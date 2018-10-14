Популярная узбекская эстрадная певица Азиза Ниезметова умерла от рака в 46 лет

21:00 15.10.2018

Хорезмской исполнительнице было сорок шесть лет. Последние месяцы жизни она провела в кругу близких людей



В возрасте 46 лет скончалась знаменитая эстрадная певица Азиза Ниезметова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.



Причиной смерти хорезмской исполнительницы стал рак, она в последние месяцы жизни боролась с этой болезнью.



В соцсетях коллеги звезды выражают свои соболезнования близким артистки.



Азиза Ниезметова мать шестерых детей, двое из которых усыновлены.



Знаменитость ей принесла самая первая композиция "Кишмиш", с которым она дебютировала в 1990 году.