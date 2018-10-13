Интегрированная серость. Роспремьер Медведев сигнализирует Западу, - А.Халдей

13:03 15.10.2018 Медведев подал сигнал Западу

как видит будущее премьер-министр России и кому и зачем он это сообщает



Александр Халдей



То, что недавно вышедшая в журнале "Вопросы экономики" статья Д.А.Медведева "Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития" написана кондовым псевдонаучным языком пышной демагогии, с длинными предложениями и обилием нарочито заумных терминов из языка либеральной политологии и экономики (все эти "турбулентности", "императивы", "глобальные тренды", "структурные и институциональные реформы", "найти эффективные ответы", "огромный позитивный потенциал", "нейтрализовать риски") - это заметили практически все аналитики, пытавшиеся понять, что, зачем и для кого написал наш неунывающий премьер-министр. И зачем этому произведению понадобилась стилизация под научность, обычно маскирующая стремление показаться солидным и авторитетным мыслителем там, где нечего сказать.



Статья Медведева написана не для населения, оглушенного пенсионной реформой и ростом всяческих цен. Не для населения, понявшего, что такое "капиталистическая эксплуатация труда" и затосковавшего по социализму. Статья написана "для инвесторов". Именно такой вывод сделал директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров. И он считает это хорошим знаком для этих самых "инвесторов". Им подан завлекающий знак "тут свои" и они могут смелее нести сюда свои денежки в надежде разбогатеть.



Хотя все понимают, что в современном понятии слово "инвестор" - это не тот, кто вложил деньги в строительство завода и ждет дивидендов, а обычный биржевой спекулянт. Ибо их шальные деньги и составляют весь тот денежный поток, который кочует по свету в поисках мгновенной прибыли. Именно на этих людей ориентируется Медведев. Им он стремится понравиться и их завлечь в Россию "поднимать ее с колен". Интересно, смогли бы господа иностранные инвесторы вывести СССР в космос через 12 лет после окончания войны?



Как ни ищи, в стратегии Медведева не найти слова "суверенитет" и путей его обеспечения. Какой тут суверенитет, если статья - рекламная агитка для мировых спекулянтов?



Медведев прежде всего показывает, кто у него духовные учителя. Говоря о теме бесперспективности долгосрочного планирования в динамично меняющемся мире, он предлагает ограничиться пятилетними планами. Но и тут он цитирует не советские источники, а Дуайта Эйзенхауэра. И то такое высказывание, которое больше говорит о бесполезности планирования, чем о его пользе. Так, как это видели в США 70 лет назад.



"В наше время еще актуальнее, чем в середине прошлого века, звучат слова Д. Эйзенхауэра: "Любой план устаревает в тот момент, когда вы завершили его разработку. Но в процессе планирования вы и ваши подчиненные приобретаете один взгляд на ситуацию и критерии принятия решения, следовательно, в момент неожиданности они выберут правильное решение". В современных условиях более надежным инструментом управления могут быть программы на пять-шесть лет."



Здорово, правда? Какой там Кондратьев с его длинными циклами и Кржижановский с его планом ГОЭЛРО? Для Медведева нет лучшего плановика, чем Д.Эйзенхауер. считающий, что планы хороши тем, что когда они накрываются медным тазом, то в этот момент все имеют об этом похожее мнение. Не догоню, так хоть согреюсь.



Медведев густо описывает тенденции, сложившиеся не в его экономике не под его руководством и не в результате его деятельности. Все эти "цифровизации", "вклады инновации в благосостояние", "распространение сетевых технологий" - все это не его заслуга и не имеет никакого отношения к нему самому. Он описывает все эти достижения чужого экономического уклада как экскурсовод у чужой картины. "В ближней перспективе картины вы можете видеть прекрасный замок, расположенный на цветущей лужайке. Завораживает игра света и тени в верхней трети картины, где зеленое поле, тронутое пробивающимся трепетным лучом солнца, переходит в играющее тревожными красками грозовое небо. Так и чудится приближение чего-то тревожного, грозного, неотвратимого, на что художник оставил лишь тонкий намек. А теперь перейдем к следующему экспонату".



