"Кыргызстанцы должны прекратить приводить во власть людей, генетически не способных быть...", - экс-министресса Жакыпова

18:14 15.10.2018

Чынара Жакыпова, экс-министр образования Кыргызстана и бывшая глава фонда "Сорос-Кыргызстан": "Кыргызстанцы должны прекратить приводить во власть людей, генетически не способных быть государственниками"



- Какие, на ваш взгляд, сдвиги произошли в нашей стране за годы независимости? В чем наши плюсы и минусы?



- Я исхожу из того, что мы не хуже других. Просто в отличие от развитых стран мы превратили выборы любого уровня в фарс.



Но в отличие от тоталитарных государств мы активно меняли президентов и еще не совсем убили сам институт выборов.



Конечно, за эти годы произошли колоссальные изменения в сознании людей. Они стали свободнее. Но голосуют, что печально, в своем большинстве по-прежнему...



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МЕТКИ

Чынара Жакыпова, Жогорку Кенеш, выборы, Доверие, кадровая политика

Потому что незыблемыми остаются родоплеменные отношения, непотизм и безграничный подкуп избирателей.



Вот работает молодой человек в какой-нибудь продвинутой организации. Все вроде у него хорошо. И приняли его туда из-за наличия красного диплома и знания иностранных языков. Но в субботу и воскресенье он посещает сходку земляков из своего района, где ему говорят: "Ты наш, должен работать с нами и на нас". И он работает, не жалея сил, и становится частью "клана Сопрано"...



А потом выборы, и надо бегать за своего земляка, свояка, свата, брата и так далее... Раздавать деньги, которые потом нужно каким-то образом восполнять и увеличивать... И так по замкнутому кругу...



Но потенциал у народа огромный. Большинство кыргызстанцев знают, как минимум, два языка. Все еще неплохая система образования. Все еще светское государство. Все еще живое гражданское общество...



Страна может в самое короткое время сделать качественный прорыв вперед... Но кыргызстанцы должны прекратить приводить во власть людей, генетически не способных быть государственниками.



Много лет назад, когда я работала в одном фонде, мы объявили конкурс сочинений на тему "Кто сказал, что нельзя изменить Кыргызстан?!"



Именно после этого ко мне пришли уважаемые люди и, с тоской глядя в глаза, сказали: "Как ты нас всех замучила..."



Вот и сейчас хочу снова спросить у молодых людей: "Кто сказал, что нельзя изменить Кыргызстан?!"



- Как вы оцениваете деятельность Жогорку Кенеша?



- Я убедилась, что кыргызский парламент состоит из очень своеобразных людей.



Есть, безусловно, сильные депутаты, имеющие свое собственное мнение. Но они не составляют большинства. И меньше меньшинства, к сожалению.



Но что-то многовато, мягко говоря, очень сложных людей, для которых главной целью является "присмотр" за своим бизнесом посредством депутатства.



При прежнем президенте они закрывали глаза на многие неправедные дела... Поддерживали любые решения... А потом за одну ночь поменяли свое мнение о нем и быстренько присягнули на верность новому.



Не буду напоминать про громкие резонансные решения ЖК. Сейчас не об этом. Остановлюсь на одном маленьком примере, который показывает, насколько растеряны депутаты и как им "немыслимо тяжело" прибиться к правильному берегу...



Вот прошли выборы омбудсмена, и 89 человек проголосовали за него, а потом 101 депутат закрепил данное решение. Я не о том, что они сделали неверный выбор. Это их решение. Но меня просто потрясло то, что, когда объявили о победе победившего, НИКТО НЕ ЗАХЛОПАЛ, не поздравил, не вскинулся с кресла в порыве искренней радости!



Это что было?! Выбрали и сами же испугались?



То, что потом в кулуарах депутаты поздравляли своего фаворита, не считается. В телевизионную камеру надо было изображать радость! В камеру!



Про другие прелести "игр разума" даже вспоминать не хочется.



Нас убеждают, что надо дождаться смены состава ЖК в 2020 году. В качестве довода - "коней на переправе не меняют" и еще что-то в этом духе...



Терпеть еще столько времени тех депутатов, у которых личные интересы превалируют над государственными, слишком опасно для Кыргызстана.



Что-то полюбилась в последнее время статья 78 Конституции КР, которая гласит: "Жогорку Кенеш может принять решение о самороспуске".



- Как властям вернуть доверие народа, утраченное в предыдущие годы?



- Кыргызстанские политики периодически сетуют на свой народ: непослушный, нетерпеливый и перестал относиться к ним с должным почтением...



За считаные минуты может собраться на митинги-шмитинги, какие-то флешмобы, обзываться в соцсетях и вообще к черту разнести все на свете...



Народ, прошедший через две "революции", разочарованный своей ненасытной политической элитой, потрясенный размахом мародерства и коррупции, должен быть нежным, ласковым и доверчивым?! Верить безоговорочно обещаниям каждой "новой" власти?



И не надо теперь политической "элите" винить простых кыргызстанцев в том, что они стали такими "трудными" и мало кому верят...



Это именно наша "чудесная элита" своими действиями или бездействиями привела народ к такому состоянию.



Но, может, власть воспользуется шансом и решится сделать реальные реформы в Стране небесных гор?



Это не так трудно - понравиться собственному народу и завоевать его доверие. Просто надо работать на благо страны каждую минуту, а не пять минут в день...



Источник: газета "Айгай пресс" №15 от 12.10.2018 / стр. 6