Хроники террора в Казахстане: зачем лауреат "Жас канат" взорвал себя

12:47 15.10.2018 Александр Мироглов



Пожалуй, эта группа террористов из Актобе была самой многочисленной и высокоорганизованной. На джихад за пределы страны она не смогла выехать только потому, что в дело вмешался случай. При другом раскладе их руки были бы запачканы кровью сотен жертв.



Шахид в ДКНБ Актобе не добрался до следователя



17 марта 2011 года, Актобе. Утром на проходной здания ДКНБ области прогремел взрыв. Устройство привел в действие террорист-смертник. Пострадали четыре человека.



Только потом выяснится, что произошедшее – отголосок спецоперации, которую чекисты провели несколькими днями раньше, задержав 60 человек, которые состояли в террористической ячейке и были готовы к джихаду. Правда, пока не в Казахстане.



Личность взорвавшего себя молодого мужчины установили быстро. Им оказался 25-летний Рахимжан Макатов.



Одаренный ученик и выпускник актюбинской музыкальной школы по классу домбры и лауреат конкурса "Жас канат", примерный семьянин и отец трех дочерей. Казалось бы, жизнь удалась. Но, спустя два дня после задержания и допроса по факту участия в террористическом объединении именно он пришел в здание КНБ с поясом шахида.



До кабинета следователя, где он намеревался совершить подрыв, молодой человек не дошел только благодаря бдительности постового.



Кто организовал многочисленное террористическое бандподполье в Актобе



О том, что Рахимжан Макатов является участником террористической ячейки, оперативники знали. Но такого решительного шага от него не ожидали. Именно поэтому двумя днями раньше, "накрыв" всю группировку, его отпустили сразу после допроса.



Подрыв шахида в здании ДКНБ по Актюбинской области показал спецслужбам, что террористическую ячейку, которая уже набрала силу, пора ликвидировать самым жестким и решительным образом. В противном случае ее существование может привести к гораздо большей трагедии. И силовики не ошиблись. При задержании главаря банды они изъяли оружия столько, что его бы хватило для совершения самого кровавого теракта в стране за всю историю Казахстана.



"4 мая 2011 года сотрудники ДКНБ на оживленной улице Актобе блокировали внедорожник местного жителя Есета Махуова. При обыске машины оперативники обнаружили в тайниках автомат Калашникова, пистолеты системы Макарова и ТТ и более 50 патронов к ним, а так же несколько ножей ", - говорилось в спецсообщении ведомства.



Махуов долго находился в разработке спецслужб. Он исповедовал ислам крайне агрессивного, радикального толка, и долгое время вынашивал идею принять участие в боевых действиях на стороне моджахедов на территории Афганистана против американских войск или на Северном Кавказе против российских военных.



Начало пути в радикальный ислам



За несколько лет до задержания Махуов проникся идеями радикального ислама. Он начал изучать Коран. После знакомства с лекциями известного террориста Саида Бурятского, Махуов стал интересоваться экстремистской литературой и регулярно просматривать в Интернете все послания лидеров бандформирований.



Из материалов уголовного дела:



Есет Махуов, 1969 года рождения. Родился в Актюбинской области. Образование среднее. Официально – безработный.



В составе группы радикального исламиста, как позже установит следствие, было 12 активных членов. Они глубоко прониклись идеей джихада и по первому приказу лидера готовы были пожертвовать собой.



Правой рукой Есета Махуова стал неприметный в обычной жизни, но хорошо известный в религиозных кругах под псевдонимом "Абдурахим" Рахимжан Макатов. Своему наставнику и лидеру молодой человек помогал во всем. Информацию о джихаде он черпал в Интернете. А скачанные в сети статьи, книги, видеоролики передавал своему эмиру: так себя в группировке обозначил Махуов.



Изучая всю собранную во всемирной паутине информацию, последний разделял ее по темам, создав внушительного объема архив. Его он использовал в своих лекциях перед членами банды и при вербовке новых участников бандподполья.



Как актюбинский джихадист искал новые связи



Махуов понимал, что без материальной поддержки все его устремления не стоят и выеденного яйца. Именно поэтому все его последователи были обложены данью, которую ежемесячно вносили в фонд организации.



Только после того, как он собрал крупную сумму денег, Махуов стал искать выходы на лидеров бандформирований за рубежом: Северный Кавказ, Афганистан, Пакистан.



На допросах главный айтишник группировки Ануар Сауинтаев расскажет оперативникам детали его переписки с экстремистами в других странах, а также о том, как сам оказался в террористической ячейке.



"Весной 2006 года в спортивной школе "Юность" на тренировке по самбо я познакомился с Абитбаем Амановым. Через несколько месяцев он позвонил мне и сообщил, что находится в Вазиристане (горный регион и самопровозглашенное непризнанное государство на северо-западе Пакистана на границе с Афганистаном) на вооруженном джихаде. Весной 2009 года я случайно встретил его в одной из мечетей Актобе. А потом узнал, что он уехал воевать на Кавказ", - рассказывал он.



Познакомившись с Махуовым и рассказав про своего необычного знакомого, Сауинтаев получил наказ от лидера террористической ячейки разыскать его, что последний и сделал. На тот момент Аманов входил в организацию "Союз исламского джихада", и поддерживал связь с другими террористическими движениями, такими, как "Имарат Кавказ" в Дагестане, одним из лидеров которого был выходец из Казахстана Сабитбай Аманов.



