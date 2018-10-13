Шаланды полные автокефали, - А.Степанов

12:15 15.10.2018 Константинополь провозгласил "отложенную автокефалию" Украины



Константинопольский Патриархат обнародовал Объявление относительно ранее принятого решения о предоставлении автокефалии Православной Церкви на Украине. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал решение Синода Константинопольского Патриархата по украинскому вопросу "беззаконным деянием". Ответ Московского Патриархата на это беззаконие Фанара будет дан, вероятнее всего, на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоится 15 октября в Минске.



Буквально накануне постановления Константинопольского Патриархата по Украине я участвовал в передаче на телеканале "Россия 24" и там, пока еще не было известно решение, говорил о том, что возможны три сценария решения Константинопольского Патриархата. И все плохие. Первый - прямое предоставление автокефалии раскольнической "Украинской православной церкви Киевского патриарха". Второй - учреждение экзархата Константинопольского Патриархата на Украине. И третий - перенос решения на неопределенное время, о возможности чего накануне говорил один из членов Священного Синода Константинопольского Патриархата митрополит Арсений. В итоге, мы видим некую комбинацию второго и третьего вариантов.



В чем смысл решения Константинопольского Патриархата? Во-первых, он отменил Томос 1686 года о передаче Киевской митрополии из ведения Константинопольского Патриархата в Московский Патриархат. Споры о понимании Томоса Патриарха Дионисия 1686 года велись давно. Действительно, в этом документе были некие двусмысленные формулировки, за которые уцепился Варфоломей и члены Константинопольского Синода. Хотя, на протяжении нескольких веков никому не приходило в голову оспаривать правильность и обоснованность вхождения приходов Малой и Белой Руси в состав Русской Православной Церкви.



Но что значит отменить Томос 1686 года? Это значит де-факто восстановить Киевскую митрополию в составе Константинопольского Патриархата. Это значит, что нужно, чтобы на Украине кто-то поминал Патриарха Константинопольского Варфоломея. Законная каноническая Украинская Православная Церковь Московского Патриархата этого делать не будет. Она находится в составе русского Патриархата и, соответственно, молитвенно поминает святейшего Патриарха Кирилла. Значит, надо создать какую-то структуру, которая будет поминать Патриарха Варфоломея. Вот и решили вернуть из раскола две незаконные с точки зрения канонов Православной Церкви структуры: самосвятскую "Украинскую автокефальную православную церковь" (наследие второй русской смуты, вспыхнувшей после низложения Императора Николая II в феврале 1917 года) и раскольническую "Украинскую православную церковь Киевского патриархата" (наследие третьей русской смуты, вспыхнувшей после распада СССР). При этом надо было легализовать предводителей этих расколов, прежде всего, так называемого "патриарха Филарета", находящегося под анафемой.



Кому выгодно такое решение? Если посмотреть внимательно, то получится, что, в общем-то, никому не выгодно. Патриарх Варфоломей и члены Константинопольского Синода создали огромную проблему, прежде всего, для себя и, разумеется, для мирового Православия. Патриарх Варфоломей, конечно, получил некую выгоду от такого решения для себя, тем, что он уязвил лично Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отомстив ему и Русской Православной Церкви за срыв Критского Собора. Пожалуй, что это - единственная "польза" от решения 11 октября, которую может получить Варфоломей. Поскольку этим решением он повесил на себя такой клубок церковных проблем на Украине, которые вряд ли сможет решить Константинопольский Патриархат. В ближайшее время ему придется с этими проблемами столкнуться.



Выгодополучателем, по видимости, получается президент Порошенко. Он уже заявил о том, что "ура-ура, Москва перестала быть Третьим Римом", а мы, мол, де-факто получили автокефалию. Риторика Порошенко понятна. Скоро выборы. Ему нужно демонстрировать электорату какие-то достижения. Одно достижение у него есть - получение безвизового режима с Европой. Но это "достижение" для большинства населения, которое не имеет средств, чтобы поехать в Европу. Поэтому он бьется за создание собственной "украинской автокефальной православной церкви", отцом-основателем которой теперь будут считать Порошенко. Однако, выборы уже скоро, и не факт, что Томос, о котором уже прокукарекал Петр Алексеевич, будет получен к выборам. Для этого надо созвать собор украинских архиереев, которые изберут патриарха и создадут самостоятельную церковную структуру, а она, в свою очередь должна будет только и получить Томос. А это дело хлопотное, учитывая те громадные противоречия, которые существуют между раскольниками, а тем паче, очень сомнительно, что удастся на собор затащить архиереев каноничной Церкви. Это значит, что Петру Алексеевичу ближе к выборам его оппоненты будут задавать очень неприятный вопрос : "Где же Томос, о котором ты говорил?". Так что может статься, что Порошенко историей с томосом загонит себя в ловушку, а вовсе не получит политические дивиденды.



