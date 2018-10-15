После критики Аркадага, туркменские строители начали поиск консультантов для строительства автобана в Туркменабад

21:04 15.10.2018

В газете "Нейтральный Туркменистан" от 15 октября было опубликовано объявление о проведении тендера по оказанию консалтинговых услуг при проектировании, строительстве и эксплуатации автобана Ашхабад-Туркменабад.



12 октября во время заседания Кабинета министров по итогам работы за 9 месяцев 2018 года, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов раскритиковал правительство за низкие темпы и неудовлетворительное качество работ строительства скоростных трасс.



Напомним, что в марте текущего года Союзу Промышленников и Предпринимателей Туркменистана на строительство автобана Ашхабад-Туркменабад был выделен кредит на сумму в 2,4 млрд $.



В сентябре сообщалось, что СППТ ищет дополнительные инвестиции для строительства магистрали.



Ожидается, что пользование автобаном будет платным.



Строить скоростные автомагистрали своими силами власти Туркменистана решили после того, как турецкая компания Polimex, из-за конфликта с властями, приостановила прокладку автобана в Туркменбаши.



Как удалось выяснить "Хронике Туркменистана", в феврале 2018 года туркменские власти предложили главе турецкой компании Эролу Табанджа (Erol Tabanсa) построить дорогу на собственные средства и покрыть расходы за счет прибыли, которую трасса начнет приносить в будущем. Табанджа от предложения отказался и в спешке покинул Туркменистан.



15 октября 2018