Из материалов уголовного дела:



Сабитбай Аманов – 1983 года рождения. Прошел диверсионно-террористическую подготовку в лагерях боевиков в Пакистане. В 2007 году был членом вооруженного подполья в Ингушетии и одним из ближайших сподвижников Саида Бурятского. В 2008 году перебрался в Дагестан, где стал подрывником подполья и обучал взрывному делу молодых боевиков. По данным интернет-издания "Кавказский узел", после гибели в декабре 2010 года эмира Махачкалы Магомеда Шейхова, Сабитбай Аманов фактически возглавил махачкалинских боевиков.



Меньше слов, больше денег



Неоднократно с целью оказания помощи организации "Союз исламского джихада", актюбинская группировка отправляла крупные суммы денег своим сподвижникам, которые воевали на Северном Кавказе. Часть переводили через банки. Часть передавали наличностью через людей, которые выезжали в российский регион.



В ответ с Северного Кавказа по Интернету приходили ролики с благодарностью.



На одном из них земляк Махуова с автоматом в руках. Словно скучает по Родине, говорит об Актобе и восхваляет и благодарит за материальную помощь брата Есета (Махуова). При этом на видео звучит призыв к тому, чтобы как можно больше "братьев" из Казахстана приезжали на Кавказ и "вставали на путь Аллаха".



Чтобы доказать сподвижникам в Актобе, что он уже готов умереть за свои убеждения, Махуов решился на публикацию своего собственного призыва к джихаду на одном из экстремистских сайтов. В нем он провозгласил себя эмиром Казахского джамагата "Ансар удин", что означает в переводе "Помощники религии". А сразу после этого занялся вооружением бойцов. Купил автомат Калашникова китайского производства и несколько пистолетов с патронами.



Как проводилась подготовка к выезду группы на джихад



Махуов и другие члены группировки часто переписывались с единоверцами в Дагестане. С Сабитбаем Амановым Махуов продумал маршрут, по которому они намеревались туда выехать. На очередном собрании Махуов дал распоряжение подчиненным срочно оформить паспорта и готовиться к дороге. Параллельно он стал обучать участников ячейки навыкам владения огнестрельным оружием, для чего вывозил их за город на стрельбы.



Тем временем, Рахимжан Макатов изучал способы изготовление взрывных устройств по Интернеу. Оказалось, что все компоненты можно свободно купить на любом рынке. Устроить лабораторию по изготовлению взрывчатки в домашних условиях оказалось несложно.



Испытания самодельной бомбы устроили в степи, за городом. В старый, большого объема холодильник, поместили взрывное устройство и совершили подрыв. Эффект был поразительным: от мощности заряда холодильник взлетел в воздух. Видео об этом испытании было на телефоне у каждого участника бандгруппы.



Вербовка помощью и землячество в построении банды



Махуов намеревался создать целую армию вооруженных до зубов шахидов с полной армейской подготовкой. Для этого он постоянно вербовал молодежь. К некоторым из будущих последователей подход был особый.



Нуждающимся он помогал продуктами и деньгами. В благодарность за помощь постепенно молодые люди вливались в ряды бандформирования. Именно благодаря такому отношению к людям, в группировку Махуова хлынул поток молодых парней. Тогда он и принял решение формировать из них полноценные подразделения.



Членов своей ячейки он разделял по признаку землячества. Из Шалкара – одна группа. Из Темирского района – другая. Из города Актобе – третья. В каждой из них назначался старший. Он отвечали за подготовку, так как все знали, и были готовы к тому, что в любой момент могут выехать на "священную войну".



Убили не только террориста, но и надежды



Когда к выезду боевиков из Казахстана было готово практически все, случилось непредвиденное. 20 апреля 2011 года в результате спецоперации ФСБ в одном из частных домов поселка Новый Хушет в пригороде Махачкалы был убит уроженец Актюбинской области Сабитбай Аманов. Именно он готовился встречать соотечественников- джихадистов. Об этом Есет Махуов узнал из сообщений в Интернете.



Но отступать от своих планов он не собирался и начал искать других людей, которые могли бы переправить его группу в Сирию на джихад. Тогда он еще не подозревал, что сотрудники КНБ давно за ним следят.



17 лет будет о чем подумать



После задержания Махуова по городу прошла волна арестов. В домах и квартирах у всех его сподвижников провели обыски. Изъяли много экстремистской литературы в бумажном и электронном виде, диски, руководства по изготовлению взрывчатки.



Допросы дали оперативникам много информации. В том числе и о причине, по которой в здании ДКНБ взорвал себя Рахимжан Макатов.



Узнав о задержании "братьев" по вере и честно рассказав о том, что планировал Махуов, он посчитал себя предателем. Не находя себе места, он промучился два дня, а после решился на самоподрыв в здании ДКНБ области.



Из 60-ти человек, которые проходили по этому делу, на скамье подсудимых оказались только 12. Остальных, за сотрудничество со следствием и в связи с деятельным раскаянием перевели в разряд свидетелей.



14 декабря 2011 года постановлением специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области Есета Махуова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные 11 человек так же были признаны виновными и проведут в местах заключения от пяти до десяти лет. Источник - Sputnik

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