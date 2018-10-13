Три недели до новой атаки на Россию. Путин ответит за поражение любой партии на выборах в Конгресс США, - "СП"

10:23 15.10.2018

Алексей Полубота



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Дмитрий Дробницкий



На предстоящих 6 ноября выборах в американских Конгресс Республиканскую партию США, членом которой является действующий глава Белого дома Дональд Трамп, ожидает чувствительное поражение.



Согласно последним социологическим опросам, рейтинг республиканцев падает буквально с каждым днем. Так, если бы выборы состоялись сегодня, то за них готовы проголосовать чуть менее 42% граждан США. Хотя еще на прошлой неделе их рейтинг составлял 45%, пишет Washington Post.



При этом кандидаты от Демократической партии пользуются у американцев большей популярностью - сейчас их готовы поддержать 53% респондентов, что на 3% выше, чем 7 дней назад.



Кроме того, опрос показал, что 45% американцев доверяют демократам в решении актуальных проблем Соединенных Штатов. Между тем, у республиканцев аналогичный рейтинг составляет 37%.



Напомним, выборы в Конгресс США состоятся 6 ноября 2018 года. На них будут избраны палата представителей (435 мест) и около трети сената (35 из 100 мест).



Конечно, в первую очередь для нас интересно: повлияет ли проигрыш партии Трампа на внешнюю политику США в отношении России.



- Что касается падения рейтингов Республиканской партии, тут все не так однозначно, - говорит американист, сотрудник проекта "Русская идея" Дмитрий Дробницкий. - В самое последнее время нет четкого тренда на падение ее популярности. Кроме того, надо понимать, что на промежуточные выборах в Конгресс, которые проходят через два года после выбора очередного президента, правящая партия, как правило, сильно теряет на выборах. Это никак не зависит ни от успешности действий президента, ни от того, республиканец он или демократ. Статистика показывает, что именно так почти всегда происходит.



Посмотрим, что будет на этот раз. У демократов есть хорошие шансы "отобрать" у республиканцев большинство мест в одной из палат Конгресса. С другой стороны, если за республиканцами останется хотя бы она палата - Сенат или Палата представителей, несомненно, заслуги в этом будут приписаны Дональду Трампу, который включился в предвыборную агитацию.



Демократы со своей стороны приложат все усилия, чтобы взять большинство мест в Палате представителей. Это упростит им процедуру импичмента при необходимости. Причем речь не только о недоверии Трампу, но, к примеру, недавно утвержденного судью Верховного суда Бретта Кавано демократы тоже метают подвести под импичмент.



"СП": - Чего все-таки ждать от демократов, если они победят на выборах в отношении России?



- Налаживать взаимоотношения России и США уже трудно, и не станет легче, пока не прекратиться "охота на ведьм" в смысле поиска "вины русских" во вмешательство в американские выборы. А усиление демократов в Конгрессе только обострит внутриполитическую борьбу в США. А это значит, что будет не до того, чтобы налаживать отношения с Россией, скорее, некоторые политические силы еще больше будут использовать раздувание антироссийской истерии в своих интересах.



Но повторяю, еще не факт, что победа демократов будет столь уже очевидной. Мне кажется, что они передавили в своих выступлениях против кандидатуры Бретта Кавано. Избирателям не очень-то нравится постоянно галдящая демократическая тусовка, которая кричит на сенаторов, пытается ворваться в здание Верховного суда, ломится в старинные дубовые двери - все это производит не очень хорошее впечатление. Кроме того, в демократической партии есть явный раскол старого истеблишмента и нового ультралевого крыла, которое, не стесняясь, подчеркивает свою принадлежность к социалистам. Это тоже влияет на реакцию избирателей. Для дальнейших перспектив партии, для ее обновления это, может быть и хорошо, но для ближайших выборов - не очень. Пока все висит на волоске.



Выборы эти будут иметь огромное значение. Думаю, скорей всего, хотя бы одну из палат Конгресса республиканцы потеряют. А это значит, что какие-то серьезные вопросы в отношениях России и США, требующие скрупулезной работы, будет решать еще сложнее.



"СП": - Карта вмешательства в эти уже выборы в Конгресс какая-то из сторон попытается разыграть?



- Несомненно. Я скажу более: она уже сейчас понемногу разыгрывается как демократами, так и республиканцами. Администрация Трампа заявила, что Китай вмешивается в выборы Конгресс почище, чем Россия. Демократы тоже об этом поговаривают. Правда, американские политики сейчас стали осторожнее в заявлениях о вмешательстве в американские выборы. Поскольку трудно что-то доказать. Насколько я понимаю, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве русских" в президентские выборы зашло в тупик и почти прекратилось. Хватают и ведут в суд всех, кого можно схватить под малейшим предлогом, лишь бы продолжить это расследование.



Понятно, что "токсичные" отношения России и США сохраняться, поскольку "охота на ведьм" политически выгодна демократам. Но интерес к "козням русских" на американских выборах серьезно поостыл в США. Если демократы недотянут до большинства в двух палатах или даже в одной, то теоретически они попытаются, что-то вытянуть, чтобы сказать: "Вот опять русские виноваты".



"СП": - А не могут ли республиканцы совершить кульбит: в случае победы демократов заявить, что это русские тем помогли?



- По большому счету, может быть все, что угодно. Но республиканцам это сейчас не особенно надо. Они сейчас утвердили нужного им судью Верховного суда. Теперь этот суд будет консервативным на долгое время, о чем они мечтали с конца шестидесятых годов прошлого века. Кстати, многие республиканцы, прежде настроенные против Трампа, теперь за него. Это вызывает у некоторых американских политологов раздражение, но надо понимать, что Трамп оказался настоящим лидером партии, выстраивает ее под себя. Думаю, что в данной ситуации Трамп не станет платить демократам их монетой. Хотя какие-то сенаторы-республиканцы, особенно те, кто не пройдут в новый Конгресс, могут себе позволить подобные нападки на демократов. Но вряд ли это станет республиканским мейнстримом. Больше минусов, чем плюсов для демократов от такой тактики.