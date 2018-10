Саудовская Аравия ответила вызовом на угрозы. Запад подозревает Эр-Рияд в убийстве журналиста, - М.Беленькая

08:53 15.10.2018

Эр-Рияд пообещал принять серьезные меры против тех, кто решится на санкции против королевства. Официальное заявление об этом было сделано вчера, на следующий день после слов президента США Дональда Трампа о "суровом наказании" для Саудовской Аравии, если будет доказано, что власти этой страны замешаны в исчезновении известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. По мере того как в СМИ появляются все новые детали инцидента, все больше чиновников и бизнесменов отказываются сотрудничать с Саудовской Аравией. Под вопросом участие в инвестиционном форуме Future Investment Initiative американских и британских министров. Российская делегация от визита в Эр-Рияд отказываться не собирается.



Вчера Саудовская Аравия впервые официально ответила на угрозы со стороны западных политиков ввести экономические санкции против Эр-Рияда в ответ на убийство колумниста The Washington Post, известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. В последний раз журналиста видели 2 октября, когда он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для заключения брака с турецкой гражданкой. С тех пор о его судьбе ничего не известно.



"Королевство отвергает любые попытки подорвать его позиции, будь то при помощи угроз экономических санкций, политического давления или фальшивых обвинений, которые не поколеблют королевства, его устойчивых позиций в арабском и исламском мире и на международной арене",- говорится в заявлении неназванного официального источника, опубликованного государственным информагентством SPA. Источник пообещал, что, если против королевства "примут любые меры, то ответные меры будут еще жестче". Саудовская Аравия играет ведущую роль на рынках нефти, в инвестициях из этой страны заинтересованы многие страны, включая США.



Заявление последовало на следующий день после публикации отрывков из интервью президента США Дональда Трампа телеканалу CBS, где он пообещал "суровое наказание" для саудовских властей, в случае если будет доказана их причастность к исчезновению Джамаля Хашкаджи. Еще на прошлой неделе американские сенаторы потребовали от президента решить, стоит ли вводить против Эр-Рияда экономические санкции в соответствии с "актом Магнитского". Аналогичные меры в отношении саудовских силовых структур и высокопоставленных политиков, судя по публикации The Independent, рассматривает и Великобритания. Угрозы санкций уже пошатнули саудовский фондовый рынок. По данным Reuters, в воскресенье он упал на 7%, потеряв $33 млрд.



Впрочем, несмотря на угрозы, Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что разрыв военных контрактов с Эр-Риядом не в интересах США. "Если бы мы это сделали, то наказали бы самих себя. Существуют другие шаги, которые мы можем предпринять, очень-очень мощные",- сказал он в субботу. Вашингтон не хочет терять саудовские заказы и инвестиции, благодаря которым, по словам президента, в США было создано 450 тыс. рабочих мест. Дональд Трамп подчеркнул, что пока в расследовании "дела Хашкаджи" нет ничего определенного.



"США не будут рвать отношений с Саудовской Аравией, так как их связывают с королевством тесные экономические связи. Но Вашингтон недоволен тем, что происходит в королевстве и, возможно, был бы заинтересован в смене правителей",- сказал "Ъ" директор Центра политических исследований Ближнего Востока Шехаб аль-Макахлех. По его словам, устранение Джамаля Хашкаджи было запланировано. Эксперт пояснил, что журналист жил в США и должен был оформлять документы в саудовском консульстве в Вашингтоне, но его отослали в Стамбул. Господин аль-Макахлех уверен, что американцы знали о планируемом покушении на журналиста, но не могли допустить, чтобы это произошло на их территории. А так, по его словам, они остались в выигрыше: еще больше обострились отношения между Анкарой и Эр-Риядом, а у Вашингтона появились дополнительные возможности для торга со своими союзниками, сотрудничество с которыми в последнее время складывается непросто.



В то же время в СМИ появляются новые подробности инцидента. В субботу газета Sabah сообщила, что у турецких властей есть запись пыток и убийства журналиста, полученная благодаря часам Apple Watch. Утверждается, что при входе в генконсульство Джамаль Хашкаджи включил микрофон на "умных часах". Якобы они синхронизировались с его iPhone, который журналист оставил невесте, ожидавшей его у входа в здание. По данным газеты, сотрудники саудовских спецслужб заметили запись и удалили файл, приложив к заблокированному экрану палец журналиста, но данные уже были автоматически отправлены на iPhone. Впрочем, у многих экспертов эта версия вызывает сомнения. У Apple Watch нет функции Touch ID - сканера отпечатков пальцев, как на телефоне. Кроме того, синхронизация часов с iPhone происходит через Bluetooth, и это возможно сделать только на близком расстоянии. Но все же у спецслужб может быть запись убийства, а версия с телефоном нужна для прикрытия прослушки или других источников информации.



Новые детали заставляют задуматься о сотрудничестве с Эр-Риядом даже его самых верных союзников. Еще в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC говорил, что он намерен участвовать в крупном инвестиционном форуме Future Investment Initiative, который должен пройти 23–25 октября в Эр-Рияде. "Если информация изменится и появится что-то новое, то мы посмотрим, что делать. Но я планирую ехать",- сказал он. А в воскресенье BBC сообщила, что Стивен Мнучин и министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс могут проигнорировать мероприятие. Под предлогом смены планов от присутствия на форуме уже отказался президент Всемирного банка Джим Ен Ким, а также представители крупных компаний и медиакорпораций, среди которых Uber, Los Angeles Times, Financial Times, Bloomberg.



По данным "Ъ", российская делегация по-прежнему планирует приехать в Эр-Рияд. Среди участников форума заявлены глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава ВТБ Андрей Костин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Остается в повестке дня и организация дней российской культуры в Саудовской Аравии. Они могут быть приурочены к планируемому визиту в королевство президента РФ Владимира Путина. Впрочем, дата визита пока не объявлена.



Марианна Беленькая