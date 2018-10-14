Дичь какая-то. Путин наградил избитого Мамаевым-Кокориным чиновника Пака орденом "За заслуги"

18:32 15.10.2018

Путин наградил избитого Мамаевым и Кокориным чиновника Дениса Пака

Глава российского государства Владимир Путин в понедельник, 15 октября, наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени руководителя департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли России Дениса Пака, избитого стулом в московском кафе нападающим питерского "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. Соответствующий указ российского лидера размещен на официальном интернет-портале правовой информации.



Коллега Пака, который в то утро находился в столичном кафе вместе с чиновником Минпромторга, генеральный директор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторный института ("НАМИ") Сергей Гайсин удостоился ордена Александра Невского.