Еще пять лет назад в Семее должен был заработать Центр ядерной медицины

10:10 15.10.2018

Теперь его обещают ввести в эксплуатацию в 2019 году.



Пострадавший от многолетних испытаний ядерного оружия регион занимает одну из лидирующих позиций в республике по смертности от онкологических заболеваний. Начатое еще в 2012 году строительство Центра ядерной медицины должно было исправить ситуацию не только в Восточно-Казахстанской области. Предполагалось, что центр, оснащенный современным оборудованием и использующий самые передовые технологии диагностики и лечения рака, будет принимать пациентов со всего Казахстана. На строительство столь важного объекта было израсходовано шесть миллиардов бюджетных тенге, однако его открытие, запланированное на 2013 год, так и не состоялось. Лечебница превратилась в долгострой, судьбу которого теперь пытаются решить многочисленные комиссии. Сегодня новой датой запуска центра называют уже 2019 год.



Имеется план по завершению строительства, утвержденный акимом ВКО и министром здравоохранения. Он состоит из трех очередей, две из которых уже завершены, – сообщил заместитель директора Центра ядерной медицины и онкологии Мухтаргазы Тулеутаев. – Третья очередь, в частности, включает в себя вопросы внедрения ПЭТ-диагностики, создания и использования радиофармпрепаратов. Ожидается, что она будет реализована в следующем году.



Впрочем, у тех, для кого строился этот объект, нет времени ждать, и они вынуждены искать спасения за пределами Казахстана. Ведь, к великому сожалению, рак пятится назад только в басне...



12 Октября 2018 Илья МИЛЛЕР |