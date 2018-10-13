Побег из Шоушенка провалился. Внучку Ислама Каримова (дочь Гули) вернули на историческую родину

12:19 15.10.2018

Дочь Гульнары Каримовой вернулась в Ташкент



Внучка первого президента Узбекистана Иман Каримова вернулась из Лондона в Ташкент, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Об этом свидетельствуют фото, размещенные в ее Instagram.



В Великобритании девушка пробыла примерно две недели, покинув Узбекистан в конце сентября. Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила этот факт, подчеркнув, что никаких препятствий для вылета из страны у девушки не было.



Тогда, после прилета в Лондон, она написала, что была шокирована вниманием СМИ к ее персоне.



"Я была шокирована числом запросов СМИ и тд. только из-за двух моих слов… Мы хотим только жить своей жизнью, не участвовать ни в каких политических вопросах и перелистнуть страницу всех ужасов, которые мы пережили за эти годы", – написала Иман Каримова в Instagram, комментируя свои слова о том, что ее мать Гульнара Каримова теперь находится дома.



При это Генеральная прокуратура позже сообщила, что Гульнара Каримова продолжает отбывать наказание в соответствии с приговором суда.



Напомним, что Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Также продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.



В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Гульнару Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".