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|Сын первого президента Узбекистана Петр Каримов подал в московский суд на работодателя из-за невыплаты зарплаты
11:17 15.10.2018
Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова от первого брака Петр обратился в Тверской суд Москвы с просьбой о взыскании с работодателя положенных ему денежных средств, пишет газета "Известия".
Мужчина несколько лет занимал топовую должность в Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", но через некоторое время после смерти отца он лишился своего места. Положенный в таких ситуациях "парашют" ему не выплатили.
Теперь через суд Каримов-младший пытается получить полагающуюся ему сумму. В иске претензия мужчины сформулирована следующим образом – "трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы". Других подробностей пока не приводится.
Первый президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября 2016 года на 79-м году жизни.