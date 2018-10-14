Экс-спикер Кырпарламента Ахматбек Келдибеков отсудил у журналистов 1 миллион сомов

20:51 15.10.2018

Экс-спикер парламента Кыргызстана Ахматбек Келдибеков выиграл суд у кыргызскоязычного издания "Азия-Ньюс" и одного из его журналистов Аслана Сапарбаева. Об этом 24.kg сообщил один из представителей бывшего депутата Шаирбек Маматокторов.



По его словам, Ахматбек Келдибеков изначально не намеривался судиться с "Азия-Ньюс" и предлагал пойти на мировую, если издание опубликует опровержение и извинится за свои статьи, порочащие честь и достоинство бывшего парламентария.



"Однако руководство информационного ресурса и журналист не согласились. Ахматбек Келдибеков вынужден был обратиться в суд. Насколько мне известно, суд удовлетворил частично заявление и приговорил издание "Азия-Ньюс" и журналиста к выплате одного миллиона сомов в качестве возмещения морального ущерба", - отметил Шаирбек Маматокторов.



Процесс проходил в Первомайском районном суде Бишкека. Сторона ответчика не удовлетворена решением и обжалует его в вышестоящей инстанции.



15 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