Вроде бы, выгодополучателем является анафематствованный "патриарх" Филарет (Денисенко), с которого сняли анафему и теперь он может считаться вполне законным архиереем. Но и тут есть один нюанс. Сняли с него анафему в сущем сане, т.е. как с митрополита Филарета, а это значит, что он перестает быть патриархом. Кроме того, по сути, решение Константинопольского Патриархата предполагает, что патриарха на Украине пока нет, а есть, точнее будет создан, экзархат Константинополя. Таким образом, Филарет перестает быть патриархом, потому что главными действующими лицами в экзархате на Украине будут экзархи Константинопольского Патриархата, которые и будут собирать собор. Не Филарет будет собирать собор, собирать будут экзархи. И неизвестно, сколько это дело продлится. Поэтому Филарет не в восторге от принятого решения. Он рискует не получить того, что хочет получить (законного патриаршества), более того, он сейчас лишается статуса патриарха. Пусть, по его предположению на короткое время, но, тем не менее лишается. Решение Константинополя для Филарета некое уязвление. Филарет, правда, хорохорится, заявляет, что он "был, есть и будет патриархом". И вот тут возникнет серьезная проблема для Варфоломея и Константинопольского Патриархата, - как быть с амбициями Филарета.



Считается, что Филарета обязательно изберут на готовящемся украинском соборе. Но, во-первых, неизвестно, когда удастся собрать собор, и доживет ли Филарет до этого события, учитывая его преклонный возраст и то, что он становится помехой для своих друзей-автокефалистов. Во-вторых, весьма сомнительно, что Порошенко видит во главе своей церкви Филарета. Накануне обсуждения Синодом Константинопольского Патриархата вопроса об автокефалии Украины произошла неафишировавшаяся встреча Петра Порошенко с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием (встреча состоялась по инициативе Порошенко). Как гласят уже появившиеся утечки информации, Порошенко настоял на этой встрече, чтобы вытребовать у Блаженнейшего митрополита Онуфрия два решения. Первое - чтобы сам митрополит Онуфрий послал прошение в Константинополь о даровании автокефалии. Но на это Петр Алексеевич вряд ли мог ожидать положительного ответа. Он и получил ответ отрицательный, как гласит сообщение. Но на самом деле главная его просьба была другая. Порошенко просил митрополита Онуфрия, чтобы он не накладывал прещение на митрополита Винницкого Симеона (Шостацкого), когда тот перейдет в эту самую новосоздаваемую автокефальную церковь. Очевидно, что Порошенко видит будущим патриархом совсем не Филарета, в Симеона, и Порошенко готовит почву для принятия этого решения. Однако, и на это, как об этом свидетельствуют информационные утечки, Порошенко получил отрицательный ответ.



Да и быть по-другому не может. Понятно, что любой священник и архиерей законной канонической Украинской Православной Церкви, который захочет перейти в создаваемую структуру, будет извергнут из сана и, возможно даже, предан анафеме. Трудно предположить, что священноначалие Украинской Православной Церкви Московского Патриархата будет давать отпускные грамоты архиереям и священникам, которые решат перейти в сомнительную церковную структуру. Все те, кто хотел перебежать к Филарету, наплевав на каноны, уже сделали это. Ясно, что митрополит Симеон не принадлежит к этим людям, коль он остался в законной канонической Церкви, следовательно для него каноны что-то значат. Поэтому не факт, что он решится в этих условиях перейти в создаваемую "единую поместную украинскую православную церковь", конструируемую Порошенко.



Наверняка, решением Константинопольского Патриархата будут недовольны и в Ватикане. Создание "единой украинской православной церкви" неизбежно поднимет вопрос о необходимости вступления в нее и униатов - Украинской греко-католической церкви. Ведь они служат по православному обряду, на украинском языке, сами себя считают православными, но только поминающими папу Римского. Было бы странным иметь "единую украинскую православную церковь" и не иметь в ее составе униатов. Власти Украины, наверняка, будет пытаться добиться решения униатов о вступлении их в "единую поместную украинскую православную церковь". Но этим, как раз, будет очень недоволен Ватикан, потому что он тогда потеряет своих адептов на Украине. Тогда в ведении Ватикана останется крошечная Католическая церковь, членами которой являются этнические поляки, которых на Украине немного. Таким образом, решение Варфоломея может создать напряжение в отношениях между Константинополем и Римом, чего явно не хотелось бы Патриарху Варфоломею, который уже "протоптал дорожку" в Ватикан и даже в нарушение канонов служит с Папой Римским совместные литургии.



