Сын первого президента Узбекистана Петр Каримов подал в московский суд на работодателя из-за невыплаты зарплаты

11:17 15.10.2018

Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова от первого брака Петр обратился в Тверской суд Москвы с просьбой о взыскании с работодателя положенных ему денежных средств, пишет газета "Известия".



Мужчина несколько лет занимал топовую должность в Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", но через некоторое время после смерти отца он лишился своего места. Положенный в таких ситуациях "парашют" ему не выплатили.



Теперь через суд Каримов-младший пытается получить полагающуюся ему сумму. В иске претензия мужчины сформулирована следующим образом – "трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы". Других подробностей пока не приводится.



Первый президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября 2016 года на 79-м году жизни.