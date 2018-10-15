Суперракета Китая ПРК DF-21D: "Гарри Трумэн" пойдет на дно гарантированно

10:18 15.10.2018 Первая в мире баллистическая ПРК DF-21D способна уничтожить авианосцы ВМС США



Китай приобрел российские зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф" прежде всего для того, чтобы обезопасить от ударов с воздуха батареи противокорабельных ракет DF-21D, считает военный историк Дмитрий Болтенков. Именно поэтому КНР создает мощные системы ПВО на приморских направлениях. Для этих же целей была закуплена и партия тяжелых многоцелевых истребителей Су-35. Что же касается еще одного компонента ПВО - самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, то в этой области военной техники Китай достаточно преуспел самостоятельно. Тут и России есть чему поучиться у китайских конструкторов и авиастроителей.



Так почему же этой ракете Китай придает столь большое значение, что специально для нее строит надежную защиту от авиационных налетов? Один из вариантов ответа: США, когда стало известно о принятии на вооружение DF-21D, буквально запаниковали. Как это с ними происходило, например, при постановке на боевое дежурство ОТРК "Искандер".



ПКР "Дунфэн-21" ("Восточный ветер") является единственной в мире баллистической противокорабельной ракетой. Исходя из ее возможностей, многие американские специалисты считают, что DF-21D стала первой реальной угрозой для безраздельного господства ВМС США со времен окончания холодной войны.



Серийное производство ракеты было налажено в этом десятилетии. Однако корни модификации D уходят в середину восьмидесятых годов прошлого века, когда успешно завершились испытания китайской двухступенчатой твердотопливной ракеты средней дальности DF-21, предназначенной для нанесения ударов по наземным целям. Потом последовательно появились DF-21А, DF-21 В и DF-21С. Каждая из них обладает дальностью в 2700 км. Первые модификации в связи с низкой точностью наведения имели смысл лишь при условии использования ядерной боевой части мощностью 300 кт.



Но в DF-21С за счет использования более совершенной системы управления максимальное отклонение от цели удалось сократить до 30 м. В связи с чем эта ракета может использоваться и с обычной БЧ.



DF-21D имеет дальность порядка 1500 км (данные по этой ракете Китай не распространяет, в связи с чем ряд параметров носит вероятностный характер). Дальность сокращена по отношению к предыдущим модификациям за счет того, что значительную часть объема топлива сократили для оснащения ракеты новой более эффективной системой управления. DF-21D способна точно поражать движущиеся авианосцы и корабли их сопровождения. При этом также следует учитывать, что у существующих ПКР дальность не дотягивает и до тысячи километров.



Что еще так пугает американцев, которым теперь будет крайне сложно наносить "визиты" в Тайваньский пролив? Громадная гиперзвуковая скорость, которую развивает ракета - порядка 10 М. Она достигается за счет высокой баллистической траектории и стремительного разгона ракеты на нисходящем участке. О средствах маскировки ракеты ничего не известно. Но можно предположить, коль китайцы начали делать истребители по стелс-технологии, то необходимые конструкторские решения были применены и к "Восточному ветру".



Длина ракеты - 10−12 метров, диаметр - 1,5 метра. Стартовый вес - 14−16 тонн. Минимальное расстояние поражение ракетой надводных кораблей - 100 километров.



Система управления китайской ПКР включает в себя три канала. Прежде всего, это инерциальное наведение на цель, используется на ранних этапах полета. Есть также канал получения сигналов от спутников. И, наконец, на конечном этапе, когда боевая часть отделяется от ракеты, начинает работать головка самонаведения. О ее типе ничего неизвестно. Но можно предположить, что она активная радиолокационная.



К созданию инфраструктуры, которая обслуживала бы не только DF-21D, но и перспективные противокорабельные ракеты, Китай подошел в высшей степени основательно. С середины нулевых годов происходило постоянное наращивание сети спутников "Яогань", которая контролирует акваторию мирового океана. В сеть входят радиолокационные и оптико-электронные аппараты, а также спутники радиоэлектронной разведки. Данная сеть обнаруживает угрозы, отслеживает перемещение кораблей противника и наводит на них противокорабельные ракеты.



