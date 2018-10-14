 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.10.2018
18:32  Дичь какая-то. Путин наградил избитого Мамаевым-Кокориным чиновника Пака орденом "За заслуги"
18:28  Куда ползти? КазЧиновники изучают послание Елбасы
18:21  "Праздник" для упырей. Зачем снимать комедию про Ленинградскую блокаду?
18:14  "Кыргызстанцы должны прекратить приводить во власть людей, генетически не способных быть...", - экс-министресса Жакыпова
16:25  Трудовые мигранты из южного Кыргызстана намерены создать свой профсоюз в России
15:09  В центре Душанбе найден мертвым (убитым?) пресс-секретарь Таможенной службы Таджикистана Ф.Собиров
15:07  Где деньги? Рахмон обрушился на таджикские банки
15:02  Бесы и мракобесие. В Киргизии не хотят признавать тенгрианство религией, - "РО"
13:03  Интегрированная серость. Роспремьер Медведев сигнализирует Западу, - А.Халдей
12:56  Какое образование у членов правительства Киргизии и их заместителей?
12:55  Рынок ужился с дорогой нефтью
12:54  Кыргызстан и Казахстан: хроника несостоявшейся торговой войны
12:49  15-летняя казашка Дина Кожасаева (фото) стала финалисткой конкурса "Мисс Москва-2018"
12:47  Хроники террора в Казахстане: зачем лауреат "Жас канат" взорвал себя
12:19  Побег из Шоушенка провалился. Внучку Ислама Каримова (дочь Гули) вернули на историческую родину
12:15  Шаланды полные автокефали, - А.Степанов
11:17  Сын первого президента Узбекистана Петр Каримов подал в московский суд на работодателя из-за невыплаты зарплаты
10:58  В Алматы скончалась еще одна пациентка после пластической операции
10:36  Национальная элита против транснациональных финансистов. Элитный дуализм по-американски, - М.Хазин
10:23  Три недели до новой атаки на Россию. Путин ответит за поражение любой партии на выборах в Конгресс США, - "СП"
10:18  Суперракета Китая ПРК DF-21D: "Гарри Трумэн" пойдет на дно гарантированно
10:10  Еще пять лет назад в Семее должен был заработать Центр ядерной медицины
10:07  Почему и как Вашингтон убивает экономику Пакистана и при чем тут Китай, - А.Запольскис
10:02  Кто убаюкал Русского патриарха Кирилла "сказками" об Украине? - Д.Пахомов
09:58  National Interest: Сдерживать Китай на деле сложнее, чем кажется Вашингтону
09:00  Многоликие боги индийской политики. Что на самом деле заботит страну с населением 1,5 миллиарда? - Е.Пахомов
08:53  Саудовская Аравия ответила вызовом на угрозы. Запад подозревает Эр-Рияд в убийстве журналиста, - М.Беленькая
08:46  Рахмон объявил ультиматум Горному Бадахшану, - В.Панфилова
08:36  Американцы запутались в игре с талибами, - В.Скосырев
08:32  "КазТрансГаз" намерен в два раза увеличить экспорт газа в Китай. Есть контракт на 10 млрд. кубов
08:17  В Алматы хозяева элитных домов задолжали в бюджет более 160 млн тенге
01:32  Анафемой по Варфаламеям. Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы, - "Взгляд"
01:31  Грызуны активно размножаются... в Администрации Путина создан "департамент по сотрудничеству с Украиной"
00:49  Крутое пике Туркменистана, - Байрам Шихмурадов
00:11  Спец по железным коням. Зооинженер Абдыкеримов возглавил "Кыргызскую железную дорогу"
Воскресенье, 14.10.2018
20:33  Аркадаг приказал установить счетчики и выдать туркменам расчетные книжки для оплаты комуслуг
14:31  Великий раскол православия: технические детали, - Р.Ищенко
14:27  По танку вдарила болванка... Как горят в Йемене американские "Абрамсы" (видео)
13:17  Как советские ЗРК С-75 "Двина" приземлили американскую авиацию в Вьетнаме (история), - В.Тучков
12:12  Россия давит на Европу, добиваясь, чтобы та порвала с Трампом и помогла в восстановлении Сирии, - Bloomberg
11:21  Начала работу BrainNet - первая телепатическая соцсеть
09:42  В женевском доме Гульнары Каримовой полиция насобирала драгоценностей на 38 млн франков
09:41  Кыргызстан снял запрет на ввоз птицы из Казахстана
06:53  В Туркмении создана Финансовая разведка
00:42  К 70-летнему юбилею старейшей белоэмигрантской газеты "Наша Страна" (Nuestro Pais)
00:25  Сапоги Шералы, или предательство в кыргызской политике, - Б.Кольбаева
00:03  Ирако-сирийская "мозаика" и будущие "торги", - С.Шакарянц
Суббота, 13.10.2018
21:08  Варфоломей переходит черту. Русскому миру брошена в лицо еще одна перчатка, - Олег Мономах
13:01  "Кузькина мать" была самым доходчивым аргументом советской дипломатии, - С.Гомзикова
12:59  Как Лондон и Париж спасли фюрера от гибели в 1938 г. (история), - Б.Хавкин
11:27  В Киргизии истребляют последних ослов. Виноват китайский "эликсир молодости", - Н.Рыскулова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В центре Душанбе найден мертвым (убитым?) пресс-секретарь Таможенной службы Таджикистана Ф.Собиров
15:09 15.10.2018

В центре Душанбе совершено нападение на пресс-секретаря Таможенной службы Таджикистана

В ночь на 14 октября в самом центре Душанбе совершено нападение со стороны неизвестных лиц на 51-летнего пресс-секретаря Таможенной службы Таджикистана Фахриддина Собирова.

