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Американцы запутались в игре с талибами, - В.Скосырев
08:36 15.10.2018

США пытаются обеспечить легитимность выборов в Афганистане

Владимир Скосырев
14 окт. 18

Вашингтон согласился обсуждать вывод своих войск из Афганистана на переговорах в Катаре с "Талибаном" (запрещен в России). Так заявила мятежная группировка. США об этом молчат, но факт переговоров подтверждают. Интригу усиливает то, что на встрече Америку представлял спецпредставитель президента США Залмай Халилзад. По мнению экспертов, договоренность о мире маловероятна. Смысл контактов в том, чтобы ценой мелких уступок убедить повстанцев не препятствовать выборам.

В прошлом году президент США Дональд Трамп увеличил численность американских солдат, находящихся в Афганистане. Их там около 14 тыс. "Талибан" ранее заявлял, что присутствие иностранных войск остается самым главным барьером на пути к миру.

И вот во время переговоров, состоявшихся в Дохе, США якобы согласились обсуждать с врагом все вопросы, включая вывод иностранных войск. Об этом на условиях анонимности сказали телеканалу Al Jazeera два представителя талибов.

Помимо ухода иностранных частей инсургенты выдвинули и другие условия для прекращения кровопролития. Это отмена санкций, наложенных на их лидеров, освобождение боевиков, сидящих в афганских тюрьмах, открытие их официального представительства в Афганистане.

Но, по словам этих двух лиц, встреча носила предварительный характер, во время обсуждения в детали стороны не вдавались. В ближайшее время должны состояться новые переговоры.

По предложению США, желавших начать мирные переговоры, "Талибан" открыл свой офис в Дохе еще в 2013 году. Но он был вскоре закрыт из-за спора вокруг флага над строением. Талибы вывесили над ним тот же флаг, который они водрузили на домах в Афганистане, когда захватили там власть. Но флаг над офисом в Дохе был снят, и сам офис опустел. Дело в том, что тогдашний президент Афганистана Хамид Карзай прервал переговоры, заявив, что талибы хотят выдать офис за неофициальное посольство правительства в изгнании.

Ни Халилзад, ни другие американские чиновники не пожелали комментировать встречу в столице Катара. Тем не менее известно, что в той же Дохе подобные контакты США с талибами состоялись ранее, в июне. Тогда в них участвовала заместитель помощника госсекретаря США Эйлис Уэлз.

Не исключено, что в Белом доме надеются достичь договоренности с помощью Халилзада, американского дипломата афганского происхождения. Он был еще при президенте Джордже Буше-младшем послом в Афганистане, Ираке и ООН. Трамп вернул этого ветерана на службу в сентябре.

После переговоров с талибами Халилзад прилетел в Кабул и проинформировал действующего президента Афганистана Ашрафа Гани о переговорах с талибами и беседах с главными дипломатами в четырех странах – Пакистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре. Однако сообщение, обнародованное посольством США в Кабуле, как передает Reuters, не подтвердило, что он встречался с талибами. В нем лишь говорится, что США разделяют стремление всех афганцев к миру.

В беседе с "НГ" Омар Нессар, директор Центра изучения современного Афганистана, отметил: "США пытаются себя позиционировать как посредника в мирном процессе. Это довольно странно. Ведь США – одна из сторон конфликта. Во-вторых, вполне возможно, что обсуждался возможный вывод войск. Но обсуждение не означает, что США на него согласились. Это камень преткновения на переговорах. Талибы требуют либо вывода войск, либо чтобы была названа дата полного вывода войск. На это США и афганское правительство согласиться не могут".

По мнению эксперта, несколькими раундами переговоров проблему не решить. "Халилзад посетил четыре достаточно влиятельные в мирном процессе страны. Тем самым он дает понять, что Иран, Индия, Китай и Россия не имеют роли в этом процессе. А на самом деле это снижает шансы на успех его миссии, – сказал Нессар. – Как мне представляется, эта миссия также обусловлена тем, что США пытаются организовать парламентские выборы в Афганистане. А их проведение по большому счету зависит от позиции талибов. Они контролируют около половины территории страны, а к выборам отнеслись достаточно жестко".

Если талибы не дадут зеленый свет, то очень сложно будет считать эти выборы легитимными. Гамбит, к которому, возможно, прибегли США, состоит в том, чтобы пообещать какие-то уступки в обмен на смягчение позиции талибов, полагает эксперт.

А аналитик Файзулла Заланд, работающий в Кабуле, говорит, что для окончания войны необходимо, чтобы "Талибан" и афганское правительство согласились на раздел власти.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539581760
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