Еще цитата:



"Источником низких темпов становится устойчивое превышение национальных сбережений над накоплениями (инвестициями). Деньги накапливаются у предприятий и банков, но мало кто решается их занимать для инвестирования. Это проблема неопределенности экономической и политической жизни, опасения бизнеса брать на себя повышенные риски, в том числе из-за быстрых технологических изменений. Россия здесь не исключение."



Академику Глазьеву стоит сходить на пару лекций к доктору Медведеву. Ибо Глазьев по своей наивности думает, что никто не стремится занимать деньги для инвестирования по причине ставки процента, превышающей уровень рентабельности. Нет. Медведев открывает глаза Глазьеву. Не потому бизнес не берет риски, что кредит дороже, чем рентабельность бизнеса, а потому, что технологии меняются слишком быстро. И верно. Какой смысл инвестировать в новую модель автомобиля? Пока платежку выпишешь - уже модель поменялась.



Сказать, что статья Медведева ни о чем - это не совсем так. Ни о чем ее первая половина. Как говорил Гамлет, "нет надобности в духах из могилы для истин, вроде этой". В статье Медведева в наукообразной форме поданы банальности экономической мысли последних 40-ка лет. Там тот же рефрен: "Все меняется быстро и в будущем будет меняться еще быстрее". Для этого не нужна статья на 24 страницы плотного трудно читаемого текста.



Уверения Медведева о том, что "Россия продолжит развивать свою экономику и социальную сферу, несмотря на меры внешнеполитического давления и торговые войны" после пенсионной реформы и объявленного долгого периода роста цен смотрятся как выступление Петросяна: не смешно и немного стыдно.



Особенно потрясает подход Медведева к борьбе с бедностью. Для успеха этой борьбы самое главное - создать интегрированную базу данных. Без нее никакая борьба с бедностью невозможна. Понимаете? Правительство готово дать денег - но не знает кому. Данных нет. А те, что есть - не интегрированные. Надо интегрировать. И пока последний нищий не будет поставлен на учет, пока последний бомж не назовет точного адреса своей помойки - никакое решение проблемы бедности не возможно. Нужна интегрированная база данных. Очевидно, на ее создание и уйдут все деньги, предназначенные на борьбу с бедностью.



Интегрированная база данных - это вам не фунт изюма. Тут вам и цифровизация, и императив, и глобальный тренд, и эффективные ответы, и нейтрализованные риски, и огромный позитивный потенциал. Словом, к 2024 году создадим интегрированную базу данных - вот тут и начнет бедности каюк наступать. А пока готовимся.



Ведь абы какую интегрированную базу данных создавать нельзя. Тут особый подход требуется. Нужно создать по конкурсу рабочую группу (а перед этим разработать Положение о конкурсе и утвердить его на правительстве), конференции пособирать, по симпозиумам поездить, отчеты о современном опыте составить. Найти, какой отчет лучше. И только потом определить, как сейчас говорят, "дорожную карту", найти источники финансирования, определить приоритеты, выделить ключевые пункты. А когда все это сделают, то назначить экспертизу, что из всего этого устарело и начать обновлять устаревшее. Ибо просто так серьезной интегрированной базы данных ведь не построить. Это все знают.



То, что Медведев именно так будет бороться с бедностью, никаких сомнений не вызывает. Он все так делал и иначе делать не умеет.



Медведев тщательно избегает левого политического языка. Это заставляет его говорить эзоповым языком и максимально обтекаемо формулировать свои мысли. "Резкая политизация международных экономических отношений - еще одно следствие периода турбулентности и неопределенности". Что имеет в виду Медведев под словом "политизация"? А что, раньше международные экономические отношения были вне политики? Это случилось только сейчас? "Политизация" - это рост взаимной любви участников? Или рост конфликтов? Рост противоречий? Что это за противоречия? Между кем и кем? По поводу чего?



