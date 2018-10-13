Какое образование у членов правительства Киргизии и их заместителей?

12:56 15.10.2018 Какое образование у членов правительства и их заместителей?



Каждая кухарка сможет управлять? Все ли чиновники назначены правильно



Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жамангулов возмутился тем, что сейчас случился настоящий голод с профессиональными кадрами. И с ним нельзя не согласиться. В том же руководстве Министерства социального развития нет профильных специалистов, как это показал последний скандал с отставками и критикой уже бывшего замминистра Лунары Мамытовой. Kaktus.media решил вновь изучить биографии министров, замов и других чиновников, чтобы разобраться: а правильно ли все сидят на своих местах?



Ранее редакция рассматривала историю учебы первых лиц государства и предыдущего состава кабмина.



Мухаммедкалый Абылгазиев - агроном и экономист



Глава правительства в 1994 году окончил институт им. К.И. Скрябина и получил профессию агронома. А вот в 1997 году Абылгазиев окончил Международный университет Кыргызстана, в частности факультет экономики и бизнеса.



Официальная биография рассказывает, что в 1995-1997 годах он работал исполнительным директором в ОсОО "Ажар". Далее Абылгазиев работал уже с народной занятостью и позже перешел работать в Соцфонд. Получается, что первая специальность пригодилась только на посту премьер-министра.



Кубатбек Боронов - инженер-строитель и юрист



Первый вице-премьер-министр курирует вопросы реального сектора и инфраструктуры.



В 1991 году Боронов окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности инженер-строитель. В 2011 году окончил Международную академию управления, права, финансов и бизнеса по специальности юриспруденция.



Боронову весьма пригодились знания строительного дела в его работе в МЧС. Он семь лет руководил министерством, а вот появление в качестве первого вице-премьера смутило многих, ведь реальный сектор требует больших знаний в экономике.



Но как он с таким опытом взаимодействует с международными донорами и привлекает инвестиции, непонятно.



Жениш Разаков - механик и оператор автоматики, юрист и милиционер



Жениш Парпиевич отвечает за сотрудничество с ЕАЭС, за правоохранительный блок и приграничные вопросы.



В 1990 году окончил Ленинградский военно-механический институт имени маршала Д. Ф. Устинова, факультет прикладной механики и автоматики, в 1997-м - Республиканский учебный центр МВД КР.



Спустя пять лет Разаков вновь поступил в КГНУ на юридический факультет (заочное отделение), а в 2013 году - в Академию МВД КР, на 1-й факультет на заочное отделение. Скорее всего, речь идет о факультете "Правоохранительная деятельность".



Алтынай Омурбекова - историк и юрист



За Омурбековой закреплены вопросы социальной сферы. Прежде чем попасть на работу в правительство, Омурбекова в 1996 году окончила исторический факультет КГНУ, а в 2000-м - Центр магистратуры и аспирантуры при КГНУ. Ей присвоена академическая степень магистра юриспруденции.



Далее поработала юристом и стала депутатом ЖК, работала в мэрии на должности акима и вице-мэра по соцвопросам, вновь депутатом и наконец заняла кресло в правительстве куратора социального блока.



Замирбек Аскаров - преподаватель географии и финансист



Этот малоизвестный член правительства занимается вопросами финансов - экономического блока и инвестиций.



А учился он сначала на географа. По официальной биографии в 1999 году он окончил Ошский государственный университет по специальности преподаватель географии. Но по специальности не трудился.



В 2014 году окончил Ошский государственный университет по специальности "Финансы и кредит". В это время он уже занимал должность акима Ноокатского района и вдобавок вице-мэра Оша.



Заместители министра иностранных дел



Первый замминистра Динара Кемелова - юрист-международник. С 1988 по 1993 год училась на юридическом факультете МГУ им. В. Ломоносова по специальности "Международное право". Ее работа всегда была связана с МИД.



Какой вуз окончил и какую специальность получил Нурлан Абдрахманов, неизвестно. На официальном сайте МИД это не указано. Известно, что его работа началась со стажера в МИД в 1999 году.



