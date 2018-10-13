Кыргызстан и Казахстан: хроника несостоявшейся торговой войны

12:54 15.10.2018

Алексей Никоноров



Всего пять дней хватило Кыргызстану, чтобы сначала запретить ввоз мяса птицы и яиц казахстанского производства, а затем разрешить его вновь. Астана успела "показать зубы", в ответ найдя в Кыргызстане особо опасные болезни. Впрочем, до большого конфликта дело не дошло.



Решение о запрете ввоза казахстанского мяса птицы и яиц в Кыргызстан было принято 8 октября. Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР ввела ограничения на продукцию фабрик, расположенных в Алматинской и Северо-Казахстанской областях. Оно носило временный характер:



до выяснения "истинной эпизоотической ситуации по высокопатогенному птичьему гриппу и болезни Ньюкасла"



Под запрет попало большое количество наименований продукции:



живая птица,

инкубационное яйцо,

мясо птиц,

яичный порошок,

меланж,

альбумин,

другие пищевые продукты переработки яйца,

корма,

добавки для птиц,

пух,

перо

и даже зоопарковые и цирковые животные!



А есть ли основания?



В Казахстане такому запрету удивились, посчитав его неправомерным. Пресс-служба министерства сельского хозяйства по этому поводу распространила информационное сообщение, опровергнув претензии коллег из Кыргызстана:



"В Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано



Карантин по болезни Ньюкасла у птиц, объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, снят 19 сентября 2018 года. В этой связи ограничения, введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей, являются неправомерными", - заявили в ведомстве РК.



Вопросы возникли не только в Казахстане, но и в Кыргызстане. По данным 24.kg, депутат парламента Рада Туменбаева во время пленарного заседания заявила, что не видит оснований для принятого решения:



"Где результаты экспертизы, подтверждающие, что мясо или яйца заражены? Казахстан уже выразил свой протест.



Наши предприниматели страдают и несут убытки. Казахстан может принять ответные меры



Не стоит опять усугублять отношения с соседями", - сказала Рада Туменбаева.



Пламя не успело разгореться



Ответ Казахстана не заставил себя долго ждать. Министерство сельского хозяйства РК оперативно запретило ввоз на территорию республики продукцию пяти кыргызских предприятий:



ОсОО "Риха",

ЗАО "Кантский хлебзавод",

ОсОО "Баркад",

ОсОО "Салих ЛТД",

ОсОО "Адал-Азык".



"В связи с неблагополучной обстановкой по особо опасным болезням животных на территории Республики Кыргызстан, министерство сельского хозяйства с 12 октября 2018 года вводит временные ограничения на ввоз мясной продукции в Республику Казахстан из Кыргызстана […>



Также отмечается, что по результатам выездной инспекции с 2012 года действуют временные ограничения еще по четырем кыргызским предприятиям", - отмечено в сообщении ведомства.



Впрочем, запрет еще толком не успел вступить в силу, как Кыргызстан пошел на попятную



13 октября стало известно, что запрет на импорт мяса птицы, произведенного в Казахстане, снят.



"На основании подтверждения Казахстаном о результатах лабораторных исследований РГП "Национальный референтный центр по ветеринарии" о стабилизации эпизоотической ситуации по высокопатогенному птичьему гриппу на юге Казахстана, а именно на птицефабриках Алматинской области (Алтын Кус, Алсад), а также среди птиц по болезни Ньюкасла в Елецком, Айыртауском районе Северо-Казахстанской области,



Кыргызстан снимает ограничения на ввоз птиц и птицеводческой продукции из Казахстана", – сообщили в госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР.



Показали зубы



Когда будет снят запрет с импорта продукции предприятий Кыргызстана, пока остается вопросом. Но казахстанские власти смогли продемонстрировать то, чего от них требует президент – защитили интересы отечественных производителей на международном рынке



Выступая с посланием 5 октября, Нурсултан Назарбаев отметил, что правительство должно активнее поддерживать экспортеров, а политика страны "должна перестать быть беззубой"



"Привыкли, что высшее руководство может только с кем-то спорить. Каждый должен выполнять свою обязанность и защищать наш бизнес и прохождение его на другие рынки вокруг нас и в третьи страны. Это важно не только с точки зрения экспортного потенциала, а как мера по насыщению внутреннего рынка", – отметил глава государства.



Стоит отметить, что торговые конфликты между Казахстаном и Кыргызстаном возникают далеко не первый раз. Характерный пример – осень 2017 года. Бишкек принял решение запретить ввоз необогащенной муки из Казахстана. В ответ Астана заявила, что почти четверть продуктов питания, ввозимых из Кыргызстана, не соответствует требованиям министерства здравоохранения.



Был запрещен ввоз и реализация молочной, мясной и кондитерской продукции четырех производителей.