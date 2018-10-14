"Праздник" для упырей. Зачем снимать комедию про Ленинградскую блокаду?

18:21 15.10.2018 "Комедию" о блокаде Ленинграда сняли по сценарию абвера?

Режиссер Алексей Красовский закончил съемки фильма "Праздник" и сразу же оказался в эпицентре скандала. Почему – попытался разобраться журналист КП Дмитрий Стешин



Все это можно было принять за циничный хайповый троллинг "ваты" и "колорадов", но, режиссер, собирающий деньги на этот тяжелый бред, ссылается на "дневники Николая Рибковского", написанные 5 марта 1942 года инструктором отдела кадров Горкома ВКП (б):



"Вот уже три дня я в стационаре горкома партии. Каждый день мясное - баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса; рыбное - лещ, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, 300 грамм белого и столько же черного хлеба на день... и ко всему этому по 50 грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину...".



На первый взгляд, цитата из дневников выглядит правдоподобно, прямо праведный гнев внутри поднимается. При более внимательном изучении отрывка понятно, что этот мифический пир описывал человек, повредившийся рассудком от голода, считающий хлеб в граммах. 300 граммов белого и черного хлеба в день…Икра, сыр, балык, пирожки, какао и вдруг - 50 граммов вина. И корюшка 5 марта, за полтора-два месяца до начала ее хода по Неве.



Не верю, что люди, взявшиеся за фильм "Праздник", потратившие на него уйму времени и денег, не насторожились. Возможно в "дневниках Рибковского" есть что-то "оставшееся за кадром", снимающее любые подозрения во лжи и недостоверности?



Странный архив



В разгул перестройки только Блокада Ленинграда оставалась неприкасаемой для новых пытливых "исследователей". Так, проскакивали какие-то пассажи про людоедство и состояния, нажитые спекулянтами в умирающем городе. Но любому вменяемому человеку было понятно, что случаи людоедства были единичными. А информация о спекулянтах попала в исторический оборот из архивов НКВД-КГБ, и эту мразь давным-давно прислонили к стенке. "Дневники Рибковского" стали самым настоящим подарком для тех, кто профессионально переписывает историю и раздвигает "окна Овертона". Во-первых, любопытно их происхождение. Впервые дневники опубликовали в 1998 году, отрывками. Ни ксерокопий, ни сканов этих дневников не печатали. Историки пытались найти Николая Рибковского. Известно, что с начала блокады он питался по "иждивенческим" карточкам, потом был прикреплен к столовой Смольного, но восстановиться "на жирных партийных харчах" не смог и был отправлен в стационар. С 1942 года в блокадном городе появились сотни таких стационаров для дистрофиков. Стационар на двадцать коек работал даже в гостинице "Астория".



Николай Рибковский не пережил блокады и умер в 1944 году. Этот факт уже ставит под сомнения описываемые Рибковским лукулловы пиры. Во-вторых, никто не видел оригиналов дневников, их не верифицировали специалисты. Известно, что дневники якобы хранились в Центре Документации "Народный архив", созданном на деньги Фонда Сороса в 90-х годах так называемым "прорабом перестройки" Александром Яковлевым. Архив состоял из "личных фондов участников диссидентских движений", что уже говорит о многом. Также для архива опрашивались сотни людей из разных социальных групп. По мнению специалистов, деятельность "Народного архива" напоминала так называемый "Гарвардский проект" - массовые и углубленные опросы "перемещенных лиц" из числа советских граждан, оказавшихся в Европе после Второй мировой. Исследователи из США изучали психологическую уязвимость советских граждан при масштабных катаклизмах – готовились к "холодной" и "горячей" войне.



В 2006 году "Народный архив" почему-то прекратил свое существование. Все сайты, на которых пытались размещать оцифрованные документы, давным-давно закрыты и снесены. Куда делась коллекция документов, неизвестно. Впрочем, "Народный архив" выполнил свою задачу – "Дневники Рибковского" стали историческим документом, реальностью. Только про них мало кто знает. Предполагаю, что задача "черной комедии" "Праздник" - закрепить в общественном сознании важную мысль – "пока вы умирали от голода, ваши командиры (руководители) обжирались". Стандартный ход военной пропаганды. В блокадном Ленинграде распространением "боевых слухов" занимался абвер, точнее – "Айнзайтцгруппа "А" сидящая в Гатчине.



"Делу абвера верны!"



В начале 2000-х, я случайно оказался за одним столом в буфете "Лениздата", вместе с известной питерской журналисткой Татьяной З. За кофе она деликатно поинтересовалась:



- Про что сейчас пишите?



- Про "белые пятна" в истории Блокады.



Татьяна оживилась:



- Да-да, обязательно напишите, как Жданову фрукты возили на истребителе из Москвы.



- Татьяна, зачем вы пересказываете слухи, изготовленные абвером для распространения в блокадном Ленинграде?



Я не могу описать, как изменилось лицо моей собеседницы, просто пятнами пошло.



- Что вы такое говорите! У меня мама блокадница!



