Куда ползти? КазЧиновники изучают послание Елбасы

18:28 15.10.2018 Главный документ года: по какому маршруту двинулись чиновники после Послания?

Послание главы государства уже разобрано журналистами и простыми казахстанцами на цитаты. Оно и понятно, народ соскучился по такому интерактиву: два предыдущих программных документа были Президентом РК только проанонсированы в телеэфире, это же не просто зачитано лично, но и снабжено множеством президентских ремарок и уточнений



Анна Величко, "Караван", 12 октября 18



За ту неделю, что уже фактически прошла после исторического обращения Нурсултана Назарбаева, подсчитано, сколько денег надо на повышение зарплат, начали выдаваться жилищные сертификаты, а многочисленные совещания, без которых чиновники, несмотря на критику, жить не могут, стали динамичнее, короче и начинаться раньше.



Пинок под зад вместо тысячи поглаживаний

Послание главы государства уже разобрано журналистами и простыми казахстанцами на цитаты. Оно и понятно, народ соскучился по такому интерактиву: два предыдущих программных документа были Президентом РК только проанонсированы в телеэфире, это же не просто зачитано лично, но и снабжено множеством президентских ремарок и уточнений.

– За 23 года формат посланий менялся много раз. Если первые годы это были программные аналитические документы с поставленными целями, задачами и путями достижения, то потом на несколько лет они стали неким подобием предвыборных программ с набором соответствующих тезисов, лозунгов и идеологем.

Последние два года, как мне кажется, качество Посланий не удовлетворяло самого Президента. Это был набор разрозненных инициатив, которые не удавалось прикрепить к единому идеологическому стержню.

В этом году, судя по всему, искомый формат был найден, и Нурсултан Назарбаев решил лично выступить с полным текстом Послания, – комментирует саму форму его подачи политолог Данияр АШИМБАЕВ.

Тем не менее "публичная порка" членов кабмина более привычна в рамках расширенного заседания правительства либо совещания по тем или иным важным вопросам. Послание же чаще всего зачитывалось без особых отклонений от заявленного документа. Кто-то предполагает, что автор нового формата – новый глава Администрации Президента Асет ИСЕКЕШЕВ.

Данияр Ашимбаев видит здесь еще одну причину: по многим предыдущим посланиям чиновники, вместо того чтобы выполнять поручения главы государства, начинали устраивать многочисленные совещания, конференции и разъяснения. Судя по всему, такая ситуация изрядно надоела Нурсултану Назарбаеву.

– Есть такое выражение: "пинок под зад гораздо эффективнее, чем поглаживание по плечу". Вот, собственно, мы этот пинок и увидели, – отмечает он.

Особенно досталось от Президента главе казахстанского правительства.

Бахытжана Сагинтаева глава государства отругал и за многочасовые совещания, и за некачественное бюджетное планирование.

Были и другие моменты, за которые пришлось краснеть главе кабмина.

– Не работаем. Правительство не работает. Бахытжан, акимы не работают, – резюмировал ремарку о необходимости более активной работы по программе "7-20-25" Нурсултан Назарбаев.

К слову, по итогам Послания было принято решение о предоставлении бюджетникам жилищных сертификатов. Первые такие сертификаты были вручены уже через три дня учителям Шымкента. Позже пообещал выдать сто таких сертификатов, в один миллион каждый, и аким Астаны Бахыт СУЛТАНОВ. Вполне возможно, что изыщут средства на субсидирование первоначального взноса по ипотеке до конца недели и другие акимы. Тем более что мотивация есть.

Президент поручил оценивать эффективность областных начальников и по количеству квартир, которые были выданы в регионе по программе "7-20-25".

Да и в целом весь истеблишмент Нурсултан Назарбаев призвал перестать мерить свои заслуги макроэкономическими показателями. Благосостояние каждого гражданина – вот основной ориентир работы чиновников.



Школы, зарплаты и республиканский бюджет

Социальный блок всегда был значимой частью всех посланий Президента, прозвучавших за 23 года, но в этот раз человекоориентированность программного документа просто зашкаливала. "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" – официальное его название.

В первые же десять минут своего выступления Нурсултан Назарбаев вкратце обозначил, насколько должны вырасти доходы граждан страны: в 1,5 раза с 1 января 2019 года будет повышена минимальная заработная плата: с нынешних 28 тысяч тенге до 42 тысяч.

Прибавку получат, по подсчетам Президента, миллион триста тысяч казахстанцев. И ежегодно на это потребуется дополнительных 96 миллиардов тенге. Еще 50 миллиардов тенге Нурсултан Назарбаев поручил выделить на ликвидацию трехсменных школ.

