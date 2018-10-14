Суд оправдал бывшего Кырдепутата Каныбека Осмоналиева, хотя прокурор просил 15 лет

20:49 15.10.2018

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось заседание по делу экс-депутата парламента Каныбека Осмоналиева.



Напомним, прокурор Бакыт Доктурбеков просил для бывшего парламентария 15 лет тюрьмы. Адвокаты подсудимого и сам Каныбек Осмоналиев просили оправдать его за отсутствием состава преступления. Защита считает, что дело имеет политический мотив.



Выйдя из совещательной комнаты судья Эмиль Каипов зачитал оправдательный приговор за недоказанностью вины бывшего депутата.



Суд пришел к выводу, что свидетельские показания о том, что Каныбек Осмоналиев вымогал взятку, получены под давлением.



Оправдали бывшего парламентария и в части превышения должностных полномочий.



Уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства образования и науки и Кыргызско-Российского Славянского университета по факту незаконного зачисления 24-х абитуриентов на медицинский факультет в сентябре 2013 года возбудили 12 мая 2014 года. По данным Генпрокуратуры, следствие выяснило, что абитуриентов зачислили в университет по просьбе бывшего депутата Жогорку Кенеша Каныбека Осмоналиева.



15 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА