Многоликие боги индийской политики. Что на самом деле заботит страну с населением 1,5 миллиарда? - Е.Пахомов

09:00 15.10.2018 Президент Трамп грозит санкциями за приобретение у Москвы комплекса C-400. В Нью-Дели дают понять, что угроз не боятся. Пока мир гадает, как Индия намерена дальше строить отношения с РФ и США, за ответами правильнее всего обратиться к божествам индуизма



Этой осенью в Нью-Дели зачастили высокие гости. В начале сентября индийскую столицу посетили госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис, они провели переговоры с главой МИД Сушмой Сварадж и министром обороны Нирмалой Ситараман. Министры много говорили о дружбе, развитии сотрудничества, было подписано соглашение о совместимости средств связи и безопасности.



А уже в начале октября в Нью-Дели состоялся очередной, 19-й российско-индийский ежегодный саммит. Был подписан контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400, и это несмотря на острое недовольство Вашингтона (накануне подписания этого номера в печать президент Трамп обещал выразить его в конкретных мерах в самое ближайшее время.



Мало того, по ходу саммита Индия заявила, что намерена продолжать закупать нефть у Ирана - опять-таки несмотря на американские угрозы ввести санкции.



Со стороны может показаться, что Нью-Дели колеблется и, словно в годы холодной войны, решает, к кому примкнуть. Но на самом деле политические боги "самой большой демократии мира", как любят называть себя индийцы, весьма четко понимают, чего они хотят. И - от кого…



Брахма с четырьмя ликами



Все знают, что богов индуизма нередко изображают многорукими. А у бога Брахмы еще и четыре лика, которые смотрят на все четыре стороны света. Брахма - один из трех верховных богов индуизма, создатель мира, и это он задает миру законы и правила. К тому же это прекрасный символ страны - ведь Индия исторически считала себя расположенной в центре мира, откуда свысока глядит на всех.



И Нью-Дели отнюдь не собирается ни к кому присоединяться. Государство, рассчитывающее к середине столетия войти в число мировых сверхдержав, население которого вот-вот станет больше населения Поднебесной, чья экономика растет бурными темпами, это государство явно дает понять: колониальные времена давно позади и в будущем действовать Индия будет исходя лишь из своих представлений о необходимости.



"У Индии нет постоянных друзей или постоянных врагов - у Индии есть только постоянные интересы",- эта фраза знаменитой женщины-премьера Индиры Ганди (парафраз знаменитой британской максимы XIX столетия) была сказана еще в 1970-е, но прекрасно и поныне характеризует ее политику. Как в отношении США, так и в отношении России: в сторону каждой из этих стран смотрит своя голова бога Брахмы. Конкретика прилагается.



- Комплексное соглашение о приобретении русских зенитных ракет С-400 - взвешенное и хорошо рассчитанное решение,- сказал "Огоньку" источник, близкий к индийскому МИДу. И объяснил это весьма парадоксально.- Индия чувствует, что у нее сложились хорошие отношения с США. Эти отношения достаточно хороши, чтобы США готовы были признать, что Индии нужны С-400.



То есть Индии позволено то, что США не позволяют другим партнерам? В Нью-Дели хотят в это верить.



Известный политолог, вице-президент базирующегося в столице Индии исследовательского фонда Observer Нандан Унникришнан объясняет: "Нужно понимать, что



если Вашингтон введет санкции против Индии из-за приобретения русских ракет, то все три страны - не только Индия и Россия, но и США - окажутся в проигрыше. Индия рассчитывает, что это понимают и в Вашингтоне. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять: Индия проанализировала все возможные сценарии".

В общем, у индийского бога Брахмы есть все резоны и дальше смотреть на все стороны света, не выделяя ни одну из них. В самом деле, какими бы демонстративными ни казались жесты, которые адресуют друг другу Вашингтон и Нью-Дели, ссориться они не собираются. Эти страны нужны друг другу, причем вдолгую: Соединенные Штаты явно рассматривают Индию как противовес Китаю. К тому же американские компании весьма привлекает огромный индийский рынок - в том числе и оборонный.



Вот цифры. В этом году американское Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security and Cooperation Agency) подсчитало, что с 2010 по 2017 год американцы поставили индийцам вооружений и оборонной продукции на 7,93 млрд долларов. Это много больше, чем за 60 предыдущих лет: с 1950 года по 2009 год эта цифра составила всего 1,45 млрд. Впечатление производит простой перечень: Индия получила военно-транспортные самолеты C-130J Hercules, транспортные самолеты C-17 Globemaster III, транспортные вертолеты CH-47F Chinook, ударные вертолеты AH-64D Apache, самолеты морской разведки P-8I.



