес в этих 60-и процентах принадлежит комплексам "Двина", которые загнали противника на высоты, доступные зенитным орудиям. Также не стоит сбрасывать со счетов и существенную помощь информацией от РЛС ЗРК, которая оказывалась зенитным расчетам.



Так что смело можно сказать: советские зенитно-ракетные комплексы совершили перелом в воздушной войне. И статистика тут впечатляющая. В разные годы Советский Союз поставил во Вьетнам 95 комплексов различных модификаций и 7658 ракет к ним. Были израсходованы, а также потеряны в боях или оказались неисправными 6806 ракет. Таким образом, на каждый сбитый с помощью ЗРК самолет (1046) пришлось 6,5 ракеты. Учитывая, что боевых пусков было 3228, то получается 3,1 ракеты на каждый сбитый самолет.



Угроза быть пораженным ракетой С-75 настолько сильно действовала на психику американских пилотов, что порой это приобретало форму психоза. Известно значительное количество случаев, когда летчики, визуально обнаружив пуск ракеты, покидали исправные самолеты.



Вот об этом необходимо помнить критикам современных российских зенитно-ракетных систем. Традиции создания эффективных комплексов, способных поставить на место новейшие разработки американских авиационных конструкторов, концерном "Алмаз-Антей" не утрачены. Источник - СвободнаяПресса

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