– Решите это позорное трехсменное обучение! Ну, ты себе представь: в 8 часов ребенок приходит в школу – он по крайней мере до двух учится, да? Через час, в 15.00 заходит еще один, он учится до семи. А потом с семи до полуночи учится третья смена? Как мы это можем себе позволить? – поднял Президент с удобного кресла в зале Акорды министра образования и науки РК Ерлана САГАДИЕВА.

Обычно министры в такие моменты Президенту не возражают, не стал нарушать традицию и главный педагог страны. Тем более что это не единственная проблема отрасли, затронутая Президентом в Послании.

Так, Нурсултан Назарбаев поручил ведомству перестать уже метаться и внедрить во всех школах адаптированные стандарты обучения Назарбаев Интеллектуальных школ и озаботиться качеством дошкольного образования.

Также, уже в следующем году, должен быть разработан закон "О статусе педагога", а на социальную сферу, в которую входят медицина и образование с наукой, по поручению Нурсултана Назарбаева ежегодно из бюджета должно выделяться не менее 10 процентов от ВВП страны против имеющихся сейчас 5,7 процента.

Деньги на эти цели, как уверен Нурсултан Назарбаев, в бюджете есть. А также есть счетный комитет, министерства финансов и экономики, парламент. Эти ведомства обязаны следить за рациональным расходованием каждого бюджетного тенге.

– Я вот просто поражаюсь: некоторые смотрят на бюджетные деньги, как на бездонную бочку. Что оттуда можно брать, брать и требовать. Не важно потом, потратишь или нет.

К концу года неиспользованные деньги миллиардами остаются, и сейчас вот в ноябре–декабре начинают их расходовать – лишь бы израсходовать, чтобы в следующий год база была большая, чтобы получить еще больше денег.

Гульжан, ты же опытная, со мной работаешь 30 лет в парламенте! Почему пропускаешь такие вещи? – обратился к председателю комитета по финансам и бюджету мажилиса парламента РК Гульжане Карагусовой Нурсултан Назарбаев.

Справедливости ради, стоит отметить, что и сама Гульжана Карагусова, и ее коллеги регулярно поднимают вопрос неэффективного бюджетного планирования и банальной растраты казны, но на ситуацию в целом это особо не влияет.



И вечно – третье сентября

В первый же вторник после Послания на заседании правительства министр образования и науки рассказал о том, как будут исполняться поручения Президента. К слову, о самом заседании. Началось оно на час раньше обычного и длилось чуть более часа – к критике Президента высокопоставленные чиновники прислушались. Конечно, от совещаний никто не отказался, но то, что они стали гораздо динамичнее, не отметить нельзя.

– В Казахстане 127 школ с трехсменным обучением. Больше всего их в Алматинской, Туркестанской, Актюбинской и Акмолинской областях. Также есть 321 школа, где не организовано питание, 327 школ не обеспечены питьевой водой, в 570 школах вода привозная, – рассказал о главных проблемах храмов знаний в регионах Ерлан Сагадиев.

Если учесть, что стоимость одной школы от 600 миллионов до 2,5 миллиарда, не надо быть министром, чтобы понять: выделенных по поручению Президента 50 миллиардов на ликвидацию трехсменки вновь не хватит.

Поэтому Ерлан Сагадиев призвал областных акимов тоже выделять из своих бюджетов деньги на школы.

После заседания заместители Сагадиева выступали на брифинге.

– Из дополнительных средств, которые будут выделены МОН по поручению Президента, с 2019 года будет увеличена заработная плата воспитателей, методистов, заведующих детскими садами.

В рамках законопроекта "О статусе педагога" предусматривается увеличение заработной платы директоров школ, заместителей директоров школ.

Также предусматривается увеличение заработной платы за классное руководство и проверку тетрадей почти в три раза, – рассказала вице-министр образования и науки Бибигуль АСЫЛОВА.

Буквально за несколько дней до этого – аккурат на следующий день после Послания, в котором Президент потребовал создания закона "О статусе педагога", и накануне Дня учителя – в соцсетях появились фотографии очередного субботника, на котором педагоги метут улицы Павлодара и Караганды. В МОН пообещали разобраться с тем случаем и наказать виновных, если они будут выявлены.

Но тем не менее на брифинге вице-министр образования и науки РК Эльмира СУХАНБЕРДИЕВА отметила, что ничего плохого в том, чтобы выйти осенним днем и подмести двор возле школы, не видит.