Торговый оборот между США и Индией в 2017 году составил свыше 74 млрд долларов (для сравнения: с Россией в том же году - около 10 млрд, страны планируют увеличить его к 2025 году до 30 млрд долларов). "Мы дружили с СССР и дружим с Россией, но делать карьеру или бизнес охотнее едем в США" - так сказал мне однажды местный журналист, и это видится лучшим комментарием к этим цифрам. К слову, в США проживает огромная индийская община - более 5 млн человек, по разным оценкам.



И Нью-Дели вряд ли будет ставить на карту все это из-за - пусть самых лучших! - зенитно-ракетных систем из РФ. Но при этом явно рассчитывает, что и США, в свою очередь, не захотят рисковать двусторонними связями и смирятся (в той или иной форме) с С-400. При этом Вашингтону дали понять, что Индия не готова разорвать тесные связи с Россией, особенно в области обороны, в обмен на наказание Москвы за "провинности", которые индийцев никак не касаются.



"Цель Индии - стать тем полем, на котором активно действуют и США, и Россия - на благо Индии",- растолковал "Огоньку" дипломатический источник.



Харихара - соединение разного



Пожалуй, самым необычным божеством Индии можно назвать Харихару - оно составлено из двух половинок двух отдельных верховных богов Индуизма, Вишну и Шивы. Два весьма разных по характеру и образам божества слиты в одно. Признаться, после нескольких лет работы в Индии, я не раз ловил себя на мысли, что единый кумир, созданный из двух совсем разных, наиболее точно отражает многие черты этой огромной страны.



Это касается и политики, например, отношения к санкциям, которые ввел Вашингтон против России и готовится ввести против Ирана. Это отношение Индии к санкциям тоже словно склеено из двух половинок. "Индия готова соблюдать только те санкции, которые одобрены ООН. И это Нью-Дели не раз повторял Вашингтону",- подчеркивает Нандан Унникришнан.



И тут же добавляет, что, "конечно, при этом необходимо учитывать экономическое влияние Вашингтона, его финансовый потенциал. К тому же США - важный экономический партнер индии".



Другими словами, если на политическом уровне Нью-Дели однозначно выступает против односторонних санкций, то на уровне банков, компаний, корпораций, в том числе и государственных, все не так просто. Многие представители индийского бизнеса боятся попасть в санкционный список США и стараются не иметь дело с теми, кто уже есть в этом "черном списке".



Эта проблема уже сказалась на расчетах за российское оружие, поставленное в Индию: начались задержки выплат, банки с осторожностью относятся к платежам в адрес предприятий российского ВПК. В кулуарах недавнего саммита в Нью-Дели вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил ТАСС, что Россия и Индия уже нашли пути урегулирования проблемы, связанной с задержкой платежей по оружейным контрактам. Однако можно ожидать, что проблемы такого рода будут повторяться.



Причем касается это не только России. Еще одна проблема – Иран, точнее иранская нефть. Весной президент США Дональд Трамп заявил, что выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года (этот план ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену тогдашних санкций СБ ООН и других мер, введенных США и ЕС). Трамп объявил о возобновлении строгих санкций с 4 ноября и призвал (даже потребовал) от союзников отказаться от иранской нефти.



Индия была крайне недовольна. Мало того что еще летом Иран вышел на второе место среди поставщиков нефти в Индию после Ирака, оттеснив Саудовскую Аравию. Так еще и многие нефтеперерабатывающие заводы на западе Индии настроены на иранскую сырую нефть. Чтобы повторно настроить такой завод на работу с другой нефтью, нужно и время, и средства. При этом Тегеран предлагает невысокие цены и длинный период выплат по нефтяным кредитам. Более того, Иран даже готов привозить нефть в Индию своими танкерами, после того как индийские компании-перевозчики отказались это делать, опасаясь попасть под американские санкции.



Теперь Нью-Дели ищет пути обхода этих санкций и, как сообщают индийские источники, опирается в этом на европейцев, тоже недовольных Вашингтоном. Добавьте сюда пошлины на индийские сталь и алюминий (25% и 10%), введенные США, и станет понятно, что в Нью-Дели есть определенная усталость от Трампа.



"Он непредсказуем. Вспомните, как в прошлом году тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон убеждал Индию отозвать посольство из КНДР. А теперь Трамп сам начал диалог с Кимом. И в каком дурацком положении оказалась бы сегодня Индия, если бы тогда поддалась на призывы Вашингтона?" - сказал "Огоньку" индийский политолог Бхану Пракаш.



А вот источник, близкий к МИД Индии, наоборот, доволен главой Белого дома: "Все проблемы, о которых вы говорите, решаемые. Но Трамп занял жесткую позицию по отношению к Пакистану". (Вашингтон обвиняет Пакистан в поддержке радикалов в Афганистане, а в начале 2018 года Трамп даже написал в "Твиттере", что от Пакистана исходят "только ложь и обман"). "Индия приветствует это!"



В общем, склеенная из противоречий Харихара индийской политики уверенно идет вперед, и противоречия ее не смущают. Главное - верное направление.



20 аватар Вишну



Сенсацией саммита в Нью-Дели стало подписание соглашения о поставках в Индию зенитно-ракетных комплексов С-400. Менее заметной для российских СМИ прошла еще одна новость: президент РФ пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Восточный экономический форум в сентябре 2019 года в качестве главного гостя.



А вот индийские журналисты это сообщение как раз обсуждали активно. Объяснение простое: весной 2019-го в Индии должны пройти парламентские выборы, и Нарендра Моди, строго говоря, к сентябрю может уже и не быть премьером. Хотя весьма вероятно, что его переизберут. Как бы то ни было, многие в Индии восприняли это приглашение как знак: Кремль в благодарность заявил о поддержке Моди на выборах. Возможно, приглашение президента России и было простой вежливостью, но стоит учитывать, что Индия уже начинает жить предстоящим голосованием.



Именно этим многие обозреватели здесь склонны объяснять поведение индийского премьера. Мол, за несколько месяцев до выборов Моди не мог "дать слабину" под давлением американцев в вопросе об С-400 и должен был особо подчеркнуть готовность защищать индийские интересы. Но при этом ему важно не рассориться с Вашингтоном, поэтому он сказал много хороших слов о развитии индийско-американской дружбы.



Теперь же, как полагают многие, индийский премьер будет избирать свой образ в зависимости от обстоятельств. Как индусский бог Вишну, который являет себя людям двумя десятками аватар: то в виде грозного Парашурамы с топором, способного снести головы сотням воинов, то царя Притху, превратившего землю в прекрасный сад, а то и философа Капилы.



Только в отношении России его образ пока неизменен: Моди постоянно подчеркивает старые и глубокие дружеские связи Нью-Дели и Москвы.



Как указывают многие собеседники "Огонька", с Россией индийцам действительно проще иметь дело. Правила игры, на которых основаны двусторонние отношения, были заложены еще в советские времена, когда все решалось центарлизованно. Конечно, сейчас времена изменились, и частные компании предпочитают действовать самостоятельно. Но многие черты в двусторонних отношениях остались.



"Индийцы очень непростые партнеры. Западные компании с трудом воспринимают индийскую привычку на ходу менять правила игры, заявлять все новые условия. На Западе частным компаниями указывать не принято. А в России всегда есть кто-то на разных уровнях, кто может дать соответствующее поручение, и работа с индийцами продолжится",- так сказал один из собеседников.



Однако дело, конечно, не только в удобствах для реализации важных оборонных или межгосударственных контрактов. "Россия и Индия действительно нашли друг друга. С Москвой у Нью-Дели нет принципиальных разногласий. Россия не ставит экономические или политические отношения в зависимость от идеологии, не требует присоединяться к каким-то санкциям. В наших отношениях есть проблемные вопросы, но они решаются",- сказал "Огоньку" обозреватель Пракаш.



К тому же отношения двух стран действительно имеют большую историю - к ним успели привыкнуть, кажется, не только индийцы, но и их боги. Даже в оборонной области - первое оружие из СССР стало поступать на вооружение Индии еще в начале 1960-х, а советская техника, в частности истребители МиГ-21, до сих пор стоят на вооружении ВВС страны. Вместе с новыми уже российскими Су-30МКИ.



Что же касается возможных американских санкций, то один из экспертов, близкий к индийскому ВПК, дал понять на условиях анонимности, что все решит форма. Если под них попадет некая специальная структура, ответственная за контракт по C-400, это неприятно, но, в общем, переживаемо. Главное для Индии, чтобы санкции не затронули частный сектор, поскольку основной оборот товаров и услуг с США идет через него. Впрочем, это же главное и для Трампа, который, как не раз говорил, вводит санкции, чтобы экономически усилить Америку.



Уже сам этот - как нетрудно заметить, весьма гибкий - подход наводит на мысль, что индийские боги подскажут своей стране и, возможно, правительству, каким из лиц следует обернуться к какой части света в эпоху санкций.



Евгений Пахомов, собкорр ТАСС в Нью-Дели - для "Огонька"

15 окт. 18 Источник - Огонек

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