Но я не унимался, потому что понял – Татьяна меня услышит:



- Видите, как некрасиво получается. Основную агентуру абвер забросил в Ленинград летом 1941 года вместе с потоками беженцев и дезертиров – сотнями ловили. Это была "пехота", расходный материал. Их основной задачей был сбор информации об обороне города и распространение дезорганизующих слухов. Слышали, наверное, про "сдать Ленинград, сберечь людей и шедевры цивилизации"? Этот слух абверовцы распространяли в августе 1941 года – "сделать Ленинград "открытым городом", как Париж" и "передать на 10 лет в аренду англичанам и американцам, Рузвельт уже согласился". Осенью, когда стало ясно, что лобового штурма города не будет, пропаганда поменялась. С сентября стали работать с женщинами – "призывали прятать мужей от мобилизации". Когда в Ленинграде началась страшная голодуха, сбрасывали с самолетов фальшивые хлебные карточки – десятками тысяч. Потом взялись за руководство города – в газетах, набранных шрифтом "Правды", описывали пиры в Смольном. С выдумкой, сюжетными ходами. Весной распускали слухи о "метровых фонтанах гноя" в местах массовых захоронений ленинградцев и о том, что все реки и каналы "отравлены трупным ядом". Слышали про блокадных пионеров, которые Жданову принесли в Смольный подарки на Новый год? А мимо детей носили бутерброды на подносах и даже откусить не дали? Слышали?



Татьяна кивнула. Эта байка давно ходила по Ленинграду-Петербургу, сам еще в детстве слыхал. Я оставил коллегу в глубокой задумчивости, моя статья про работу абвера в блокадном городе вышла, и до сих пор болтается в интернете. К сожалению, "продолжателей дела абвера" народилось неизмеримо больше, а их "правда" оказалась более резонансная.



"Огонь по штабам"



На любой войне слабый стык – отношения между командованием и солдатами, их, объективно, неравное положение перед лицом Смерти, в труде и лишениях. Туда, в эту точку и бьет пропаганда, во все времена.



Мог ли быть в реальности сюжет, представленный в фильме "Праздник"? Думаю, до первого патруля, увидевшего небывалую иллюминацию в окошках. Чтобы понять, как в реальности жилось в блокадном городе, можно взять для примера судьбу Андрея Жданова, первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б), умершего в 1948 году от третьего инфаркта, в 52 года.



По данным "перестроечной прессы" и более поздних "исследователей", Жданов всю блокаду играл в "лаун-теннис", боролся с ожирением. Американский журналист Гаррисон Солсбери, работавший в блокадном Ленинграде, почему-то запомнил Жданова другим:



"От бесконечного курева обострилась давняя болезнь, - астма, он хрипел, кашлял... Глубоко запавшие, угольно-темные глаза горели; напряжение испещрило его лицо морщинами, которые резко обострились, когда он работал ночи напролет. Он редко выходил за пределы Смольного, даже погулять поблизости..."



Еще одна любимая тема, связанная со Ждановым – горячие булочки и пирожные "буше" в хрустальной вазе, которые Жданов лениво поедал во время разговора с каким-то шатающимся от голода командиром, прибывшим с фронта.



У Жданова был диабет, от этого – нездоровая полнота. Он не ел сладкого вообще. Зато полковник Андрей Андреев, командир 4-й дивизии ополчения, хорошо запомнил в руках у Жданова кисет с тесемкой, в котором он носил пайковый хлеб. В ту же топку истории можно отправить и апельсиновые корки, которые голодные ленинградцы якобы собирали на помойке у дома Жданова. Жданов всю блокаду прожил в Смольном, спал во флигеле.



Но самое жуткое свидетельство о том, как жила номенклатура и партийное руководство блокадного Ленинграда – дистрофия у пятилетнего сынишки Алексея Кузнецова, второго секретаря обкома, правой руки Андрея Жданова. Дистрофия у сына, по сути, второго человека в руководстве Ленинграда! Наверное, как в "черной комедии" "Праздник", курицу не смогли изжарить. Простите за эту циничную шутку, сейчас время такое – можно смеяться над чем угодно. Или все-таки есть какие-то рамки?



ТЕМ ВРЕМЕНЕМ



"В этом городе вы не умрете от голода":"Бургер Кинг" выпустил кощунственную рекламу в Санкт-Петербурге



И, видимо забыл о том, что в городе на Неве во время блокады от нехватки еды погибли миллионы.



Дмитрий Стешин



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Зачем режиссер Красовский решил снять черную комедию о блокаде Ленинграда

"Праздник", над которым обхохочешься



Читаешь новость и впадаешь в ступор. Сначала думаешь - фейк. Даже больше, чем фейк - бред какой-то! Потом убеждаешься, что, увы, это - правда. И испытываешь шок. Ходишь, глаза таращишь, хлопаешь ими, пытаешься осознать. В себя прийти. Трясешь башкой, трясешь, заново подробности читаешь. Наконец тебя прорывает: шипишь матерно и начинаешь по возможности спокойно пытаться разобраться и осмыслить на тебя обрушившиеся.