В этом смысле для нас решение Константинополя может обернуться плюсом. Если наша Церковь разорвет канонические отношения с Константинополем, то наши иерархи не будут впредь участвовать в экуменических молебнах, которые устраивает папа Римский и, в которых, неизменно принимает участие предстоятель Константинопольской Церкви.



Таким образом, вчерашним решением об "отложенной автокефалии" Константинопольский Патриархат создает массу проблем для всех. Варфоломеем в итоге будут недовольны почти все действующие игроки, за исключением, пожалуй, Соединенных Штатов Америки, которые заинтересованы в создании еще одной проблемы для России "на украинском направлении". Американцы, как раз, являются полноценным выгодополучателем от вчерашнего решения. Таким образом они еще больше обостряют отношения между Россией и Украиной, между Москвой и Киевом.



К чему это обязывает нас? Очевидно, Священный Синод Русской Православной Церкви, который состоится вскоре в Минске, примет какое-то решение по поводу деяний Синода Константинопольского Патриархата. И следует ожидать, что эти решения будут достаточно жесткими. Возможно, будет разрыв канонического общения с Константинопольским Патриархатом. И тут Патриарх Варфоломей получит еще одну серьезную проблему для себя.



Между тем, решение Константинопольского Патриархата об "отложенной автокефалии" дает шанс нам - России, Русской Православной Церкви - попытаться исправить ситуацию. Но прежде всего, нам необходимо извлечь уроки из того, что произошло в Стамбуле в эти дни.



Первый урок, заключается, на мой взгляд, в том, что катастрофически не хватает взаимодействия Русской Православной Церкви и государства. Мне уже приходилось писать, что решение Константинопольского Патриархата является политическим, а значит, на него нужно было реагировать политическими методами, т.е. при помощи государственных структур. Очевидно, отсутствие согласованности в действиях государства и Церкви в этом направлении - это серьезный урок для нас. Если бы Священноначалие нашей Церкви изначально попросило государство вмешаться в этот процесс, то очень может быть, что такого прискорбного решения и не состоялось бы.



Второй серьезный урок для нас - это очевидные провалы работы церковной дипломатии "на православном направлении". Как известно, Святейший Патриарх Кирилл обратился к предстоятелям всех Православных Церквей с просьбой поддержать позицию Москвы, которая состояла в том, чтобы вынести решение вопроса об автокефалии Украины на всеправославное совещание предстоятелей всех Церквей. Спор между Москвой и Константинополем должен решаться на уровне совещания глав всех православных Церквей. И мы увидели реакцию православных Церквей. А она свидетельствует о провалах в работе Отдела внешних церковных связей на "православном направлении".



Лишь Антиохийский Патриархат, который имеет причины быть недовольным Константинополем и особенно близкие нам Польская Православная Церковь и Православная Церковь Америки (каноничность которой греки не признают), однозначно поддержали просьбу Святейшего Патриарха Кирилла. Даже наши братья грузины и те приняли достаточно двусмысленное решение, выступив против созыва совещания, но предложив Москве и Константинополю совместно решить этот вопрос, что, в принципе, скорее в нашу пользу. Большие надежды связывались с решением Синода Болгарской Православной Церкви, который, однако, принял решение не в пользу Москвы.



Да, были заявления предстоятелей некоторых Православных Церквей и отдельных архиереев из разных Церквей православного мира в поддержку Москвы. Но это все - частные мнения, а официальных решений Синодов других Православных Церквей в поддержку позиции Москвы не прозвучало. Некоторые Церкви вовсе отмолчались, некоторые ограничились общими заявлениями о "необходимости мира и дружбы".



Это - очевидный провал церковной дипломатии. Видимо, должны последовать какие-то кадровые решения по этому поводу. Очень обидно для всех нас, поскольку в представлении большинства православных людей, которые следят за церковной политикой, Отдел внешний церковных связей являлся мощнейшей структурой, способной решать любые проблемы.



Как говорят в таких случаях, остается ждать дальнейшего развития событий.



Анатолий Степанов

13.10.18 Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539594900

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Б. Сагинтаев принял участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2018 года №624

- Кадровые перестановки

- Главный документ года: по какому маршруту двинулись чиновники после Послания?

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2018г. составил 104,8%

- Обращение депутатской группы АНК

- Заседание Попечительского совета Фонда "Отандастар" под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Г.Н.Абдыкаликовой

- Калмуханбет Касымов рассказал о модернизации органов внутренних дел

- Куда убирают старые опоры освещения в Алматы

