15-летняя казашка Дина Кожасаева (фото) стала финалисткой конкурса "Мисс Москва-2018"

12:49 15.10.2018

15-летняя казашка стала финалисткой конкурса "Мисс Москва-2018"



Фотография Дины Кожасаевой появилась на странице конкурса в Instagram.



Семья Дины родом из Казахстана. Девочка родилась и всю жизнь прожила в Москве.



Как рассказала мать конкурсантки Линда Кожасаева, семья живет обычной жизнью, дети ходят в школу и регулярно навещают родственников в Алматы и Шу.



"Моя подруга - вице-мисс Москва, когда увидела Дину, посоветовала отправить запрос на участие. Мы отправили, нас пригласили. Дина понравилась оргкомиссии и прошла в финал. На кастинге ее заметил редактор одного журнала в Дубае, и нас пригласили на съемки", - рассказала Линда Кожасаева.



Дина учится в 9 классе Романовской школы №1240. Девочка занимается гимнастикой на воздушных полотнах и пением.



Финал конкурса "Мисс Москва-2018" пройдет 28 ноября. Победительница примет участие в национальном фестивале "Краса России-2019".