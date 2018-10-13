 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.10.2018
13:03  Интегрированная серость. Роспремьер Медведев сигнализирует Западу, - А.Халдей
12:56  Какое образование у членов правительства Киргизии и их заместителей?
12:55  Рынок ужился с дорогой нефтью
12:54  Кыргызстан и Казахстан: хроника несостоявшейся торговой войны
12:49  15-летняя казашка Дина Кожасаева (фото) стала финалисткой конкурса "Мисс Москва-2018"
12:47  Хроники террора в Казахстане: зачем лауреат "Жас канат" взорвал себя
12:19  Побег из Шоушенка провалился. Внучку Ислама Каримова (дочь Гули) вернули на историческую родину
11:17  Сын первого президента Узбекистана Петр Каримов подал в московский суд на работодателя из-за невыплаты зарплаты
10:58  В Алматы скончалась еще одна пациентка после пластической операции
10:36  Национальная элита против транснациональных финансистов. Элитный дуализм по-американски, - М.Хазин
10:23  Три недели до новой атаки на Россию. Путин ответит за поражение любой партии на выборах в Конгресс США, - "СП"
10:18  Суперракета Китая ПРК DF-21D: "Гарри Трумэн" пойдет на дно гарантированно
10:10  Еще пять лет назад в Семее должен был заработать Центр ядерной медицины
10:07  Почему и как Вашингтон убивает экономику Пакистана и при чем тут Китай, - А.Запольскис
10:02  Кто убаюкал Русского патриарха Кирилла "сказками" об Украине? - Д.Пахомов
09:58  National Interest: Сдерживать Китай на деле сложнее, чем кажется Вашингтону
09:00  Многоликие боги индийской политики. Что на самом деле заботит страну с населением 1,5 миллиарда? - Е.Пахомов
08:53  Саудовская Аравия ответила вызовом на угрозы. Запад подозревает Эр-Рияд в убийстве журналиста, - М.Беленькая
08:46  Рахмон объявил ультиматум Горному Бадахшану, - В.Панфилова
08:36  Американцы запутались в игре с талибами, - В.Скосырев
08:32  "КазТрансГаз" намерен в два раза увеличить экспорт газа в Китай. Есть контракт на 10 млрд. кубов
08:17  В Алматы хозяева элитных домов задолжали в бюджет более 160 млн тенге
01:32  Анафемой по Варфаламеям. Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы, - "Взгляд"
01:31  Грызуны активно размножаются... в Администрации Путина создан "департамент по сотрудничеству с Украиной"
00:49  Крутое пике Туркменистана, - Байрам Шихмурадов
00:11  Спец по железным коням. Зооинженер Абдыкеримов возглавил "Кыргызскую железную дорогу"
Воскресенье, 14.10.2018
20:33  Аркадаг приказал установить счетчики и выдать туркменам расчетные книжки для оплаты комуслуг
14:31  Великий раскол православия: технические детали, - Р.Ищенко
14:27  По танку вдарила болванка... Как горят в Йемене американские "Абрамсы" (видео)
13:17  Как советские ЗРК С-75 "Двина" приземлили американскую авиацию в Вьетнаме (история), - В.Тучков
12:12  Россия давит на Европу, добиваясь, чтобы та порвала с Трампом и помогла в восстановлении Сирии, - Bloomberg
11:21  Начала работу BrainNet - первая телепатическая соцсеть
09:42  В женевском доме Гульнары Каримовой полиция насобирала драгоценностей на 38 млн франков
09:41  Кыргызстан снял запрет на ввоз птицы из Казахстана
06:53  В Туркмении создана Финансовая разведка
00:42  К 70-летнему юбилею старейшей белоэмигрантской газеты "Наша Страна" (Nuestro Pais)
00:25  Сапоги Шералы, или предательство в кыргызской политике, - Б.Кольбаева
00:03  Ирако-сирийская "мозаика" и будущие "торги", - С.Шакарянц
Суббота, 13.10.2018
21:08  Варфоломей переходит черту. Русскому миру брошена в лицо еще одна перчатка, - Олег Мономах
13:01  "Кузькина мать" была самым доходчивым аргументом советской дипломатии, - С.Гомзикова
12:59  Как Лондон и Париж спасли фюрера от гибели в 1938 г. (история), - Б.Хавкин
11:27  В Киргизии истребляют последних ослов. Виноват китайский "эликсир молодости", - Н.Рыскулова
11:25  Швейцарские журналисты обнаружили прямую связь компании Zeromax с Гульнарой Каримовой
09:32  Биржи по всему миру обвалились после доклада МВФ. Готовимся к кризису?
03:56  "Гарантии безопасности": как развивается военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана
00:57  В таджикском Мургабе открыли "Музей горного барана Марко Поло"
00:46  В Казахстане есть камни-трованты, способные расти, размножаться и передвигаться
00:18  Лавров: США создают в Сирии квазигосударство
00:05  Миграция рабочей силы в Казахстане: кого вводит в заблуждение минтруда? - М.Шибутов
00:04  Государство в государстве: власть имущие сожрут народ, а после - самих себя, - П.Беседин
00:03  Ответные меры. Казахстан ввел запрет на ввоз мяса из Кыргызстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рынок ужился с дорогой нефтью
12:55 15.10.2018

