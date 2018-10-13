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Бесы и мракобесие. В Киргизии не хотят признавать тенгрианство религией, - "РО"
15:02 15.10.2018

В Кыргызстане вновь говорят о признании тенгрианства религией

В Кыргызстане представители ряда общественных организаций недовольны тем, что из-за отсутствия регистрации они не могут распространять идеи тенгрианства и проводить мероприятия.

Госкомиссия по делам религий Кыргызстана ранее на основании заключения экспертов отказалась от регистрации тенгрианства в качестве религии.

Представители общественного объединения "Кыргыз эл касиети академиясы" провели пресс-конференцию в Бишкеке. Представитель объединения Нашарат Жакыпбеков сказал, что из-за отсутствия поддержки государства не проводятся научные исследования:

- Если бы Госкомиссия нас зарегистрировала, во-первых, мы смогли иметь определенную силу в правовом поле. Во-вторых, мы получили бы возможность снова вернуть исчезнувшую науку. Открыли бы школы и другие организации, - сказал Жакыпбеков.

​Другой член организации Шаршенаалы Кабатегин говорит, что они как другие религии не могут проводить крупные мероприятия. По его мнению, кыргызы должны вернуться к своей древней религии – тенгрианству, потому что забывается кыргызская философия и традиции:

- Представители исламской и христианской религии системно проводят свои мероприятия. Если тенгрианство признают религией, то древние традиции, познание мира, условия жизни, все хорошее от отцов будет систематизировано. Все, связанное с жизнью в Кыргызстане, войдет в это понятие, - отмечает Кабатегин.

Инициатива о регистрации тенгрианства в качестве религии поднимается около 10 лет. Ранее Государственная комиссия по делам религий на основании заключения экспертов отказала в регистрации и дело даже дошло до суда. Бывший глава Госкомиссии по делам религий Орозбек Молдалиев рассказал о причинах отказа в регистрации:

​- Для регистрации в качестве религии нужно признать, что это религия. Есть известные всем религии – ислам, христианство и другие. И то, что это религии не возникает вопросов. Они могут вести свою деятельность, зарегистрировавшись как общественная организация. Другие же работают, никаких ограничений нет. Наоборот, каких только организаций нет, есть и такие, которых нет в других странах. Как-то пришли даже сатанисты, но зарегистрироваться они не смогли.

По данным Центра исследований религиозной ситуации, в Кыргызстане официально зарегистрированы и официально ведут свою деятельность около трех тысяч религиозных организаций, в том числе это общественные организации, объединения, фонды, образовательные учреждения, мечети, медресе, церкви и так далее.

На территории Кыргызстана запрещена деятельность 21 террористической и экстремистской организации.

Религиозные эксперты отмечают, что мелкие религиозные течения и организации, которые зарегистрированы и не относятся к запрещенным, ведут свою деятельность более свободно, чем в соседних странах. Один из них эксперт Канат Мурзахалилов считает, что признание тенгрианства в качестве религии может быть опасным:

- Нынешнюю религиозную ситуацию в Кыргызстане можно назвать стабильно напряженной. Кажется, что религиозные организации ведут свою деятельность в рамках закона. Нет жестких ограничений со стороны государства как в соседних странах. Если говорить о вопросе тенгрианцев, то они десятый год пытаются зарегистрироваться. Мне кажется, что целью отказа в регистрации является возможное усложнение религиозной ситуации. Считаю, что их не регистрируют по причине опасений, что это может привести к какому-либо конфликту между приверженцами ислама и последователями тенгрианства. С точки зрения теологии, религия подразумевает наличие пророка и священной книги. Если исходить из опыта, то регистрация может привести к межнациональным и межконфессиональным конфликтам. Нельзя данный процесс оставлять без внимания.

В Кыргызстане в 1991 году был принят закон "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике". В нем предусмотрена либеральная модель, по которой религиозная организация может вести свою деятельность. Эксперт Назира Курбанова считает, что указанная модель не подошла Кыргызстану:

- Возможно, это отличная модель. Потому что в развитых странах придерживаются этой модели, но нам она не подошла. В стране возникли определенные трудности в этом направлении. При реформировании религиозной сферы был снова разработан закон, были внесены изменения. Были установлены сравнительно жесткие требования для регистрации религиозных организаций и их деятельности.

Кыргызстан с самого начала обретения независимости провозгласил свободу вероисповедания и создал условия. По этой причине в Кыргызстане свою деятельности ведут многие религиозные организации. При этом отмечается, что некоторые организации, запрещенные в других государствах, действуют на территории Кыргызстана, а тенгрианцы не могут достигнуть своей цели.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539604920
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