 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Крутое пике Туркменистана, - Байрам Шихмурадов
00:49 15.10.2018

Первый президент Туркменистана гордился, что у него бак бензина стоит дешевле, чем в Европе чашка кофе. Второй - поднял планку идиотизма и вовсе на недосягаемый уровень…

О неэффективности государственной власти в Туркменистане говорится много и часто. Именно эта застарелая проблема сегодня привела к тому, что страна оказалась на пороге банкротства при всех своих натуральных богатствах в виде залежей природного газа, которые, впрочем, открыто и достоверно никто никогда не оценивал. Если же и здесь имеет место традиционное для Туркменистана вранье и заявленных запасов углеводородного сырья у страны нет, то и шансов на безболезненное выправление ситуации практически не остается.

Нетрудно предсказать, что произойдет в случае, если правительству Туркменистана придется заявить об отказе платить по внешним и внутренним долгам. Ничего не произойдет. Народ по-прежнему будет терпеть и выживать, а мировое сообщество поворчит и успокоится. Еще и помогать станет, словно деньги из туркменской казны "бабайка" украл, а не правящая верхушка во главе с витающим в облаках президентом.

Буквально на днях правительство Пакистана сообщило о необходимости обращения к Международному валютному фонду за финансовой помощью. "Нам придется взять кредит, чтобы спасти экономику страны от развала", - сказал министр финансов Асад Умар. "Диалог [с МВФ] начнется немедленно. Мы должны найти способ выбраться из сложной экономической ситуации", - подтвердил премьер-министр Имран Хан.

Да-да, речь о том самом Пакистане, которому Бердымухаммедов планирует уже совсем скоро поставлять 13 миллиардов кубометров газа в год по трубопроводу, который еще даже не начали строить.

В отличие от пакистанского руководства, руководство Туркменистана о сложной экономической ситуации не говорит и необходимость принятия экстренных мер признавать не хочет. Ашхабад продолжает игнорировать экономическую реальность, нанося и без того разваленному народному хозяйству вовсе непоправимый ущерб. Продолжать упираться в нежизнеспособный проект ТАПИ - это вредительство и преступление против здравого смысла.

Нести ответственность за бездарное управление государством президент Бердымухаммедов и его камарилья также не желают. Уверяют, что все делют правильно, а в бедах виноваты нерадивые фермеры, валютные спекулянты, злоупотребляющие служебным положением мелкие чиновники на местах и глобальный финансовый кризис. Убедиться в том, что это не так, можно на примере транспортной сферы, а конкретнее - гражданской авиации, которая в последние годы стала выставкой глупости и беспомощности туркменских правителей.

В 1998 году концерн "Боинг" выпустил с завода свой первый ближнемагистральный реактивный пассажирский самолет "Боинг-717". Всего их было построено 156 штук, после чего в 2006 году самолет был снят с производства из-за затянувшегося кризиса отрасли, связанного с террористическими атаками на США 9 сентября 2001 года.

Несмотря на все сложности, те авиакомпании, которые все же успели приобрести "717", очень высоко их ценили, и после того, как ситуация на рынке авиаперевозок восстановилась от потрясений, спрос на "Боинг-717" вырос неимоверно. Однако, несмотря на мольбы заказчиков, "Боинг" решил к прошлому не возвращаться и больше модель "717" не производить.

Итого, их так и осталось в истории 156 штук, произведенных с 1998 по 2006 год. 148 из 156 самолетов активно эксплуатируются по сей день. Им летать еще лет по 10-15, исходя из среднего срока службы авиалайнеров подобного класса.

8 из 156 произведенных "Боингов-717" не эксплуатируются. Канул в лету самый первый опытный образец-прототип, который никогда не перевозил пассажиров и был разобран прямо на заводе "Боинга" после всех испытаний и презентаций. Еще 7 самолетов, выведенных из эксплуатации, принадлежат (сюрприз!) Туркменистану.