"Как только был написан сценарий мы предпринимали попытки найти деньги на съемки обычным способом, стучась в двери больших студий, однако после скандалов вокруг "Матильды" и "Смерти Сталина" продюсеры не хотят рисковать, видя рядом с "блокадой" слово "сатира". Поэтому мы решили снять это кино сами", - так объясняет автор сценария и режиссер Алексей Красовский, известный по фильму "Коллектор", сбор денег, объявленный на популярной краудфандинговой платформе. Средства требуются для съемки фильма "Праздник", это - про блокадный Ленинград. Из требуемых режиссеру полутора миллионов рублей собрано 127077 рублей, но проект завершен. Значит, необходимые средства найдены?



В заявке на сбор денег приведен сюжет будущего фильма: "Блокадный Ленинград, 31 декабря. В загородном доме Воскресенских, живущих "на особом положении", собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но ее у Воскресенских накануне забрали - снаружи наступили тяжелые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привел голодную девушку, старшая дочь незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом." Тут же Красовский объявляет жанр будущего произведения: "Как в этом не страшно признаться, но это комедия, местами черная, но чаще светлая и новогодняя".



"Комедия, комедия, - звенит в голове. И, правда, это же обхохочешься! Голодная девушка... Нет, голодная, это же из анекдота: "два часа назад я хотел кушать, час назад я хотел есть, а теперь я хочу жрать!" Голодная - не термин блокадного Ленинграда. И даже изголодавшиеся не совсем то. Выголодовшиеся! Нет такого глагола в русском языке, но вот его смысл был бы абсолютно точен: выевшие все, что можно, и умершие от истощения. И хочется немедленно взять гвозди и гвоздить, гвоздить режиссера. Вот тебе за хайп, вот тебе за бесстыдство, вот тебе за гнусность... Потом читаешь историческую справку, которая и стала, видимо, основой идеи. А именно, выдержку из якобы дневников инструктора отдела кадров горкома ВКП(б) Николая Рибковского. Цепляют следующие строки: "Вот уже три дня я в стационаре горкома партии. Каждый день мясное - баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса; рыбное - лещ, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, 300 грамм белого и столько же черного хлеба на день... и ко всему этому по 50 грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину... Я и еще двое товарищей получаем дополнительный завтрак: пару бутербродов или булочку и стакан сладкого чая... Война почти не чувствуется. О ней напоминают лишь громыхание орудий..." Читаешь много раз подряд, потому что тебя что-то в этих строчках задевает. Что-то, помимо самого факта, что кто-то во время блокады жил вот так. Что-то неуловимое кажется странным. И это что-то - не "заливное, икра, балык, сыр..." Что-то другое. Но вот что? Точно! Вот оно! Граммы! Хлеб - обычный хлеб - на фоне гусей, корюшки и икры указан в граммах: 300 белого и 300 черного. И вино - 50 граммов, объем приема микстуры от кашля. И дополнительный завтрак. Вот он так похож на правду! Но вряд ли пролезет в человека, отведавшего отварное, заливное, жаренное, колбасу, индюшку, корюшку, еще и булочка с чаем.



Ищешь информацию дальше. Вот другие дневники блокадников. Еда везде указана в граммах: дали "масло 10 граммов, хлеба 400 граммов", описывается питание в столовой Смольного "щи и котлета с вермишелью". Пытаешься тогда найти первоисточник, вдохновивший Красовского. Оказывается, отрывки из дневника Рибковского публикуются на основе статьи доктора философских наук Н.Н. Козловой. Ксерокопии дневника не приводятся. Дневник позиционируется как часть личного фонда И.И. Белоносова, хранящегося в Центре документации "Народный архив". Выясняется, что многие с энтузиазмом брались его разыскать - но, увы, безуспешно. Впервые выдержки из него были опубликованы пятнадцать лет назад и до сих пор, получается, нет доказательств не то что подлинности бумаг, даже их существования... И тут ты понимаешь, что здесь - именно здесь! - могла бы найтись настоящая работа для режиссера! Сиди в архивах, ищи документы, доказывай их подлинность или фейковость! Шерсти Санкт-Петербург - ищи живых свидетелей. И если удасться найти доказательства, как шиковали в блокаду партийные деятели - сними об этом почти документальный фильм. Порви шаблоны. Заставь людей плакать о тех, кто был обречен на смерть отнюдь не гитлеровцами, и пробуди к ним оправданную ненависть. Но... И, действительно, если комедию "Праздник" про блокадный Ленинград планирует снять за восемь дней, зачем по крупицам собирать доселе неизвестные исторические факты, да еще поверять их подлинность. Не для этого ведь создан быстрый Интернет и оперативный краудфандинг.



За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. И только 3% из них - от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. На создание комедии, "местами черной, но чаще светлой" под названием "Праздник" про блокадный Ленинград потребуется 1,5 миллиона рублей. То есть от рубля до трех с половиной на каждого погибшего. Это ведь совсем не дорого, правда?



Татьяна Федоткина



"Московский комсомолец" №27809 от 15 октября 2018 Источник - Комсомольская правда

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