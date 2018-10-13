Рынок ужился с дорогой нефтью

12:55 15.10.2018

Мониторинг сырьевых рынков



Более слабый, чем ожидалось ранее, рост мировой экономики, торговые разногласия и высокие цены на нефть ограничат рост спроса на топливное сырье - до 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) в 2018-м и 1,4 млн б/с в 2019 году. В обоих случаях это на 110 тыс. б/с меньше, чем ожидалось в сентябре, констатирует новый доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Тем не менее и спрос, и добыча нефти находятся на рекордных уровнях и их пик пока не виден, констатируют в агентстве. "На рынке вновь начался период дорогой энергии - и это несет в себе угрозу для мировой экономики",- говорится в докладе. Также авторы указывают на то, что рекордно низкая доля свободных мощностей для увеличения поставок (2%) тоже окажет поддержку ценам на нефть.



Добыча нефти в сентябре почти не изменилась, оставшись на уровне около 100 млн б/с (это на 2,6 млн б/с больше, чем год назад). Страны ОПЕК нарастили поставки на 100 тыс. б/с, до максимума за последний год - 32,78 млн б/с, а государства, не входящие в картель, сократили добычу на 140 тыс. б/с. С мая, когда в Вашингтоне объявили о намерении вновь ввести санкции против Ирана, поставки ОПЕК суммарно увеличились на 735 тыс. б/с - основной прирост обеспечили страны Персидского залива (в частности, Саудовская Аравия увеличила добычу на 500 тыс. б/с), а также Нигерия и Ливия, что позволило заместить падение поставок из Венесуэлы и Ирана. Без этих стран, но с другими участниками сделки ОПЕК+ прирост составил 1,6 млн б/с, в том числе Россия добавила 400 тыс. б/с. Для сравнения, в США за тот же период прирост составил 390 тыс. б/с. Всего добыча вне ОПЕК может вырасти в этом году на 2,2 млн б/с, в следующем - на 1,8 млн б/с, ожидают в агентстве.



"Пока объем предложения на рынке нефти выглядит адекватным, однако учитывая, что экспорт Ирана, вероятно, снизится существенно сильнее, чем на текущие 800 тыс. б/с, может оказаться необходимым более существенный прирост поставок",- отмечают в МЭА, указывая, что после сланцевой революции в США и увеличения поставок из Бразилии и Канады в будущем Иран, Ирак, Ливия, Нигерия и Венесуэла могут стать существенным источником роста добычи, спрос же будет поддержан увеличением объемов нефтепереработки - главным образом из-за большего потребления пластика в развивающихся странах.



Татьяна Едовина