Кашкар Джунушалиев - милиционер и юрист



Свое первое профессиональное образование Джунушалиев получил в 1986 году в средней специальной школе милиции. В 2000 году окончил юридический факультет КНУ. Таким образом, впервые в истории независимого Кыргызстана МВД возглавил человек, начинавший свою карьеру с должности участкового. Сотрудники называют его "службист". Джунушалиев практически все время работал в отделах и управлениях охраны общественного порядка.



Заместители министра внутренних дел



Первый заместитель министра Суйунбек Омурзаков - педагог и милиционер. Прежде чем начать работу в органах внутренних дел, Суйунбек Абдылдаевич в 1989 году окончил Джалал-Абадское педагогическое училище. Уже в 1996-м окончил Академию МВД Беларуси. Но педагогом он не работал, а сразу пошел служить.



Курсан Асанов - педагог и юрист. В 1998 году он окончил Ошский государственный университет, специальность – педагог, а в 2004-м - Академию МВД КР, по специальности он юрист. Но трудовую деятельность Асанов начал сразу же с милиции.



Данияр Абдыкаров - милиционер. В его биографии указывается, что службу в органах внутренних дел он начал в 1992 году слушателем Бишкекской высшей школы милиции МВД КР.



Алмазбек Орозалиев непонятно кто по специальности. В официальной биографии этого заместителя ничего не сказано о вузе. Есть только информация о том, что работать в органах он начал только в 1996 году следователем ОВД Аламудунского района Чуйской области.



Министр юстиции Марат Джаманкулов - юрист и управленец



Глава Минюста в 2001 году окончил КРСУ по специальности "юриспруденция".



В 2014 году - магистратуру в Академии государственного управления при президенте КР по специальности "Управление человеческими ресурсами в государственных и муниципальных организациях".



Заместители министра юстиции



Марат Сарымсаков - юрист. 36-летний замминистра дважды выпускник вузов. В 2003 году он окончил МУК по специальности "юриспруденция", а в 2012 году - Юридический институт КНУ им. Ж. Баласагына по специализации "Гражданско-правовая деятельность".



Максатбек Есеналиев - юрист и управленец. В 1996 году поступил на юрфак Чуйского университета, потом перевелся в ОшГУ и получил диплом уже в 2001 году по специальности "юриспруденция". В 2004 году прошел программу Академии управления при президенте КР по направлению "менеджмент" со специализацией "Местное государственное управление и самоуправление".



Адылбек Касымалиев - экономист



Минфин возглавляет экономист, который получил образование в 1984 году в Ленинградском финансово-экономическом институте. Его деятельность всегда была связана с налогами и финансами. Портфель министра он получил еще в 2015 году и уверенно его держит в своих руках до сих пор.



Заместители министра финансов



Улукбек Карымшаков - финансист-экономист. В 1981 году окончил Фрунзенский финансово-экономический техникум с отличием, а в 1989-м - экономический факультет КГУ, также с отличием.



Алмазбек Азимов - востоковед, управленец. Неожиданный вуз для финансиста выбрал для себя Алмазбек Азимов. В 1999 году он окончил факультет востоковедения и международных отношений БГУ. В 2008-м - магистратуру по госуправлению (MPA) Национального института по исследованию политики в Токио, а в 2007-м - магистратуру по управлению бизнесом (MBA) Академии управления при президенте КР.



Мирлан Байгончоков - экономист. Окончил в 1995 году экономический факультет Кыргызского государственного национального университета по специальности "финансы и кредит".



Олег Панкратов - физик и юрист



Человек, отвечающий за развитие экономики, научился прежде всего быть физиком, а также учился информатике и вычислительной технике. В 1992 году окончил Пржевальский педагогический институт и даже три года преподавал в школе. После ушел в частный бизнес. В 2002 году окончил КГНУ по специальности "юриспруденция".



Заместители министра экономики - экономисты и финансисты



Баккельди Рахимович Тюменбаев окончил в 1990 году Фрунзенский финансово-экономический техникум, факультет бюджетного учета, по специальности финансист. Позже учился в Казахской госакадемии управления (1992-1996 гг.) на факультете "Финансы и кредит" на экономиста.



Эльдар Алишеров получил экономическое образование в Санкт-Петербургском госуниверситете на экономическом факультете. Далее учился госуправлению в Академии управления при президенте.



Эльдар Абакиров учился экономике в Казахском нацуниверситете на механико-математическом факультете, а позже получил специальность юриста в КГЮА в Караколе.



