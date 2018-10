Дело Хашогги: Эр-Рияд предупредил Запад о последствиях - $ 200 за баррель

15:31 15.10.2018

На фоне разгорающегося дипломатического конфликта с партнерами на Западе власти Саудовской Аравии пытаются сдержать растущее давление "союзников" в связи с делом оппозиционного журналиста Джамала Хашогги. Официальных заявлений на этот счет пока не было сделано, однако через свои информационные рупоры Эр-Рияд уже дал понять, что цена нефти может вырасти до 200 долларов за баррель, а геополитический приз в итоге достанется Ирану.



Так, в воскресенье, 14 октября, на сайте Al Arabiya вышла статья гендиректора панарабского телеканала Турки аль-Дахила, в которой указывается не только на "нефтяные последствия" для Запада. Отмечается, что Эр-Рияд может приостановить закупку вооружения и военной техники у США, которые направляют на саудовский оружейный рынок около 10% всей своей продукции военного назначения на экспорт. Также напоминается о $ 800 млрд инвестиций крупнейшей арабской монархии в американскую экономику, в том числе в виде покупки гособлигаций США.



Саудовская газета Okaz в своей сегодняшней передовице призывает партнеров Королевства "не испытывать его терпения".



Другое местное англоязычное издание Saudi Gazette обращается со схожим призывом "Хватит значит хватит" (Enough Is Enough).



А газета Arab News уверена, что "Саудовскую Аравию (никому) не удастся запугать".



Как сообщало EADaily, фондовый рынок Саудовской Аравии в первый день открывшихся в воскресенье, 14 октября, недельных торгов показал значительное падение (до 7%) после заявления президента США о возможном "серьезном наказании" Королевства в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамала Хашогги.



В воскресном интервью телеканалу CBS президент США Дональд Трамп, прежде высказывавшийся за жесткий, но взвешенный ответ в адрес саудовских властей, на этот раз упомянул о "серьезном наказании". "Это нечто реально ужасное и отвратительное в этой истории (вокруг исчезновения журналиста Хашогги - EADaily). Мы собираемся во всем этом разобраться и там (возможно) будет серьезное наказание", - отметил Трамп.



Спецслужбы Турции сообщили властям Соединенных Штатов о наличии записей, подтверждающих смерть под пытками оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашогги. Об этом в четверг вечером, 11 октября, со ссылкой на свои источники сообщила газета The Washington Post. Переданные материалы свидетельствуют, что Хашогги был убит внутри консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Речь идет об аудио- и видеозаписях, по версии турецкой стороны, подтверждающих насильственную смерть журналиста на территории саудовской дипмиссии.



Ранее Трамп заявил об "очень жестком" настрое американской стороны разобраться в том, что произошло с саудовским журналистом, пропавшим в начале месяца в Стамбуле. Вместе с тем, выступая 11 октября в телепрограмме "Fox & Friends", Трамп сообщил, что в крупнейшем турецком мегаполисе работают "американские следователи".



Газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке предположила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман приказал обманным путем заманить журналиста Джамала Хашогги в саудовское консульство в Стамбуле. По данным вашингтонского издания, от имени наследника саудовского престола оппозиционному журналисту в случае возвращения в Королевство Саудовская Аравия (КСА) была гарантирована защита от преследования и назначение на высокую государственную должность.



Напомним, саудовский диссидент, идейный оппонент нынешнего политического режима в Эр-Рияде, постоянно проживающий в США журналист Джамал Хашогги, недавно пропал при загадочных обстоятельствах в Стамбуле. Со страниц The Washington Post он высказывался за необходимость системных изменений в КСА, в пользу начала широкой общественной дискуссии по реформированию политических и социальных устоев арабской монархии. До ухода в лагерь ярых саудовских оппозиционеров Хашогги одно время был советником правительства КСА, выполнял обязанности помощника главы Службы общей разведки КСА по связям с медиа.



Редакция The Washington Post ранее сообщила, что связь с ее сотрудником полностью прервалась после посещения им консульства КСА в Стамбуле, и попросило помочь установить место нахождения журналиста. WP уточняет, что после посещения 2 октября дипломатического представительства Саудовской Аравии в турецком мегаполисе Хашогги не выходил на связь не только с редакцией, но также со своими родными и близкими.