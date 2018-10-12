По танку вдарила болванка... Как горят в Йемене американские "Абрамсы" (видео)

14:27 14.10.2018

Йеменские повстанцы-хуситы сожгли танк M1 "Абрамс" Вооруженных сил Саудовской Аравии.



Бой произошел в провинции Джизан на юге Саудовской Аравии. Наступающих повстанцев попытался остановить одиночный "Абрамс" без прикрытия пехоты. На кадрах видно, как боевая машина ведет огонь по хуситам.



В ходе столкновения танк был подбит, члены его экипажа выбрались наружу и убежали. Захваченный "Абрамс" повстанцы сожгли. Из какого оружия его поразили, не уточняется.



M1 Abrams - основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года, находится на вооружении у целого ряда государств, включая Саудовскую Аравию.