Автандил Алыбаев учился в КГНУ с 1989 по 1994 год на экономическом факультете.



Нурбек Мурашев - технолог (?)



О главе Минсельхоза известно мало. Судя по официальной биографии, он окончил Ошский технологический университет. Но когда это было, неясно. Кстати, к нему были претензии по поводу наличия высшего образования, которое обязательно при должности министра.



Заместители министра сельского хозяйства



Жаныбек Керималиев в 1991 году окончил Башкирский государственный аграрный университет, зооинженерный факультет.



Эркинбек Чодуев - трижды выпускник вузов. В 1987 году он окончил Фрунзенский политехнический институт, далее он дважды учился в КГУ (1998, 2004 гг.), но вот какие факультеты, неизвестно. В официальной биографии таких подробностей нет.



Жамшитбек Калилов - инженер-строитель



Калилов в 1984 году окончил Фрунзенский политехнический институт, по специальности он инженер-строитель. Его замы имеют профильные специальности для работы на своей должности.



Заместители министра транспорта и дорог



Женишбек Ногойбаев окончил в 1979 году Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова и получил диплом инженера-механика электронной техники.



Азимкан Жусубалиев - выпускник Фрунзенского политехнического института 1987 года.



Нурболот Мирзахмедов - финансист



Нынешний глава МЧС по специальности финансист. Джалал-Абадский коммерческий институт по специальности "Финансы и кредит" окончил в 2004 году. Причем свою работу он начинал в налоговой еще в 1999 году, работал аудитором Счетной палаты и в 2018 году стал главой МЧС.



Заместители министра чрезвычайных ситуаций



Калыс Ахматов - военный инженер. В 1992 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Его трудовая деятельность прошла в МЧС.



Давлетбек Алимбеков - инженер-педагог. Он получил образование в Ошском технологическом университете, где учился в 1989-1995 годах, по специальности инженер-педагог.



Равшанбек Рысбаев в 2003 году окончил Кыргызский государственный национальный университет, но неизвестно, по какой специальности.



Гульмира Кудайбердиева - педагог и юрист



Когда министр окончила Педагогический институт русского языка и литературы и Кыргызский государственный университет им. Арабаева по специальности "юриспруденция", неизвестно.



Заместители министра образования и науки



Надира Джусупбекова - учитель. В 1981-1986 годах она училась во Фрунзенском педагогическом институте русского языка и литературы, по специальности - учитель русского языка и литературы в национальной школе.



Абдиманап Муратов в 1984 году окончил КГМИ по специальности "педиатрия", но после преподавания и практики переключился на работу в социальном секторе.



Кудайберди Кожобеков в 1997 году окончил физико-математический факультет Ошского государственного университета по специальности "математика". Кандидат физико-математических наук (2009 год), доцент (2012 год).



Космосбек Чолпонбаев - фармацевт



В 1985 году окончил с отличием Алма-Атинский государственный медицинский институт, фармацевтический факультет (1980-1985 гг.). Второе высшее образование юриста получил в 2011 году в КГЮА.



Заместители министра здравоохранения



Заместители министра Мадамин Каратаев, Эркин Чечейбаев - выпускники КГМА в разное время (1986 и 1997 гг. соответственно).



Заместители министра культуры, информации и туризма



Айнура Темирбекова - по первому образованию звукотехник. Получила профессию в Ленинградском институте киноинженеров (1983-1988 гг.). Уже в 1996 году Темирбекова поступила в КГНУ на специальность "Финансы и кредит".



А вот о ее коллеге Айнуре Султанбаевой известно очень мало. В интернете, включая официальный сайт Минкультуры, не удалось найти официальную биографию. Удалось только выяснить, что она работала экспертом в отделе образования, культуры и спорта аппарата правительства.



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Сейчас позиции министров культуры, а также министра социального развития и труда и трех заместителей вакантны. Без министра остался МИД. Но ушедший в отставку Эрлан Абдылдаев был профессиональным дипломатом. В 1989 году окончил факультет международных отношений МГИМО. Владеет китайским и английским языками. Свою карьеру он начал в МИД СССР и в 2012 году стал министром иностранных дел КР. Источник - kaktus.media

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