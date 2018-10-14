Рахмон объявил ультиматум Горному Бадахшану, - В.Панфилова

08:46 15.10.2018

Памир в ожидании силовой спецоперации



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



14.10.18



Ситуация в Горно-Бадахшанской автономной (ГБАО) области Таджикистана остается крайне напряженной. 16 октября истекает срок ультиматума президента Таджикистана Эмомали Рахмона, потребовавшего восстановить в крае закон и порядок. В противном случае начнется спецоперация против криминалитета. Гражданские активисты призывают власти к диалогу, чтобы не допустить повтора событий 2012 года, когда в ходе спецоперации погибли мирные жители.



Эмомали Рахмон во время визита в Хорог по случаю Дня независимости Таджикистана раскритиковал чиновников за криминальную ситуацию в ГБАО, которые не могут обеспечить борьбу с наркотрафиком, организованной преступностью и незаконным хранением оружия. Он потребовал "восстановить правопорядок в городе".



В случае необходимости использовать вооруженные силы (подробнее об этом "НГ" писала в номере от 17.09.18).



По требованию президента в ГБАО был создан Межведомственный штаб по борьбе с организованной преступностью. В него вошли генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон и председатель Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Ятимов. Также были переброшены дополнительные армейские подразделения и ОМОН. В центре Хорога и на въезде в ГБАО установлены блокпосты, на которых дежурство ведут сотрудники ОМОНа. По ночам город патрулируют бронированные машины. Паника в области нарастает. По слухам, с понедельника детские сады, школы и университет работать не будут. Детей рекомендовали вывезти к родственникам в кишлаки. Хотя и там силовики провели работу с местными жителями. Сельчане утверждают, что военные заходили в каждый дом и предупреждали в случае операции в Хороге в ситуацию не вмешиваться.



В штабе заверили, что масштабной военной операции в Хороге против мирных граждан не будет, но будет точечная зачистка против "членов преступных вооруженных группировок, которые не выполнили распоряжения о сдаче оружия и боеприпасов".



В распространенном заявлении штаб сообщил об изъятии в ГБАО большого количества огнестрельного оружия и тотальной проверки автотранспорта. "В органы внутренних дел сдались 11 человек из 21 подозреваемого в совершении преступлений". Представители гражданского общества ГАБО задаются вопросами: кто эти люди, которые вошли в список из 21 подозреваемого? И кто эти 11 человек, которые добровольно сдались властям? Их имена остаются неизвестными. Тем более что изначально президент требовал арестовать четверых.



"Хорог – город маленький, с 30-тысячным населением. Все люди друг друга знают, по крайней мере в лицо. Очень многие связаны между собой родственными узами, религиозной и этнической идентичностью. Поэтому все понимают, что речь идет о бывших полевых командирах, которые в годы гражданской войны воевали на стороне оппозиции и имеют непререкаемый авторитет на Памире. Судя по всему, им не удалось реинтегрироваться в мирную жизнь. Они остались оппонентами власти. Правоохранительные органы обвиняют их в совершении ряда уголовных преступлений", – сказал "НГ" таджикский политолог Хурсанд Хуррамов. По словам эксперта, аналогичные преступления совершаются и в других регионах Таджикистана, однако там операции, подобно памирской, не проводятся. "В ГБАО все силовые акции Душанбе, позиционируемые как антикриминальные, воспринимаются как политические, направленные на устранение идеологических противников", – отметил политолог.



Напомним, что летом 24 июля 2012 года в четыре часа утра началась спецоперация по поимке убийц генерала Абдулло Назарова (подробнее см. "НГ" от 25.07.12). Для их задержания в ход пошли минометы, вертолеты, стреляли снайперы. Получается, что силовые структуры позиционировали население Хорога как "чужого" по схеме "свой–чужой", применив всю доступную военную мощь против спящего мирного города. По официальным данным, в Хороге тогда погибли 18 сотрудников силовых структур, 30 боевиков, 24 мирных жителя. По неофициальным данным, погибших было не менее 200 человек, из них половина – мирные жители.



Поэтому естественно, что люди боятся повторения событий. Гражданские активисты ГБАО призвали власти к диалогу, а общественность – подписать петицию, чтобы не допустить кровопролития среди мирного населения Памира.



Кроме того, в ГБАО недовольны тем, что на фоне экономических проблем, социально-экономической деградации власти демонстрируют военную силу, перебрасывают войска и устраивают военные парады. За месяц проведения операции по наведению порядка сообщалось, что были собраны оружие и патроны в большом количестве. Но опять же не было названо ни одного имени, у кого было изъято это оружие. "Создается впечатление, что это лишь предлог, чтобы расправиться с неподконтрольными бывшими полевыми командирами и избавиться от оппозиционных настроений в обществе к предстоящим президентским выборам", – отметил Хуррамов.



Свою версию событий на Памире предложил живущий в эмиграции оппозиционер, глава исполкома Форума свободомыслящих Таджикистана (ФСТ) и зампред Национального альянса Таджикистана Алим Шерзамонов со ссылкой на свой источник "из самой гущи событий". На своей странице в Facebook он написал, что таджикские силовики намерены взять под свой контроль местный наркотрафик, а борьба с преступностью – просто формальный повод для этого.