Никаких уточнений у Медведева вы не найдете. Никакого империализма, кризиса капитализма и классовой борьбы. Эти слова - табу. Либеральный политический язык всеми силами маскируется под бытовой. "Турбулентности", "политизация", "неопределенность" - масса словесного флуда лишь для того, чтобы не называть вещи своими именами. Какую неопределенность видит Медведев? Что ему не ясно? Не поймет, будут США бить Россию или не будут? Это для него "неопределенность" в "политизации"? Неужели этому учили в тогда еще Ленинградском государственном университете? Не поверю никогда. Собчак Собчаком, но добротную программу советского гуманитарного вуза никто не отменял. Где же так лихо перековывают обществоведов старой советской школы, которые четко умели раскрыть суть конфликта современного капиталистического строя? Так, что никакой неопределенности у них не существовало.



"Новые технологии уже начали объединять мировую экономику, и потенциал, который несет новая технологическая волна, позволяет констатировать: экономика будет становиться все более глобальной, хотя скорость этого процесса может меняться. Россия не будет создавать барьеры для международных экономических отношений. Мы не будем закрываться от глобального рынка и тем более игнорировать его. Одним из наших приоритетов выступает расширение участия России в мировой торговле, формирование собственных цепочек добавленной стоимости, участие во внешнеэкономических союзах и соглашениях."



Вы поняли мысль Медведева? Россия не будет строить барьеры. То есть не будет протекционизма нашей промышленности. Наш приоритет - участие во всех внешнеэкономических союзах. Без разницы - кто их создал и в чьих интересах они действуют. И ВТО, и МВФ - наш путь. Ударят - подставим другую щеку.



Кудрин призвал поставить целью внешней политики снижение конфликта с Западом. Красиво упакованная идея капитуляции. Прекратить защиту и открыться миру. Как только снимут санкции - снова Боинги вытеснят Илы. А Суперджет и дальше на 80% будет из импортных комплектующих. Россия не будет закрываться от внешних рынков. Это значит – опять экспорт сырья и оружия и никаких препятствий иностранным финансовым спекулянтам, пусть делают с рублем что захотят. Мы открыты. Как Украина. Во всяком случае, в мечтах Медведева.



Да, Медведев озвучивает символ веры наших системных либералов. Он подает Западу сигнал "Я свой!". Что это? Опять Путин разводит Запад? Ловит на Медведева, как на живца?



Ведь пока Медведев провозглашает глобализм, Путин потихоньку строит если не автаркию, то вводит ее элементы. Он вынужден так делать в условиях изоляции России. Но вместо программного обоснования этого курса Путин его скрывает и выпускает Медведева. который пишет обратное. Что это? Акция прикрытия? Может, не случайно эксперт назвал эту статью материалом для инвесторов?



Во всяком случае факт в том, что Медведев был предельно искренен в своих призывах. Он действительно убежденный либерал. Уверен, что идею статьи Медведев согласовал с Путиным. Однако ясно видно, что пока Медведев окучивает либеральные грядки и поет оды глобализму, Путин с этим глобализмом вступил в бескомпромиссную войну. Игра в плохого и хорошего полицейского? Или война двух мировоззрений в российской элите? Скорее всего - и то, и другое. И где кончается одно и начинается другое - определить могут лишь сами игроки. Точнее, один игрок. Тот, кто эту игру и ведет, и кого так ненавидят все глобалистские структуры этого мира. Их медведевскими статейками не обманешь. И в этом заключается самый главный конфликт нашего времени, о котором Медведев, разумеется, не упоминал. Говорить о главных конфликтах времени - это не функции технического премьера. Для этого есть люди посерьезнее. Источник - Завтра

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