Мониторинг сырьевых рынков

Более слабый, чем ожидалось ранее, рост мировой экономики, торговые разногласия и высокие цены на нефть ограничат рост спроса на топливное сырье - до 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) в 2018-м и 1,4 млн б/с в 2019 году. В обоих случаях это на 110 тыс. б/с меньше, чем ожидалось в сентябре, констатирует новый доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Тем не менее и спрос, и добыча нефти находятся на рекордных уровнях и их пик пока не виден, констатируют в агентстве. "На рынке вновь начался период дорогой энергии - и это несет в себе угрозу для мировой экономики",- говорится в докладе. Также авторы указывают на то, что рекордно низкая доля свободных мощностей для увеличения поставок (2%) тоже окажет поддержку ценам на нефть.

Добыча нефти в сентябре почти не изменилась, оставшись на уровне около 100 млн б/с (это на 2,6 млн б/с больше, чем год назад). Страны ОПЕК нарастили поставки на 100 тыс. б/с, до максимума за последний год - 32,78 млн б/с, а государства, не входящие в картель, сократили добычу на 140 тыс. б/с. С мая, когда в Вашингтоне объявили о намерении вновь ввести санкции против Ирана, поставки ОПЕК суммарно увеличились на 735 тыс. б/с - основной прирост обеспечили страны Персидского залива (в частности, Саудовская Аравия увеличила добычу на 500 тыс. б/с), а также Нигерия и Ливия, что позволило заместить падение поставок из Венесуэлы и Ирана. Без этих стран, но с другими участниками сделки ОПЕК+ прирост составил 1,6 млн б/с, в том числе Россия добавила 400 тыс. б/с. Для сравнения, в США за тот же период прирост составил 390 тыс. б/с. Всего добыча вне ОПЕК может вырасти в этом году на 2,2 млн б/с, в следующем - на 1,8 млн б/с, ожидают в агентстве.

"Пока объем предложения на рынке нефти выглядит адекватным, однако учитывая, что экспорт Ирана, вероятно, снизится существенно сильнее, чем на текущие 800 тыс. б/с, может оказаться необходимым более существенный прирост поставок",- отмечают в МЭА, указывая, что после сланцевой революции в США и увеличения поставок из Бразилии и Канады в будущем Иран, Ирак, Ливия, Нигерия и Венесуэла могут стать существенным источником роста добычи, спрос же будет поддержан увеличением объемов нефтепереработки - главным образом из-за большего потребления пластика в развивающихся странах.

Татьяна Едовина

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539597300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Б. Сагинтаев принял участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2018 года №624
- Кадровые перестановки
- Главный документ года: по какому маршруту двинулись чиновники после Послания?
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2018г. составил 104,8%
- Обращение депутатской группы АНК
- Заседание Попечительского совета Фонда "Отандастар" под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Г.Н.Абдыкаликовой
- Калмуханбет Касымов рассказал о модернизации органов внутренних дел
- Куда убирают старые опоры освещения в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  