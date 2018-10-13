Трудовые мигранты из южного Кыргызстана намерены создать свой профсоюз в России

16:25 15.10.2018

Трудовые мигранты из Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей, работающие в России и Казахстане, могут создать свой профессиональный союз.



Данная инициатива всерьез рассматривается кыргызстанцами, которые поясняют, что профсоюз позволит соотечественникам получать правовую помощь, а также будет вести партнерскую работу с аналогичной российской организацией под названием "Новопроф".



Правозащитник из Баткенской области Гульнара Дербишева, озвучившая инициативу о создании профсоюза мигрантов, рассказала о своей идее. "Права мигрантов с одной стороны нарушают работодатели, а с другой – сотрудники полиции, которые проверяют документы. И к ним еще добавляется третья сторона – те же мошенники и дельцы, которые изготавливают поддельные документы. В итоге мигрант, на которого наваливается куча проблем, не знает, к кому обращаться и кого просить о помощи. Но если подобный профсоюз появится, то они смогут защитить свои права", - считает она.



Идея о создании профессионального союза мигрантов была озвучена в южных областях КР. Проект обсудили с участием трудовых мигрантов, проживающих в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях. На первоначальном этапе предполагается, что члены профсоюза будут ежемесячно уплачивать взносы по 50 сомов.



По словам Гульнары Дербишевой, вначале эти средства будут расходоваться на то, чтобы запустить работу организации, а затем уже пойдут на финансирование деятельности в сфере защиты прав мигрантов. "Членами этого профсоюза могут стать мигранты и члены их семей. На данный момент мы привлекаем в это объединение и учеников старших классов школы. Потому что, если они намерены выезжать на заработки за рубеж, им необходимо иметь представление о том, что их там ждет, как надо себя вести. Наши юристы будут бесплатно консультировать членов профсоюза. А наш партнер в России – профсоюз "Новопроф" - будет бесплатно консультировать наших тамошних мигрантов по поводу, как правильно заключать трудовые договоры с работодателем, государственными компаниями", - добавила она.



По официальным данным, на сегодня за пределами страны в трудовой миграции находится более 600 тысяч кыргызстанцев. По неофициальным же сведениям, их число превышает официальную статистику в разы.



Источник: "Служба новостей Центральной Азии"

15 Октябрь 2018 - Бактыбек Эргешов