Туркменистан приобрел три новых 120-местных "Боинга-717" в 2001, два - в 2004 и еще два - в 2005 году на общую сумму 216 миллионов долларов США. Предполагалось, что они будут обслуживать внутренние рейсы взамен морально и технически устаревших "Туполевых", "Яковлевых" и "Антоновых".

"717"-е полетали немного, поражая своей крутизной неизбалованных велаятских провинциалов. А один из самолетов даже попал в новостные сюжеты.

В ноябре 2006 года Великий Сапармурад Туркменбаши прибыл с рабочей поездкой в город Туркменабад (бывший Чарджоу). А перед обратным вылетом в туркменабадском аэропорту "сдох" президентский "Боинг-767" - не запустились двигатели. И тогда на помощь своему большому собрату из Ашхабада примчался маленький "717" и забрал изрыгающего проклятия высокопоставленного пассажира домой в столицу.

Проблемы начались в 2008 году. Что случилось конкретно, неизвестно, но надежно обслуживающие пассажиров в США, Австралии и Испании "Боинги-717" в Туркменистане один за другим вдруг отправились на длительную стоянку. Где-то с 2012 года ни один из них не взлетал.

Поверить в то, что они все вдруг безнадежно сломались, невозможно. Американская авиакомпания "Дельта" имеет 91 "Боинг-717", введенный в эксплуатацию до 2002 года, и они все летают по сей день, все до единого!

"Это превосходный самолет. Любой, кто имеет такие, хочет купить еще" , - сказал в 2017 году президент австралийской авиакомпании "Куантэс" Алан Джойс. В том же 2017 году президент "Гавайских авиалиний" Марк Данкерли подтвердил: "Для нас на Гавайях не существует лучшего самолета не только уже готового, но даже в чертежах" .

Естественно, Туркменистан - не Гавайи и не Австралия. Поэтому наши самолеты валяются на дальней стоянке ашхабадского аэропорта. Любой может загрузить спутниковую карту, например, Google и убедиться.

Справедливости ради замечу, что два туркменских "Боинга-717" недавно все-таки из Ашхабада улетели. Оба сели на маленьком частном аэродроме близ деревушки Кембл графства Глостершир в Юго-Западной Англии, где были переданы местным специалистам по ремонту и утилизации авиатехники. Будут ли их там готовить к перепродаже, ремонтировать или отправят в утиль, скоро обязательно выяснится.

Нет никаких сомнений, что желающих приобрести "Боинги-717" у Туркменистана хоть отбавляй. Если эти самолеты годны к эксплуатации, хорошему хозяину они еще послужат и будут приносить пользу.

Первый президент Туркменистана гордился, что у него бак бензина стоит дешевле, чем в Европе чашка кофе и отменил коммунальные платежи. Авиабилет Ашхабад-Дашогуз-Ашхабад стоил 3,5 доллара как раз в то время, когда эти рейсы выполнялись на "Боингах-717". Додумались - брать деньги от продажи газа и закрывать ими дыры в других отраслях.

Второй президент поднял планку идиотизма и вовсе на недосягаемый уровень. Он построил стадион за 5 миллиардов долларов, а на сдачу заказал себе золотой памятник. И снова были потрачены газовые деньги, только теперь уже взятые в долг в счет будущих поставок.

Про Ниязова говорили, что он умело манипулировал иностранными партнерами, используя геополитическое положение и сырьевые запасы Туркменистана как козырь в переговорах и добиваясь парадоксальных положительных результатов. Эффективно использовать эти результаты на благо государства Ниязов не смог. Ситуация постепенно усугублялась, и теперь у Бердымухаммедова газ еще есть, а козырей уже нет. Остается торговать суверенитетом, и, сдается мне, ждать осталось недолго. Особенно с учетом того, что задачу в перспективе вмонтировать сына в президентское кресло никто не снимал, а без помощи из-за границы тут не обойтись.

Туркменистан… как тот самолет в руках неумелого хозяина. Посверкал немного в небе серебряными крыльями и спикировал на свалку. Теперь сидит в Англии и ждет, отремонтируют его или распилят и продадут на запчасти.

11.10.18

Источник - gundogar.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539553740
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