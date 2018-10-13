 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.10.2018
18:32  Дичь какая-то. Путин наградил избитого Мамаевым-Кокориным чиновника Пака орденом "За заслуги"
18:28  Куда ползти? КазЧиновники изучают послание Елбасы
18:21  "Праздник" для упырей. Зачем снимать комедию про Ленинградскую блокаду?
18:14  "Кыргызстанцы должны прекратить приводить во власть людей, генетически не способных быть...", - экс-министресса Жакыпова
16:25  Трудовые мигранты из южного Кыргызстана намерены создать свой профсоюз в России
15:09  В центре Душанбе найден мертвым (убитым?) пресс-секретарь Таможенной службы Таджикистана Ф.Собиров
15:07  Где деньги? Рахмон обрушился на таджикские банки
15:02  Бесы и мракобесие. В Киргизии не хотят признавать тенгрианство религией, - "РО"
13:03  Интегрированная серость. Роспремьер Медведев сигнализирует Западу, - А.Халдей
12:56  Какое образование у членов правительства Киргизии и их заместителей?
12:55  Рынок ужился с дорогой нефтью
12:54  Кыргызстан и Казахстан: хроника несостоявшейся торговой войны
12:49  15-летняя казашка Дина Кожасаева (фото) стала финалисткой конкурса "Мисс Москва-2018"
12:47  Хроники террора в Казахстане: зачем лауреат "Жас канат" взорвал себя
12:19  Побег из Шоушенка провалился. Внучку Ислама Каримова (дочь Гули) вернули на историческую родину
12:15  Шаланды полные автокефали, - А.Степанов
11:17  Сын первого президента Узбекистана Петр Каримов подал в московский суд на работодателя из-за невыплаты зарплаты
10:58  В Алматы скончалась еще одна пациентка после пластической операции
10:36  Национальная элита против транснациональных финансистов. Элитный дуализм по-американски, - М.Хазин
10:23  Три недели до новой атаки на Россию. Путин ответит за поражение любой партии на выборах в Конгресс США, - "СП"
10:18  Суперракета Китая ПРК DF-21D: "Гарри Трумэн" пойдет на дно гарантированно
10:10  Еще пять лет назад в Семее должен был заработать Центр ядерной медицины
10:07  Почему и как Вашингтон убивает экономику Пакистана и при чем тут Китай, - А.Запольскис
10:02  Кто убаюкал Русского патриарха Кирилла "сказками" об Украине? - Д.Пахомов
09:58  National Interest: Сдерживать Китай на деле сложнее, чем кажется Вашингтону
09:00  Многоликие боги индийской политики. Что на самом деле заботит страну с населением 1,5 миллиарда? - Е.Пахомов
08:53  Саудовская Аравия ответила вызовом на угрозы. Запад подозревает Эр-Рияд в убийстве журналиста, - М.Беленькая
08:46  Рахмон объявил ультиматум Горному Бадахшану, - В.Панфилова
08:36  Американцы запутались в игре с талибами, - В.Скосырев
08:32  "КазТрансГаз" намерен в два раза увеличить экспорт газа в Китай. Есть контракт на 10 млрд. кубов
08:17  В Алматы хозяева элитных домов задолжали в бюджет более 160 млн тенге
01:32  Анафемой по Варфаламеям. Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы, - "Взгляд"
01:31  Грызуны активно размножаются... в Администрации Путина создан "департамент по сотрудничеству с Украиной"
00:49  Крутое пике Туркменистана, - Байрам Шихмурадов
00:11  Спец по железным коням. Зооинженер Абдыкеримов возглавил "Кыргызскую железную дорогу"
Воскресенье, 14.10.2018
20:33  Аркадаг приказал установить счетчики и выдать туркменам расчетные книжки для оплаты комуслуг
14:31  Великий раскол православия: технические детали, - Р.Ищенко
14:27  По танку вдарила болванка... Как горят в Йемене американские "Абрамсы" (видео)
13:17  Как советские ЗРК С-75 "Двина" приземлили американскую авиацию в Вьетнаме (история), - В.Тучков
12:12  Россия давит на Европу, добиваясь, чтобы та порвала с Трампом и помогла в восстановлении Сирии, - Bloomberg
11:21  Начала работу BrainNet - первая телепатическая соцсеть
09:42  В женевском доме Гульнары Каримовой полиция насобирала драгоценностей на 38 млн франков
09:41  Кыргызстан снял запрет на ввоз птицы из Казахстана
06:53  В Туркмении создана Финансовая разведка
00:42  К 70-летнему юбилею старейшей белоэмигрантской газеты "Наша Страна" (Nuestro Pais)
00:25  Сапоги Шералы, или предательство в кыргызской политике, - Б.Кольбаева
00:03  Ирако-сирийская "мозаика" и будущие "торги", - С.Шакарянц
Суббота, 13.10.2018
21:08  Варфоломей переходит черту. Русскому миру брошена в лицо еще одна перчатка, - Олег Мономах
13:01  "Кузькина мать" была самым доходчивым аргументом советской дипломатии, - С.Гомзикова
12:59  Как Лондон и Париж спасли фюрера от гибели в 1938 г. (история), - Б.Хавкин
11:27  В Киргизии истребляют последних ослов. Виноват китайский "эликсир молодости", - Н.Рыскулова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Трудовые мигранты из южного Кыргызстана намерены создать свой профсоюз в России
16:25 15.10.2018

