В центре Душанбе найден мертвым (убитым?) пресс-секретарь Таможенной службы Таджикистана Ф.Собиров

15:09 15.10.2018

В центре Душанбе совершено нападение на пресс-секретаря Таможенной службы Таджикистана



В ночь на 14 октября в самом центре Душанбе совершено нападение со стороны неизвестных лиц на 51-летнего пресс-секретаря Таможенной службы Таджикистана Фахриддина Собирова.



В срочном порядке пострадавший был госпитализирован в больницу. Врачи расценивают его состояние как крайне тяжелое.



Родные Фахриддина Собирова сообщили 14 октября в беседе с Радио Озоди, что неизвестные лица напали на Фахриддина неожиданно, ударив по голове тупым предметом, после чего скрылись с места происшествия.



Причины нападения на сотрудника таможенной службы, который неделю назад был назначен начальником пресс-центра этой структуры, неизвестны.



В ОМВД столичного района Шохмансур сообщили, что расследование, как и поиск виновных в нападении лиц продолжается.



Врачи Национального медицинского центра сообщили, что в результате удара по голове Фахриддин Собиров получил тяжелейшую травму, у него произошло кровоизлияние в мозг. Махмуд Хасанов, один из хирургов, сказал 14 октября после завершения 4-часовой операции, что состояние пациента очень тяжелое, от других комментариев он отказался.



Журналист Радио Озоди отправился в воскресенье проведать Фахриддина Собирова в Национальный медицинский центр. У корпуса, в который госпитализирован пациент, собрались родственники и друзья Собирова.



По словам его сына Акрама Собирова, нападение на отца произошло в самом центре столицы, недалеко от ТВ "Сафина", случайные прохожие обнаружили его в бессознательном состоянии и вызвали скорую.



УМВД города Душанбе пока никак не комментирует произошедшее.



Октябрь 14, 2018

Мирзонаби Холикзод



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Глава пресс-службы таджикской таможни скончался, не приходя в сознание



Мирзонаби Холикзод



Глава пресс-службы Таможенной службы Таджикистана полковник Фахриддин Собиров, который два дня назад был доставлен в Национальный медицинский центр, скончался, не приходя в сознание, сообщил Радио Озоди источник в НМЦ. Врачи расценивали его состояние как крайне тяжелое.



"Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его. Но увы... Смерть наступила в понедельник в 15 часов 20 минут по местному времени", - сказал источник.



"ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ"



Ранее сегодня руководство УМВД по городу Душанбе опровергло информацию о якобы нападении со стороны неизвестных лиц на пресс-секретаря Таможенной службы Таджикистана. 51-летний Фахриддин Собиров 13 октября в срочном порядке был доставлен в Национальный медицинский центр в Карияи Боло.



По информации столичной милиции, Фахриддин Собиров около 11 часов дня потерял сознание из-за высокого давления. Несчастный случай произошел по улице Рудаки, у дома N 37.



Сотрудниками милиции были изучены записи камер видеонаблюдения – они свидетельствуют, что никакого нападения на Фахриддина Собирова совершено не было, - отмечается в сообщении УМВД по г. Душанбе. Прибывшие на место работники "Скорой помощи" говорят, что давление у Собирова подскочило аж до 220.



"ЭТО НАПАДЕНИЕ, А НЕ "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ!"



О том, что Фахриддин Собиров подвергся нападению неизвестных лиц сообщили его родные. По их словам, причины нападения неизвестны. Сайера Собирова, старшая сестра Фахриддина рассказал Радио Озоди 15 октября, что ее брат участвовал в коллегии Таможенной службы и почему-то покинул здания за 20 минут до окончания коллегии. "На моего брата напали и ударили по голове арматурой или другим тяжелым предметом. Когда мы его привезли в Карияи Боло, он был без сознания. Врачи не верят в версию, что якобы Фахриддин упал и ударился головой о камень. Они говорят, что травмы свидетельствуют о сильном ударе по голове тяжелым предметом", - сказала она.



Случайные прохожие обнаружили его в бессознательном состоянии недалеко от здания ТВ "Сафина", и вызвали карету скорой помощи

Врачи Национального медицинского центра ранее сообщили, что в результате удара по голове Фахриддин Собиров получил тяжелейшую травму, у него произошло кровоизлияние в мозг. Махмуд Хасанов, один из хирургов, сказал 14 октября после завершения 4-часовой операции, что состояние пациента очень тяжелое, от других комментариев он отказался.



Корреспондент Радио Озоди, который находится в Национальном медицинском центре, сообщает, что там собрались родственники и друзья Собирова.



По словам его сына Акрама Собирова, случайные прохожие обнаружили его отца в бессознательном состоянии недалеко от здания ТВ "Сафина", и вызвали карету скорой помощи.



Фахриддин Собиров был назначен главой пресс-службы Таможенной службы Таджикистана неделю назад.



А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ...



Напомним, зимой 2013 года Абдурахим Умаров (Абдурахим Умариен), тогдашний пресс-секретарь Таможенной службы Таджикистана подвергся нападению группы неизвестных лиц вблизи рынка 103 микрорайона столицы. В результате избиения Абдурахим Умаров потерял сознание. После того, как он пришел в себя, попросил прохожего вызвать милицию. Прибывшие на место происшествия милиционеры доставили журналиста в республиканскую больницу.



Абдурахим Умаров считает, что его избили за репортажи о борьбе с контрабандой ГСМ. Журналист вел телепрограмму о деятельности сотрудников таможни, и подготовил несколько репортажей о борьбе с контрабандой ГСМ в приграничном с Кыргызстаном районе. По словам Умарова, незадолго до происшествия неизвестные угрожали ему в связи с его репортажем, но тогда он не придал этому значение.