– Мне было очень странно это слышать! Человек только-только вернулся из Англии, где учился по программе "Болашак". Интересно, как бы британские педагоги отреагировали на призыв выйти в свой выходной и подмести площадь, скажем, возле Биг-Бена? Возможно, в субботниках и впрямь нет ничего плохого: раз в год выйти и дружно посадить деревья возле школы, собрать листву вместе с детьми. Но мне пишут простые учителя и рассказывают, что их заставляют так работать каждую неделю и не возле школы, а в городе или поселке, – возмущена политикой образовательного ведомства мажилисвумен Ирина СМИРНОВА.

В законе она предлагает в первую очередь прописать запрет на такого рода общественные работы, а также стабильное повышение оплаты труда педагога и некую элитарность этой профессии.

– Зарплата воспитателя – 36 тысяч тенге. Да, есть те, кто идет в эту профессию по велению души, но большинство все же потому, что другой работы не нашлось! Нам надо уходить от этой практики, – говорит депутат.

В то же время политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ предлагает пойти дальше и обеспечить прозрачность в школах.

– Как человек, непосредственно проработавший в данной системе, считаю, что необходимо прервать преступную коррупционную цепочку, ведущую от директорского корпуса к региональным управлениям образования, а самый оптимальный шаг к которому – это внедрение выборности директоров школ самим учительским коллективом. Ведь почему директора школ берут взятки?

Во-первых, конечно, личная алчность, а во-вторых, существует элементарная коррупционная цепочка от директоров школ до регионального руководства.

Внедрение выборности директоров прервет этот порочный круг, – комментирует он поручение Нурсултана Назарбаева.



Наш ответ дяде Степе – дядя Коля

На том же заседании правительства министр внутренних дел РК Калмуханбет КАСЫМОВ рассказал о том, как предполагает реформировать вверенный ему сектор. Многие ждали, что согласно пожеланиям части казахстанцев Нурсултан Назарбаев освободит Касымова от должности, но во время Послания Президент не только не сделал этого, но и рассказал о большой личной симпатии к главному полицейскому.

– Я генерала Касымова считаю самым опытным, честным, порядочным человеком. Считаю, он сам предложит, что делать с полицией, – сказал Нурсултан Назарбаев.

При этом Президент подчеркнул, что полицейский – это представитель власти на местах, в том числе – его самого. Поэтому в рядах полиции должны остаться достойнейшие. И получать за свой труд они должны соответствующую зарплату.

На заседании правительства Касымов отрапортовал, что готов сократить более 10 тысяч своих подчиненных. А освободившиеся деньги пустить на повышение зарплат остальных стражей порядка.

– Касымов – долгожитель кабмина не только независимого Казахстана, но и включая советский период. Да, в его отношении звучит много критики, но тем не менее альтернативной ему кандидатуры просто нет. Были предложения сделать министра МВД гражданским, но у нас и так министерством обороны и КНБ руководят люди, далекие от службы. Поэтому хотя бы один "боевой" профессионал в силовом блоке все-таки нужен. И Президент это прекрасно понимает, – комментирует решение Нурсултана Назарбаева Данияр Ашимбаев.



Деньги и зубы – вот наши приоритеты

В отличие от прошлых лет блоки Послания, посвященные макроэкономике и внешней политике, вышли несколько сокращенными. В целом их можно описать одним словом "стабильность": дружим с теми же и по-прежнему ждем диверсификации и экспортоориентированной экономики. В ближайшие три года по поручению Нурсултана Назарбаева на поддержку несырьевого сектора и обрабатывающей промышленности будет выделено более 500 миллиардов тенге. Еще по 100 миллиардов ежегодно он поручил выделить на обучение фермеров новым технологиям агропроизводства и переработки. Причем, если не получается справиться в этом вопросе своими силами, не грех привлечь и "седые головы" из-за рубежа.

Помимо денег, как подчеркнул Президент, казахстанским производителям нужно сильное лобби в мировых торговых войнах.

– Наша торговая политика должна перестать быть беззубой. Посмотрите, что вокруг происходит. Как защищают себя производители Беларуси, вы знаете. Что было с Киргизией, когда мы перекрыли им дороги все. Как они боролись! Наши молчат, ни с кем не спорят, потому что привыкли, что высшее руководство должно с кем-то спорить, – возмутился Президент.

Также согласно поручению главы государства уже с нового года представителей малого и среднего бизнеса ждет амнистия по пеням и штрафам за уплаченные не вовремя налоги. Чиновников – оптимизация, а молодежь – новые проекты по развитию патриотизма. Источник - караван

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