Трудовые мигранты из Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей, работающие в России и Казахстане, могут создать свой профессиональный союз.

Данная инициатива всерьез рассматривается кыргызстанцами, которые поясняют, что профсоюз позволит соотечественникам получать правовую помощь, а также будет вести партнерскую работу с аналогичной российской организацией под названием "Новопроф".

Правозащитник из Баткенской области Гульнара Дербишева, озвучившая инициативу о создании профсоюза мигрантов, рассказала о своей идее. "Права мигрантов с одной стороны нарушают работодатели, а с другой – сотрудники полиции, которые проверяют документы. И к ним еще добавляется третья сторона – те же мошенники и дельцы, которые изготавливают поддельные документы. В итоге мигрант, на которого наваливается куча проблем, не знает, к кому обращаться и кого просить о помощи. Но если подобный профсоюз появится, то они смогут защитить свои права", - считает она.

Идея о создании профессионального союза мигрантов была озвучена в южных областях КР. Проект обсудили с участием трудовых мигрантов, проживающих в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях. На первоначальном этапе предполагается, что члены профсоюза будут ежемесячно уплачивать взносы по 50 сомов.

По словам Гульнары Дербишевой, вначале эти средства будут расходоваться на то, чтобы запустить работу организации, а затем уже пойдут на финансирование деятельности в сфере защиты прав мигрантов. "Членами этого профсоюза могут стать мигранты и члены их семей. На данный момент мы привлекаем в это объединение и учеников старших классов школы. Потому что, если они намерены выезжать на заработки за рубеж, им необходимо иметь представление о том, что их там ждет, как надо себя вести. Наши юристы будут бесплатно консультировать членов профсоюза. А наш партнер в России – профсоюз "Новопроф" - будет бесплатно консультировать наших тамошних мигрантов по поводу, как правильно заключать трудовые договоры с работодателем, государственными компаниями", - добавила она.

По официальным данным, на сегодня за пределами страны в трудовой миграции находится более 600 тысяч кыргызстанцев. По неофициальным же сведениям, их число превышает официальную статистику в разы.

Источник: "Служба новостей Центральной Азии"
15 Октябрь 2018 - Бактыбек Эргешов

Источник - kyrgyztoday.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539609900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Б. Сагинтаев принял участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2018 года №624
- Кадровые перестановки
- Главный документ года: по какому маршруту двинулись чиновники после Послания?
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2018г. составил 104,8%
- Обращение депутатской группы АНК
- Заседание Попечительского совета Фонда "Отандастар" под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Г.Н.Абдыкаликовой
- Калмуханбет Касымов рассказал о модернизации органов внутренних дел
- Куда убирают старые опоры освещения в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  