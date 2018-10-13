|Аркадаг приказал установить счетчики и выдать туркменам расчетные книжки для оплаты комуслуг
20:33 14.10.2018
Президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал вице-премьерам М.Мередову и Дадебаю Амангелдиеву проконтролировать своевременное установление на всех предприятиях и в жилых домах счетчиков газа, электричества и воды, а также выдачу населению расчетных книжек, сообщило 12 октября госинформагентство ТДХ.
Контроль за выполнением поручений возложен на министра внутренних дел Исгендера Муликова.
В связи "постановлением Халк Маслахаты об упорядочении с 2019 года обеспечения внутренних потребителей питьевой водой, газом, электроэнергий", Гочмыраду Мырадову глава государства поручил "осуществлять учет и контроль над дополнительными поступлениями в бюджет".
Напомним, что на первом заседании Халк Маслахаты 25 сентября президент приказал "пересмотреть оплату за коммунальные услуги, так как как население стало лучше жить".
Установление счетчиков от населения в Туркменистане стали требовать еще в прошлом году, после того, как с 1 ноября 2017 года в стране начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги.
13.10.18