В срочном порядке пострадавший был госпитализирован в больницу. Врачи расценивают его состояние как крайне тяжелое.

Родные Фахриддина Собирова сообщили 14 октября в беседе с Радио Озоди, что неизвестные лица напали на Фахриддина неожиданно, ударив по голове тупым предметом, после чего скрылись с места происшествия.

Причины нападения на сотрудника таможенной службы, который неделю назад был назначен начальником пресс-центра этой структуры, неизвестны.

В ОМВД столичного района Шохмансур сообщили, что расследование, как и поиск виновных в нападении лиц продолжается.

Врачи Национального медицинского центра сообщили, что в результате удара по голове Фахриддин Собиров получил тяжелейшую травму, у него произошло кровоизлияние в мозг. Махмуд Хасанов, один из хирургов, сказал 14 октября после завершения 4-часовой операции, что состояние пациента очень тяжелое, от других комментариев он отказался.

Журналист Радио Озоди отправился в воскресенье проведать Фахриддина Собирова в Национальный медицинский центр. У корпуса, в который госпитализирован пациент, собрались родственники и друзья Собирова.

По словам его сына Акрама Собирова, нападение на отца произошло в самом центре столицы, недалеко от ТВ "Сафина", случайные прохожие обнаружили его в бессознательном состоянии и вызвали скорую.

УМВД города Душанбе пока никак не комментирует произошедшее.

Октябрь 14, 2018
Мирзонаби Холикзод

-------------------------------------

Глава пресс-службы таджикской таможни скончался, не приходя в сознание

Мирзонаби Холикзод

Глава пресс-службы Таможенной службы Таджикистана полковник Фахриддин Собиров, который два дня назад был доставлен в Национальный медицинский центр, скончался, не приходя в сознание, сообщил Радио Озоди источник в НМЦ. Врачи расценивали его состояние как крайне тяжелое.

"Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его. Но увы... Смерть наступила в понедельник в 15 часов 20 минут по местному времени", - сказал источник.

"ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ"

Ранее сегодня руководство УМВД по городу Душанбе опровергло информацию о якобы нападении со стороны неизвестных лиц на пресс-секретаря Таможенной службы Таджикистана. 51-летний Фахриддин Собиров 13 октября в срочном порядке был доставлен в Национальный медицинский центр в Карияи Боло.

По информации столичной милиции, Фахриддин Собиров около 11 часов дня потерял сознание из-за высокого давления. Несчастный случай произошел по улице Рудаки, у дома N 37.

Сотрудниками милиции были изучены записи камер видеонаблюдения – они свидетельствуют, что никакого нападения на Фахриддина Собирова совершено не было, - отмечается в сообщении УМВД по г. Душанбе. Прибывшие на место работники "Скорой помощи" говорят, что давление у Собирова подскочило аж до 220.

"ЭТО НАПАДЕНИЕ, А НЕ "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ!"

О том, что Фахриддин Собиров подвергся нападению неизвестных лиц сообщили его родные. По их словам, причины нападения неизвестны. Сайера Собирова, старшая сестра Фахриддина рассказал Радио Озоди 15 октября, что ее брат участвовал в коллегии Таможенной службы и почему-то покинул здания за 20 минут до окончания коллегии. "На моего брата напали и ударили по голове арматурой или другим тяжелым предметом. Когда мы его привезли в Карияи Боло, он был без сознания. Врачи не верят в версию, что якобы Фахриддин упал и ударился головой о камень. Они говорят, что травмы свидетельствуют о сильном ударе по голове тяжелым предметом", - сказала она.

Случайные прохожие обнаружили его в бессознательном состоянии недалеко от здания ТВ "Сафина", и вызвали карету скорой помощи
Врачи Национального медицинского центра ранее сообщили, что в результате удара по голове Фахриддин Собиров получил тяжелейшую травму, у него произошло кровоизлияние в мозг. Махмуд Хасанов, один из хирургов, сказал 14 октября после завершения 4-часовой операции, что состояние пациента очень тяжелое, от других комментариев он отказался.

Корреспондент Радио Озоди, который находится в Национальном медицинском центре, сообщает, что там собрались родственники и друзья Собирова.

По словам его сына Акрама Собирова, случайные прохожие обнаружили его отца в бессознательном состоянии недалеко от здания ТВ "Сафина", и вызвали карету скорой помощи.

Фахриддин Собиров был назначен главой пресс-службы Таможенной службы Таджикистана неделю назад.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ...

Напомним, зимой 2013 года Абдурахим Умаров (Абдурахим Умариен), тогдашний пресс-секретарь Таможенной службы Таджикистана подвергся нападению группы неизвестных лиц вблизи рынка 103 микрорайона столицы. В результате избиения Абдурахим Умаров потерял сознание. После того, как он пришел в себя, попросил прохожего вызвать милицию. Прибывшие на место происшествия милиционеры доставили журналиста в республиканскую больницу.

Абдурахим Умаров считает, что его избили за репортажи о борьбе с контрабандой ГСМ. Журналист вел телепрограмму о деятельности сотрудников таможни, и подготовил несколько репортажей о борьбе с контрабандой ГСМ в приграничном с Кыргызстаном районе. По словам Умарова, незадолго до происшествия неизвестные угрожали ему в связи с его репортажем, но тогда он не придал этому значение.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539605340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Б. Сагинтаев принял участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2018 года №624
- Кадровые перестановки
- Главный документ года: по какому маршруту двинулись чиновники после Послания?
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2018г. составил 104,8%
- Обращение депутатской группы АНК
- Заседание Попечительского совета Фонда "Отандастар" под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Г.Н.Абдыкаликовой
- Калмуханбет Касымов рассказал о модернизации органов внутренних дел
- Куда убирают старые опоры освещения в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  