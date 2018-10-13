В Алматы скончалась еще одна пациентка после пластической операции

10:58 15.10.2018

В Алматы скончалась еще одна пациентка после пластической операции, сообщила руководитель департамента охраны общественного здоровья по Алматы Айзат Молдагасимова. Передает КазТАГ в понедельник.



"Департамент охраны общественного здоровья г. Алматы подтверждает факт летального исхода пациентки на базе ЦКГБ, поступившей с "судорожным синдромом" с частного медицинского центра", - сказала А. Молдагасимова в понедельник.



Также она отметила, что вероятная реакция на анестезию возникла во время пластической операции.



В настоящее время все материалы переданы в ДВД города. Департаментом будет проведена экспертиза в рамках процессуальных действий.



Как сообщалось ранее, в Алматы начался суд над хирургом, после проведения липосакции которым в 2016 году скончалась гражданка Украины Дана Агамурадова. Операция проводилась в клинике "Центр эстетики Ольги Рубас", пластическим хирургом Дмитрием Писаревым, работавшим тогда в этом центре.