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Кыргызстан и Казахстан: хроника несостоявшейся торговой войны
12:54 15.10.2018

Алексей Никоноров

Всего пять дней хватило Кыргызстану, чтобы сначала запретить ввоз мяса птицы и яиц казахстанского производства, а затем разрешить его вновь. Астана успела "показать зубы", в ответ найдя в Кыргызстане особо опасные болезни. Впрочем, до большого конфликта дело не дошло.

Решение о запрете ввоза казахстанского мяса птицы и яиц в Кыргызстан было принято 8 октября. Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР ввела ограничения на продукцию фабрик, расположенных в Алматинской и Северо-Казахстанской областях. Оно носило временный характер:

до выяснения "истинной эпизоотической ситуации по высокопатогенному птичьему гриппу и болезни Ньюкасла"

Под запрет попало большое количество наименований продукции:

живая птица,
инкубационное яйцо,
мясо птиц,
яичный порошок,
меланж,
альбумин,
другие пищевые продукты переработки яйца,
корма,
добавки для птиц,
пух,
перо
и даже зоопарковые и цирковые животные!

А есть ли основания?

В Казахстане такому запрету удивились, посчитав его неправомерным. Пресс-служба министерства сельского хозяйства по этому поводу распространила информационное сообщение, опровергнув претензии коллег из Кыргызстана:

"В Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано

Карантин по болезни Ньюкасла у птиц, объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, снят 19 сентября 2018 года. В этой связи ограничения, введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей, являются неправомерными", - заявили в ведомстве РК.

Вопросы возникли не только в Казахстане, но и в Кыргызстане. По данным 24.kg, депутат парламента Рада Туменбаева во время пленарного заседания заявила, что не видит оснований для принятого решения:

"Где результаты экспертизы, подтверждающие, что мясо или яйца заражены? Казахстан уже выразил свой протест.

Наши предприниматели страдают и несут убытки. Казахстан может принять ответные меры

Не стоит опять усугублять отношения с соседями", - сказала Рада Туменбаева.

Пламя не успело разгореться

Ответ Казахстана не заставил себя долго ждать. Министерство сельского хозяйства РК оперативно запретило ввоз на территорию республики продукцию пяти кыргызских предприятий:

ОсОО "Риха",
ЗАО "Кантский хлебзавод",
ОсОО "Баркад",
ОсОО "Салих ЛТД",
ОсОО "Адал-Азык".

"В связи с неблагополучной обстановкой по особо опасным болезням животных на территории Республики Кыргызстан, министерство сельского хозяйства с 12 октября 2018 года вводит временные ограничения на ввоз мясной продукции в Республику Казахстан из Кыргызстана […>

Также отмечается, что по результатам выездной инспекции с 2012 года действуют временные ограничения еще по четырем кыргызским предприятиям", - отмечено в сообщении ведомства.

Впрочем, запрет еще толком не успел вступить в силу, как Кыргызстан пошел на попятную

13 октября стало известно, что запрет на импорт мяса птицы, произведенного в Казахстане, снят.

"На основании подтверждения Казахстаном о результатах лабораторных исследований РГП "Национальный референтный центр по ветеринарии" о стабилизации эпизоотической ситуации по высокопатогенному птичьему гриппу на юге Казахстана, а именно на птицефабриках Алматинской области (Алтын Кус, Алсад), а также среди птиц по болезни Ньюкасла в Елецком, Айыртауском районе Северо-Казахстанской области,

Кыргызстан снимает ограничения на ввоз птиц и птицеводческой продукции из Казахстана", – сообщили в госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР.

Показали зубы

Когда будет снят запрет с импорта продукции предприятий Кыргызстана, пока остается вопросом. Но казахстанские власти смогли продемонстрировать то, чего от них требует президент – защитили интересы отечественных производителей на международном рынке

Выступая с посланием 5 октября, Нурсултан Назарбаев отметил, что правительство должно активнее поддерживать экспортеров, а политика страны "должна перестать быть беззубой"

"Привыкли, что высшее руководство может только с кем-то спорить. Каждый должен выполнять свою обязанность и защищать наш бизнес и прохождение его на другие рынки вокруг нас и в третьи страны. Это важно не только с точки зрения экспортного потенциала, а как мера по насыщению внутреннего рынка", – отметил глава государства.

Стоит отметить, что торговые конфликты между Казахстаном и Кыргызстаном возникают далеко не первый раз. Характерный пример – осень 2017 года. Бишкек принял решение запретить ввоз необогащенной муки из Казахстана. В ответ Астана заявила, что почти четверть продуктов питания, ввозимых из Кыргызстана, не соответствует требованиям министерства здравоохранения.

Был запрещен ввоз и реализация молочной, мясной и кондитерской продукции четырех производителей.

Источник - 365info.kz
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