Собственно, средств отслеживания поверхности моря на расстоянии в несколько тысяч километров от своего побережья у Китая, помимо спутников, достаточно. Это и радиолокационные станции дальнего обнаружения, в том числе и загоризонтные. И морская авиация, совершающая патрулирующие полеты. И, естественно, надводные корабли и подводные лодки.



Очень серьезную опасность для кораблей противника представляет то, что китайская ПКР на финальном участке имеет очень крутую траекторию, практически отвесную. В совокупности с громадной скоростью это способствует тому, что корабль, на который нацелена DF-21D, с очень большой долей вероятности будет уничтожен.



Кстати, за счет большой мощности двигателей ракеты и ее высокой траектории, достигающей низких орбит, DF-21D может использоваться и в качестве перехватчика спутников.



О том, насколько китайская баллистическая ПКР удручает Пентагон, свидетельствуют высказывания американских генералов, которые мыслят категориями будущей войны. Прозвучал ряд чрезвычайно простодушно-откровенных заявлений о том, что авианосные группы не смогут наносить ракетно-бомбовые удары в глубине территории Китая. Потому что авианосцы не смогут подойти к побережью ближе, чем на 1500 км.



Правда, и налеты на побережье более чем проблематичны, поскольку с самолетами американского авианосца с легкостью справится полк С-400, в который входят 16 пусковых установок.



В заключение необходимо сказать, что на вооружении ВМФ России могла бы находиться баллистическая противокорабельная ракета. И ее отсутствие вовсе не было связано с массовым прекращением военных разработок в конце 80-х годов. У нас даже могли быть две таких ракеты - Р-27К и Р-33.



В 1962 году КБ Макеева начало разработку ракетного комплекса Д-5 для стратегических атомных подводных лодок. К нему надо было создать две ракеты с жидкостным реактивным двигателем - "обычную" Р-27 с ядерной боеголовкой и противокорабельную Р-27К с головкой самонаведения. Р-27 была принята на вооружение уже в 1968 году, с ПКР работали до 1975 года, к сожалению, впустую.



Дальность ПКР была запланирована на уровне 2000 км. Однако в связи с тем, что аппаратура управления полетом и наведения на цель оказалась сложной и громоздкой, на горючее, гептил, осталось мало места. Дальность ужалась до 900 км. При этом ракеты Р-27 и Р-27К получились настолько непохожими друг на друга даже внешне, что их разработкой занимались абсолютно разные подразделения КБ.



Для упрощения схемы ракеты, чтобы не довести дальность до каких-то неприличных показателей, схему наведения на цель максимально упростили, отказавшись от коррекции полета с помощью аэродинамических рулей на конечном участке траектории. Что естественным образом привело к снижению точности. Поэтому ракета имела смысл лишь при использовании ядерной БЧ.



Тем не менее, были созданы опытные образцы. И они прошли испытания, которые по большей части были успешными. Однако в 1975 году проект закрыли. На то было несколько причин. Во-первых, моряков не устроили небольшая дальность (хоть для ПКР и сейчас 900 км - это очень хороший показатель), а также невысокая точность наведения на цель.



Но главная причина состояла в том, что при размещении на стратегических подводных лодках ПКР Р-27К сокращается количество баллистических ядерных ракет, поскольку и специальных лодок для ПКР никто не собирался строить, и существующие лодки не резиновые, то есть в них нельзя "подселить" еще несколько пусковых установок Д-5.



Существовал и еще один момент. Согласно договору о сокращении ядерных вооружений, ПКР с ядерной БЧ засчитывалась как полноценная МБР, относящаяся к инструментам ядерного сдерживания.



Вот по этой же причине в том же 1975 году был закрыт проект баллистической ПКР Р-33, который разрабатывался параллельно с Р-27К в КБ Макеева. Эта ракета, которая существовала только в чертежах, должна была стать более совершенной. В частности, ее дальность должна была возрасти почти в два раза. Однако несовершенство системы самонаведения опять-таки требовало использования ядерной боевой части.



15 октября 2018

Владимир Тучков Источник - свободная пресса

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